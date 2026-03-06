Головний авіаперевізник Дубая очікує повернення до повноцінної роботи найближчими днями
Київ • УНН
Головний авіаперевізник Дубая Emirates очікує повернення до повноцінної роботи мережі найближчими днями. Авіакомпанія відновить 60% маршрутної мережі до 7 березня, виконуючи 106 щоденних рейсів.
Головний авіаперевізник Дубая Emirates заявив, що очікує повернення до повноцінної роботи мережі найближчими днями, на тлі того, як найбільша у світі міжнародна авіакомпанія прагне відновитися після тижневої перерви, спричиненої закриттям повітряного простору на Близькому Сході у зв'язку з війною, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Відновлення комерційних польотів залежить від доступності повітряного простору та виконання всіх експлуатаційних вимог, йдеться у заяві Emirates, опублікованій у п'ятницю.
Авіакомпанія повідомила, що у четвер перевезла близько 30 000 пасажирів із Дубая. До 7 березня Emirates виконуватиме 106 щоденних рейсів туди та назад за 83 напрямками, що становить майже 60% маршрутної мережі.
До суботи дубайський перевізник виконуватиме 11 щоденних рейсів у п'ять аеропортів Великої Британії. В Індії також пропонуються додаткові рейси: до 7 березня Emirates збільшить кількість щоденних рейсів до 22 у всіх дев'яти напрямках в Індії. У цей час авіакомпанія виконує рейси за сімома своїми маршрутами до США.
Головний авіаперевізник Дубая був змушений скасувати тисячі рейсів через удари Ірану у відповідь, які змусили Об'єднані Арабські Емірати закрити свій повітряний простір і завдали незначної структурної шкоди хабу авіакомпанії в міжнародному аеропорту Дубая.
Конкуруюча авіакомпанія Etihad Airways також повідомила у п'ятницю про поновлення своєї діяльності.
