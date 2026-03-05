Нефть стремительно дорожает из-за уничтожения иранского корабля и поддержки Сенатом курса Трампа
Киев • УНН
Мировые цены на нефть резко выросли 5 марта после уничтожения иранского фрегата американской субмариной. Сенат США отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Дональда Трампа, что усиливает риски для глобальной энергетической логистики.
Мировые цены на нефть 5 марта продемонстрировали резкий рост на фоне прямого военного столкновения США и Ирана в Индийском океане. Стоимость марки Brent поднялась на 2,05% до 83,07 доллара за баррель, а американская WTI прибавила 2,60%, достигнув 76,60 доллара. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Рынок мгновенно отреагировал на уничтожение иранского фрегата американской субмариной у берегов Шри-Ланки и отказ Сената США ограничить военные полномочия Дональда Трампа. Эскалация конфликта создает критическую угрозу полного перекрытия Ормузского пролива, через который проходит более 20% мирового потребления сырья.
Командующий ВМС КСИР выдвинул ультиматум Трампу и запретил приближаться к иранским берегам05.03.26, 03:40 • 4140 просмотров
Уничтожение иранского военного судна торпедой стало первым подобным случаем за многие десятилетия, что подтвердило переход операции "Эпическая ярость" в фазу открытой охоты на иранский флот. В то же время в Вашингтоне республиканское большинство в Сенате отклонило резолюцию об ограничении действий президента, фактически развязав руки администрации Трампа для дальнейшей эскалации без дополнительных согласований с Конгрессом.
Риски для глобальной энергетической логистики
Нефтяные трейдеры опасаются асимметричного ответа Тегерана, который может парализовать трафик нефтетанкеров в Персидском заливе. Несмотря на наличие у США стратегических запасов на несколько месяцев, затяжная война уже давит на котировки. Сейчас рынок закладывает в цену вероятность длительной блокады ключевых морских путей, что заставляет глобальных игроков пересматривать маршруты поставок в пользу более безопасных регионов.
Сенат США провалил голосование по ограничению полномочий Трампа на ведение войны в Иране04.03.26, 23:59 • 5300 просмотров