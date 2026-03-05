Ізраїль заявляє, що 40% ракетних установок Ірану все ще цілі, але обіцяє більше "сюрпризів"

$43.720.26
50.830.37
ukenru
17:43 • 10908 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
17:39 • 15908 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 40306 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 74538 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 45049 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 41235 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 66417 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 25510 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 49079 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 79597 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.4м/с
77%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 33710 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 50966 перегляди
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - APPhoto5 березня, 13:04 • 51044 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 21841 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo15:38 • 11074 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 21922 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 51063 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 66420 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 76172 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 76535 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Алі Хаменеї
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto18:11 • 5810 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo15:38 • 11124 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 33771 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 41334 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 56443 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Fox News
Шахед-136

Ізраїль заявляє, що 40% ракетних установок Ірану все ще цілі, але обіцяє більше "сюрпризів"

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Головний ізраїльський генерал заявив, що ВПС Ізраїлю знищили 80% іранської протиповітряної оборони та 60% пускових установок. Загроза ще не усунена, і військові переходять до наступного етапу операції.

Ізраїль заявляє, що 40% ракетних установок Ірану все ще цілі, але обіцяє більше "сюрпризів"

Головний ізраїльський генерал у четвер заявив, що ізраїльські військові послабили більшу частину іранської протиповітряної оборони і, зокрема, вразили позиції, які використовуються для запуску ракет у бік Ізраїлю, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Генерал-лейтенант Еяль Замір, начальник Генерального штабу армії, заявив, що ВПС Ізраїлю знищили 80% іранської протиповітряної оборони та 60% пускових установок, але зазначив, що "загрозу ще не усунено. Кожна ракета смертоносна і становить небезпеку".

США отримають повний контроль над повітряним простором Ірану найближчими годинами - Білий дім04.03.26, 20:45 • 9680 переглядiв

"Зараз ми переходимо до наступного етапу операції. На цьому етапі ми й надалі руйнуватимемо режим та його військовий потенціал. Поперед нас чекають додаткові сюрпризи, які я не маю наміру розкривати", — сказав Замір.

США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження - Трамп02.03.26, 19:14 • 14787 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ