Нефть марки Brent

Британский суд отклонил запрос об экстрадиции нардепа Дмитрука в Украину

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Вестминстерский магистратский суд отказал Украине в экстрадиции нардепа Артема Дмитрука, подозреваемого в нападениях, ссылаясь на "пытки СБУ". Судья отметил, что экстрадиция непропорционально повлияет на его право на уважение частной и семейной жизни.

Британский суд отклонил запрос об экстрадиции нардепа Дмитрука в Украину

Вестминстерский магистратский суд в среду, 4 марта, отклонил запрос об экстрадиции нардепа Артема Дмитрука в Украину, который подозревается в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя. Об этом сообщает Business Wire со ссылкой на юридическую фирму Amsterdam & Partners LLP, передает УНН

Вестминстерский магистратский суд отклонил запрос правительства Украины об экстрадиции Артема Дмитрука, члена Верховной Рады Украины и пылкого сторонника Украинской православной церкви (УПЦ) 

- говорится в сообщении. 

Указывается, что ссылаясь на статью 8 Европейской конвенции по правам человека, судья назвал "пытки Дмитрука Службой безопасности Украины" в марте 2022 года причиной, по которой его экстрадиция непропорционально повлияет на его право на уважение частной и семейной жизни.

Преследование Дмитрука в Украине происходит в контексте его ожесточенной поддержки УПЦ, иподиаконом которой он является, и которую администрация Зеленского стремится запретить из-за ее исторических связей с Русской православной церковью, несмотря на решительную поддержку Украины со стороны УПЦ и существенное сопротивление российскому вторжению 

- отмечается в сообщении. 

Также отмечается, что Дмитрук был единственным членом парламента, который выступил в знак несогласия относительно принятия закона №3894, предусматривающего запрет московской церкви. 

После этой речи украинские прокуроры вновь возбудили многолетние обвинения в нападении, прозвучали угрозы со стороны блогеров, связанных с правительством, а его охрана была уволена. Впоследствии Дмитрук бежал пешком в Молдову, откуда отправился в Соединенное Королевство в поисках защиты 

- добавили в компании. 

Отмечается, что Украина имеет 14 дней, чтобы объявить, планирует ли она обжаловать приговор.

Напомним 

ГБР объявило в международный розыск подозреваемого в нападениях на граждан действующего нардепа Артема Дмитрука. В Печерский районный суд Киева внесено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
российская пропаганда
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Блогеры
Государственная граница Украины
Служба безопасности Украины
Верховная Рада
Великобритания
Владимир Зеленский
Молдова
Киев