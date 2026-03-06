$43.720.26
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 16977 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 22884 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 51105 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаю
5 березня, 12:39 • 90229 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 49301 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 43911 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 70326 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 26447 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 50111 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Вчені успішно виростили нут у симульованому місячному ґрунті для майбутніх космічних місій

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Дослідники з Техаського університету A&M успішно виростили нут у субстраті на основі місячного ґрунту. Це відкриває шлях до автономного харчування астронавтів під час тривалих місій на Місяць.

Вчені успішно виростили нут у симульованому місячному ґрунті для майбутніх космічних місій
Фото: Reuters

Група дослідників із Техаського університету A&M зробила вагомий крок у розвитку позаземного землеробства, зумівши виростити врожай нуту в субстраті на основі місячного ґрунту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Експеримент, проведений у спеціальних кліматичних камерах, мав на меті перевірити можливість забезпечення астронавтів власною їжею під час тривалих місій на Місяць. Використання імітованого місячного ґрунту, створеного за зразками програми "Аполлон", підтвердило, що за умови додавання органічних компонентів та корисних грибів вирощування бобових за межами Землі є цілком реальним.

Технологія підготовки місячного субстрату

Для вирощування нуту сорту "Майлз" вчені використали суміш імітатора реголіту від компанії Space Resource Technologies та вермикомпосту - продукту життєдіяльності дощових черв'яків.

Найкращі результати показали зразки, де вміст місячного пилу сягав 75%, при цьому розмір бобів залишався стабільним незалежно від концентрації космічного ґрунту. Однак експеримент також виявив межу витривалості рослин: насіння, висаджене у 100% місячний імітатор без поживних добавок, загинуло ще до початку цвітіння.

Перспективи автономного харчування на місячних базах

Успіх із вирощуванням нуту відкриває шлях до створення замкнених екосистем на майбутніх місячних станціях, де кожен грам вантажу з Землі є критично дорогим.

Дослідники планують продовжити роботу над оптимізацією складу ґрунтових сумішей, щоб мінімізувати частку земних компонентів. Впровадження таких агротехнологій дозволить не лише збагатити раціон колоністів свіжим білком, а й забезпечити психологічний комфорт завдяки присутності живої зелені в ізольованих модулях.

NASA знову скасувало березневий запуск місії Artemis II навколо Місяця через технічну несправність ракети22.02.26, 01:57 • 16581 перегляд

Степан Гафтко

СвітТехнології
Гриби
Reuters