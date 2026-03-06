Вчені успішно виростили нут у симульованому місячному ґрунті для майбутніх космічних місій
Київ • УНН
Дослідники з Техаського університету A&M успішно виростили нут у субстраті на основі місячного ґрунту. Це відкриває шлях до автономного харчування астронавтів під час тривалих місій на Місяць.
Група дослідників із Техаського університету A&M зробила вагомий крок у розвитку позаземного землеробства, зумівши виростити врожай нуту в субстраті на основі місячного ґрунту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Експеримент, проведений у спеціальних кліматичних камерах, мав на меті перевірити можливість забезпечення астронавтів власною їжею під час тривалих місій на Місяць. Використання імітованого місячного ґрунту, створеного за зразками програми "Аполлон", підтвердило, що за умови додавання органічних компонентів та корисних грибів вирощування бобових за межами Землі є цілком реальним.
Технологія підготовки місячного субстрату
Для вирощування нуту сорту "Майлз" вчені використали суміш імітатора реголіту від компанії Space Resource Technologies та вермикомпосту - продукту життєдіяльності дощових черв'яків.
Найкращі результати показали зразки, де вміст місячного пилу сягав 75%, при цьому розмір бобів залишався стабільним незалежно від концентрації космічного ґрунту. Однак експеримент також виявив межу витривалості рослин: насіння, висаджене у 100% місячний імітатор без поживних добавок, загинуло ще до початку цвітіння.
Перспективи автономного харчування на місячних базах
Успіх із вирощуванням нуту відкриває шлях до створення замкнених екосистем на майбутніх місячних станціях, де кожен грам вантажу з Землі є критично дорогим.
Дослідники планують продовжити роботу над оптимізацією складу ґрунтових сумішей, щоб мінімізувати частку земних компонентів. Впровадження таких агротехнологій дозволить не лише збагатити раціон колоністів свіжим білком, а й забезпечити психологічний комфорт завдяки присутності живої зелені в ізольованих модулях.
NASA знову скасувало березневий запуск місії Artemis II навколо Місяця через технічну несправність ракети22.02.26, 01:57 • 16581 перегляд