Ізраїль заявляє, що 40% ракетних установок Ірану все ще цілі, але обіцяє більше "сюрпризів"
Київ • УНН
Головний ізраїльський генерал заявив, що ВПС Ізраїлю знищили 80% іранської протиповітряної оборони та 60% пускових установок. Загроза ще не усунена, і військові переходять до наступного етапу операції.
Головний ізраїльський генерал у четвер заявив, що ізраїльські військові послабили більшу частину іранської протиповітряної оборони і, зокрема, вразили позиції, які використовуються для запуску ракет у бік Ізраїлю, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Генерал-лейтенант Еяль Замір, начальник Генерального штабу армії, заявив, що ВПС Ізраїлю знищили 80% іранської протиповітряної оборони та 60% пускових установок, але зазначив, що "загрозу ще не усунено. Кожна ракета смертоносна і становить небезпеку".
"Зараз ми переходимо до наступного етапу операції. На цьому етапі ми й надалі руйнуватимемо режим та його військовий потенціал. Поперед нас чекають додаткові сюрпризи, які я не маю наміру розкривати", — сказав Замір.
