Іран та Ізраїль продовжують обмінюватися ударами - що відомо на 6-й день війни
Київ • УНН
Іран та його поплічники продовжують атаки на союзників США в Перській затоці шостий день. Затонув іранський військовий корабель, загинуло понад 80 людей.
У четвер вранці Іран і його поплічники продовжували атаки на союзників США в Перській затоці, на тлі того, як війна триває вже шостий день і торкнулася кораблів, один із яких затонув у міжнародних водах біля берегів Шрі-Ланки, пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
От що відомо на ранок:
- міжнародні води: понад 80 людей загинули після того, як іранський військовий корабель затонув в Індійському океані, повідомили офіційні особи Шрі-Ланки після того, як американський підводний човен випустив торпеду;
- Іран: ізраїльські військові розпочали серію авіаударів по Тегерану, націлених на «військову інфраструктуру, що належить іранському режиму», заявила в середу ввечері Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Ці останні удари стали 11-ю хвилею атак Ізраїлю на Тегеран з 28 лютого. За даними інформаційного агентства Human Rights Activists News Agency, що базується в США, з початку війни в Ірані загинуло понад 1100 людей;
- Ізраїль: за даними ізраїльських військових, Іран за ніч випустив три хвилі ракет по Ізраїлю. Останній обстріл, який стався незадовго до 4-ї ранку, спричинив спрацювання сирен в Єрусалимі та центральній частині Ізраїлю;
- Ліван: за даними Армії оборони Ізраїлю, нічні удари Ізраїлю вразили кілька командних центрів у ліванській столиці Бейруті, що належать бойовому угрупуванню «Хезболла», що підтримується Іраном;
- Саудівська Аравія: міністерство оборони повідомило, що королівство перехопило і знищило чотири хвилі ракет, що наближалися до центральних та північних регіонів. Не уточнюється, звідки саме було запущено ракети;
- Бахрейн: іранський Корпус вартових ісламської революції завдав удару безпілотником по центру обробки даних Amazon, повідомило іранське державне інформаційне агентство Fars. Атаку було проведено з метою виявлення того, як подібні центри підтримують військову та розвідувальну діяльність противників Тегерана, повідомило Fars;
- Кувейт: після вибуху неподалік танкера, що стоїть на якорі біля берега, стався витік нафти. За даними британського агентства з відстеження морських суден, екіпаж повідомив про потужний вибух з лівого боку судна, після чого невелике судно залишило цей район;
- ірано-курдський дзвінок: президент автономного Іракського Курдистану та міністр закордонних справ Ірану пообіцяли «співпрацю» згідно з повідомленням іранського МЗС. Їхній дзвінок відбувся наступного дня після того, як CNN повідомило про намір ЦРУ розпалити повстання в Ірані шляхом озброєння іранських курдів та перекидання їх через кордон із Іракського Курдистану.
За даними американського Human Rights Activists News Agency (HRANA), з початку війни в Ірані в суботу загинуло щонайменше 1114 мирних жителів. Згідно з останніми даними, опублікованими HRANA у четвер, до цієї кількості входять 183 дитини, більшість з яких молодше 10 років. Організація досі працює над перевіркою понад 900 зареєстрованих випадків загибелі людей.
Як повідомляється, деякі з останніх ударів за минулий день були завдані по цивільних об'єктах, що знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права, додала HRANA, включаючи середню школу і кілька медичних закладів і клінік.
Кількість загиблих у цьому новому витку конфлікту наближається до загальної кількості жертв 12-денної війни минулого літа між Іраном, Ізраїлем та США, у якій, за оцінками HRANA, в Ірані загинуло 1190 людей.
За даними місцевої влади, в результаті ударів Тегерана в інших районах Близького Сходу загинули десятки людей, у тому числі шість американських військовослужбовців.
Конфлікт на Близькому Сході, що триває вже шостий день, продовжує порушувати транспортне сполучення, стрясати ринки і загрожувати мирному населенню.
Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила цілі США щодо знищення програми балістичних ракет режиму, "знищення" військово-морської присутності Ірану в регіоні, ліквідації іранських терористичних угруповань та запобігання розробці Іраном ядерної зброї.
Вона, як пише видання, "не виключила, що США завдали удару по початковій школі для дівчаток на півдні Ірану", внаслідок якого загинуло понад 150 дівчаток, але наполягала на тому, що американські військові "не завдають ударів по мирному населенню".
