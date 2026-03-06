Головний авіаперевізник Дубая очікує повернення до повноцінної роботи найближчими днями

$43.810.09
50.900.07
ukenru
13:05 • 1740 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 4848 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 4956 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 11802 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 12977 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 15179 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 16363 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 15123 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
6 березня, 07:00 • 13648 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 20935 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
61%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вчені успішно виростили нут у симульованому місячному ґрунті для майбутніх космічних місійPhoto6 березня, 04:00 • 15079 перегляди
Ціни на нафту продемонстрували рекордне тижневе зростання через ескалацію на Близькому СходіPhoto6 березня, 04:18 • 17130 перегляди
Іран заявив про знищення американського винищувача F-15E та масштабний ракетний обстріл6 березня, 04:50 • 21322 перегляди
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"09:52 • 10157 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 17000 перегляди
Публікації
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 1262 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 4848 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 9126 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 17083 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 40590 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Андрій Пишний
Музикант
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Іран
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 21881 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 19364 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 21592 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 42805 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 49161 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Золото
Дипломатка
Шахед-136

Головний авіаперевізник Дубая очікує повернення до повноцінної роботи найближчими днями

Київ • УНН

 • 1174 перегляди

Головний авіаперевізник Дубая Emirates очікує повернення до повноцінної роботи мережі найближчими днями. Авіакомпанія відновить 60% маршрутної мережі до 7 березня, виконуючи 106 щоденних рейсів.

Головний авіаперевізник Дубая очікує повернення до повноцінної роботи найближчими днями

Головний авіаперевізник Дубая Emirates заявив, що очікує повернення до повноцінної роботи мережі найближчими днями, на тлі того, як найбільша у світі міжнародна авіакомпанія прагне відновитися після тижневої перерви, спричиненої закриттям повітряного простору на Близькому Сході у зв'язку з війною, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Відновлення комерційних польотів залежить від доступності повітряного простору та виконання всіх експлуатаційних вимог, йдеться у заяві Emirates, опублікованій у п'ятницю.

Авіакомпанія повідомила, що у четвер перевезла близько 30 000 пасажирів із Дубая. До 7 березня Emirates виконуватиме 106 щоденних рейсів туди та назад за 83 напрямками, що становить майже 60% маршрутної мережі.

Аеропорт Дубая частково відновив роботу, але більшість рейсів скасовано – ЗМІ05.03.26, 16:20 • 5316 переглядiв

До суботи дубайський перевізник виконуватиме 11 щоденних рейсів у п'ять аеропортів Великої Британії. В Індії також пропонуються додаткові рейси: до 7 березня Emirates збільшить кількість щоденних рейсів до 22 у всіх дев'яти напрямках в Індії. У цей час авіакомпанія виконує рейси за сімома своїми маршрутами до США.

Головний авіаперевізник Дубая був змушений скасувати тисячі рейсів через удари Ірану у відповідь, які змусили Об'єднані Арабські Емірати закрити свій повітряний простір і завдали незначної структурної шкоди хабу авіакомпанії в міжнародному аеропорту Дубая.

Конкуруюча авіакомпанія Etihad Airways також повідомила у п'ятницю про поновлення своєї діяльності.

Національна авіакомпанія ОАЕ відновлює деякі польоти з Абу-Дабі - що відомо06.03.26, 09:19 • 4262 перегляди

Юлія Шрамко

СвітНаші за кордоном