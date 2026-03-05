Нафта стрімко дорожчає через знищення іранського корабля та підтримку Сенатом курсу Трампа

$43.450.22
4 березня, 20:04 • 11890 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 34197 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 44375 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 51424 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 33441 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 33702 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 57821 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 81284 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 68479 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 69671 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 30085 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 44376 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 51425 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 43941 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 43134 перегляди
Нафта стрімко дорожчає через знищення іранського корабля та підтримку Сенатом курсу Трампа

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Світові ціни на нафту різко зросли 5 березня після знищення іранського фрегата американською субмариною. Сенат США відхилив резолюцію про обмеження військових повноважень Дональда Трампа, що посилює ризики для глобальної енергетичної логістики.

Нафта стрімко дорожчає через знищення іранського корабля та підтримку Сенатом курсу Трампа

Світові ціни на нафту 5 березня продемонстрували різке зростання на тлі прямого військового зіткнення США та Ірану в Індійському океані. Вартість марки Brent піднялася на 2,05% до 83,07 долара за барель, а американська WTI додала 2,60%, сягнувши 76,60 долара. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ринок миттєво відреагував на знищення іранського фрегата американською субмариною біля берегів Шрі-Ланки та відмову Сенату США обмежити військові повноваження Дональда Трампа. Ескалація конфлікту створює критичну загрозу повного перекриття Ормузької протоки, через яку проходить понад 20% світового споживання сировини.

Командувач ВМС КВІР висунув ультиматум Трампу та заборонив наближатися до іранських берегів05.03.26, 03:40 • 4152 перегляди

Знищення іранського військового судна торпедою стало першим подібним випадком за багато десятиліть, що підтвердило перехід операції "Епічна лють" у фазу відкритого полювання на іранський флот. Водночас у Вашингтоні республіканська більшість у Сенаті відхилила резолюцію про обмеження дій президента, фактично розв'язавши руки адміністрації Трампа для подальшої ескалації без додаткових узгоджень із Конгресом.

Ризики для глобальної енергетичної логістики

Нафтові трейдери побоюються асиметричної відповіді Тегерана, яка може паралізувати трафік нафтотанкерів у Перській затоці. Попри наявність у США стратегічних запасів на кілька місяців, затяжна війна вже тисне на котирування. Наразі ринок закладає у ціну ймовірність тривалої блокади ключових морських шляхів, що змушує глобальних гравців переглядати маршрути поставок на користь безпечніших регіонів.

Сенат США провалив голосування щодо обмеження повноважень Трампа на ведення війни в Ірані04.03.26, 23:59 • 5308 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт