Нефть стремительно дорожает из-за уничтожения иранского корабля и поддержки Сенатом курса Трампа

$43.450.22
50.460.14
ukenru
4 марта, 20:04 • 11880 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 34173 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 44349 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 51397 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 33429 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 33700 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 57817 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 81283 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 68476 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 69670 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.9м/с
81%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Военные США заявили, что поразили или потопили более 20 иранских кораблейVideo4 марта, 19:50 • 6586 просмотра
Курдские войска из Ирака начали наземное наступление на Иран - СМИ4 марта, 20:42 • 7552 просмотра
Германия передала Укрзализныце первые 13 автомобилей для восстановления инфраструктуры4 марта, 21:35 • 6190 просмотра
София Ротару почтила память Владимира Ивасюка, которому исполнилось бы 77Photo4 марта, 21:48 • 8000 просмотра
США одобрили строительство первого за многие годы коммерческого ядерного реактора нового поколения23:53 • 5970 просмотра
публикации
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 30067 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 44353 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 51401 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 43929 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 43123 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Марк Карни
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Белый дом
Китай
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 16846 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 32996 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 37751 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 45086 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 48875 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
MIM-104 Patriot

Нефть стремительно дорожает из-за уничтожения иранского корабля и поддержки Сенатом курса Трампа

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Мировые цены на нефть резко выросли 5 марта после уничтожения иранского фрегата американской субмариной. Сенат США отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Дональда Трампа, что усиливает риски для глобальной энергетической логистики.

Нефть стремительно дорожает из-за уничтожения иранского корабля и поддержки Сенатом курса Трампа

Мировые цены на нефть 5 марта продемонстрировали резкий рост на фоне прямого военного столкновения США и Ирана в Индийском океане. Стоимость марки Brent поднялась на 2,05% до 83,07 доллара за баррель, а американская WTI прибавила 2,60%, достигнув 76,60 доллара. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Рынок мгновенно отреагировал на уничтожение иранского фрегата американской субмариной у берегов Шри-Ланки и отказ Сената США ограничить военные полномочия Дональда Трампа. Эскалация конфликта создает критическую угрозу полного перекрытия Ормузского пролива, через который проходит более 20% мирового потребления сырья.

Командующий ВМС КСИР выдвинул ультиматум Трампу и запретил приближаться к иранским берегам05.03.26, 03:40 • 4140 просмотров

Уничтожение иранского военного судна торпедой стало первым подобным случаем за многие десятилетия, что подтвердило переход операции "Эпическая ярость" в фазу открытой охоты на иранский флот. В то же время в Вашингтоне республиканское большинство в Сенате отклонило резолюцию об ограничении действий президента, фактически развязав руки администрации Трампа для дальнейшей эскалации без дополнительных согласований с Конгрессом.

Риски для глобальной энергетической логистики

Нефтяные трейдеры опасаются асимметричного ответа Тегерана, который может парализовать трафик нефтетанкеров в Персидском заливе. Несмотря на наличие у США стратегических запасов на несколько месяцев, затяжная война уже давит на котировки. Сейчас рынок закладывает в цену вероятность длительной блокады ключевых морских путей, что заставляет глобальных игроков пересматривать маршруты поставок в пользу более безопасных регионов.

Сенат США провалил голосование по ограничению полномочий Трампа на ведение войны в Иране04.03.26, 23:59 • 5300 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира