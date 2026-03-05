Іран заявив про удари по курдах в Іраку на тлі розширення конфлікту

Іран атакував курдські партизанські групи в Іраку в четвер, у той час як війна на Близькому Сході охопила весь регіон, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

Тегеран заявив, що "завдав ударів по курдських угрупованнях, що базуються в Іраку, на тлі того, як Сполучені Штати, як повідомляється, намагаються озброїти іранських курдських партизанів для проникнення в Іран", пише видання.

За словами представника, удари, у результаті яких загинув член вигнаної іранської курдської групи, були здійснені після попередження іранських чиновників.

"Сепаратистські угруповання не повинні думати, що подув вітерець, і намагатися вжити заходів", - сказав Алі Ларіджані, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану.

"Ми жодним чином не будемо їх терпіти", - заявив він.

Ці удари стали ще одним доказом того, як війна втягує сторони в регіоні та також за його межами.

Австралія розгорнула два військові літаки у зоні бойових дій, а прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що не може виключити участь своїх збройних сил у бойових діях.

Війна також втягнула члена НАТО Туреччину після того, як ракета, запущена з Ірану, була знищена протиповітряною обороною НАТО, коли вона прямувала до її повітряного простору. Хоча турецький чиновник заявив, що ракета, імовірно, була спрямована на британську базу на Кіпрі, Туреччина викликала посла Ірану через цей інцидент.

Іран заперечує запуск ракети в бік Туреччини після перехоплення НАТО

Конфлікт навіть досяг узбережжя Шрі-Ланки, де американський підводний човен потопив іранський військовий корабель, що стало першим торпедуванням судна Вашингтоном з часів Другої світової війни. Внаслідок удару загинуло щонайменше 87 людей, повідомили офіційні особи Шрі-Ланки, ще 61 зникла безвісти. 32 моряків було врятовано, багато хто поранений, сказав міністр закордонних справ Віджіта Герат.

"Запам’ятайте мої слова: США гірко пошкодують про створений прецедент", – сказав міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі про атаку, яку він назвав "звірством на морі".

Офіційне іранське інформаційне агентство IRNA повідомило, що з початку війни загинуло 1045 військовослужбовців та цивільних осіб, дані AFP не змогло незалежно перевірити.

Конфлікт, що спалахнув у суботу внаслідок американо-ізраїльських атак, в результаті яких загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, швидко поширився, підірвавши світові ринки судноплавства та енергетики, а також посіявши паніку та хаос у раніше безпечних країнах Перської затоки.

У Лівані на знімках AFP видно будівлі в руїнах та клуби чорного диму, що висять над Бейрутом після ізраїльських ударів, спрямованих проти підтримуваного Іраном бойового угруповання "Хезболла". Репортери AFP у Тегерані чули винищувачі, що пролітали в небі на заході міста, та кілька вибухів, коли Ізраїль розпочав новий обстріл.

Рано вранці в четвер репортери AFP у Єрусалимі почули вибухи після попереджень про наближення іранського ракетного обстрілу, але жителям швидко дозволили залишити свої укриття.

По той бік кордону в Лівані Ізраїль заявив, що його війська завдали ударів по "кількох командних центрах, що належать терористичній організації "Хезболла"" на півдні Бейрута.

Державне Національне інформаційне агентство Лівану (NNA) повідомило, що окремий передсвітанковий удар ізраїльського безпілотника вразив квартиру в Беддаві, палестинському таборі біженців поблизу Тріполі, вбивши високопоставленого чиновника ХАМАС Вассіма Аталлу аль-Алі та його дружину.

Лідер "Хезболли" у середу пообіцяв посилити боротьбу проти Ізраїлю, заявивши, що група атакувала ізраїльські позиції аж до Тель-Авіва щонайменше 15 разів.

"Ми зіткнулися з агресією... наш вибір - протистояти їй до остаточної жертви, і ми не здамося", - заявив лідер "Хезболли" Наїм Касем у своїй першій промові з початку останнього витка бойових дій.

Ліванська влада заявила, що з понеділка щонайменше 72 людини загинули, 437 отримали поранення та 83 000 були змушені залишити свої домівки.

Іран відповів ударом по інтересах, пов'язаних з США, у своїх сусідах з країн Перської затоки, а також по енергетичній інфраструктурі.

Як зазначає AP, іранська воєнізована Революційна варта заявила про напад у четвер на американський нафтовий танкер у північній частині Перської затоки. У заяві, оголошеній по іранському державному телебаченню, не уточнювалося, але, як пише видання, вона може бути пов'язана з атакою біля узбережжя Кувейту раніше того ж дня, під час якої, згідно з повідомленням Центру морських торговельних операцій Великої Британії британських військових, було атаковано танкер.

Іран та Ізраїль продовжують обмінюватися ударами - що відомо на 6-й день війни

13 людей, семеро з яких - цивільні особи, загинули в країнах Перської затоки з початку війни, включаючи 11-річну дівчинку в Кувейті, пише AFP.

Катар заявив у четвер, що евакуює жителів, які проживають поблизу посольства США в Досі, після того, як раніше оголосив про запобігання атакам на міжнародний аеропорт Хамад.

Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Катар заявили, що в середу перехопили іранські ракети, включаючи безпілотник, який мав уразити величезний саудівський нафтопереробний завод Рас-Таннура.

Війна може призвести до "тривалого періоду нестабільності" для світової економіки, попередила у четвер голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Іранський елітний Корпус вартових ісламської революції заявив про закриття Ормузької протоки, вузького шляху в Перській затоці, через який проходить п'ята частина світових поставок нафти, при цьому транзит нафтових танкерів скоротився на 90%, згідно з даними ринкової аналітичної компанії Kpler.

Вартість страхування суден в Ормузькій протоці зросла у 12 разів - FT

Війна також завдає шкоди туризму в регіоні, який став популярним місцем для відпочивальників з усього світу, на тлі того, як рейси скасовано, а мандрівники застрягли або поспішно репатрійовані.