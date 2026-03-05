Нафта стрімко дорожчає через знищення іранського корабля та підтримку Сенатом курсу Трампа
Світові ціни на нафту різко зросли 5 березня після знищення іранського фрегата американською субмариною. Сенат США відхилив резолюцію про обмеження військових повноважень Дональда Трампа, що посилює ризики для глобальної енергетичної логістики.
Світові ціни на нафту 5 березня продемонстрували різке зростання на тлі прямого військового зіткнення США та Ірану в Індійському океані. Вартість марки Brent піднялася на 2,05% до 83,07 долара за барель, а американська WTI додала 2,60%, сягнувши 76,60 долара. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Ринок миттєво відреагував на знищення іранського фрегата американською субмариною біля берегів Шрі-Ланки та відмову Сенату США обмежити військові повноваження Дональда Трампа. Ескалація конфлікту створює критичну загрозу повного перекриття Ормузької протоки, через яку проходить понад 20% світового споживання сировини.
Знищення іранського військового судна торпедою стало першим подібним випадком за багато десятиліть, що підтвердило перехід операції "Епічна лють" у фазу відкритого полювання на іранський флот. Водночас у Вашингтоні республіканська більшість у Сенаті відхилила резолюцію про обмеження дій президента, фактично розв'язавши руки адміністрації Трампа для подальшої ескалації без додаткових узгоджень із Конгресом.
Ризики для глобальної енергетичної логістики
Нафтові трейдери побоюються асиметричної відповіді Тегерана, яка може паралізувати трафік нафтотанкерів у Перській затоці. Попри наявність у США стратегічних запасів на кілька місяців, затяжна війна вже тисне на котирування. Наразі ринок закладає у ціну ймовірність тривалої блокади ключових морських шляхів, що змушує глобальних гравців переглядати маршрути поставок на користь безпечніших регіонів.
