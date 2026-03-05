Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами – что известно на 6-й день войны

В четверг утром Иран и его приспешники продолжали атаки на союзников США в Персидском заливе, на фоне того, как война продолжается уже шестой день и затронула корабли, один из которых затонул в международных водах у берегов Шри-Ланки, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Подробности

Вот что известно на утро:

международные воды: более 80 человек погибли после того, как иранский военный корабль затонул в Индийском океане, сообщили официальные лица Шри-Ланки после того, как американская подводная лодка выпустила торпеду;

Иран: израильские военные начали серию авиаударов по Тегерану, нацеленных на «военную инфраструктуру, принадлежащую иранскому режиму», заявила в среду вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Эти последние удары стали 11-й волной атак Израиля на Тегеран с 28 февраля. По данным информационного агентства Human Rights Activists News Agency, базирующегося в США, с начала войны в Иране погибло более 1100 человек;

Израиль: по данным израильских военных, Иран за ночь выпустил три волны ракет по Израилю. Последний обстрел, который произошел незадолго до 4 утра, вызвал срабатывание сирен в Иерусалиме и центральной части Израиля;

Ливан: по данным Армии обороны Израиля, ночные удары Израиля поразили несколько командных центров в ливанской столице Бейруте, принадлежащих боевой группировке «Хезболла», поддерживаемой Ираном;

Саудовская Аравия: министерство обороны сообщило, что королевство перехватило и уничтожило четыре волны ракет, приближавшихся к центральным и северным регионам. Не уточняется, откуда именно были запущены ракеты;

Бахрейн: иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар беспилотником по центру обработки данных Amazon, сообщило иранское государственное информационное агентство Fars. Атака была проведена с целью выявления того, как подобные центры поддерживают военную и разведывательную деятельность противников Тегерана, сообщило Fars;

Кувейт: после взрыва неподалеку танкера, стоящего на якоре у берега, произошла утечка нефти. По данным британского агентства по отслеживанию морских судов, экипаж сообщил о мощном взрыве с левой стороны судна, после чего небольшое судно покинуло этот район;

ирано-курдский звонок: президент автономного Иракского Курдистана и министр иностранных дел Ирана пообещали «сотрудничество» согласно сообщению иранского МИД. Их звонок состоялся на следующий день после того, как CNN сообщило о намерении ЦРУ разжечь восстание в Иране путем вооружения иранских курдов и переброски их через границу из Иракского Курдистана.

По данным американского Human Rights Activists News Agency (HRANA), с начала войны в Иране в субботу погибло по меньшей мере 1114 мирных жителей. Согласно последним данным, опубликованным HRANA в четверг, в это число входят 183 ребенка, большинство из которых младше 10 лет. Организация до сих пор работает над проверкой более 900 зарегистрированных случаев гибели людей.

Как сообщается, некоторые из последних ударов за прошедший день были нанесены по гражданским объектам, находящимся под защитой международного гуманитарного права, добавила HRANA, включая среднюю школу и несколько медицинских учреждений и клиник.

Число погибших в этом новом витке конфликта приближается к общему числу жертв 12-дневной войны прошлым летом между Ираном, Израилем и США, в которой, по оценкам HRANA, в Иране погибло 1190 человек.

По данным местных властей, в результате ударов Тегерана в других районах Ближнего Востока погибли десятки людей, в том числе шесть американских военнослужащих.

Конфликт на Ближнем Востоке, продолжающийся уже шестой день, продолжает нарушать транспортное сообщение, сотрясать рынки и угрожать мирному населению.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила цели США по уничтожению программы баллистических ракет режима, "уничтожению" военно-морского присутствия Ирана в регионе, ликвидации иранских террористических группировок и предотвращению разработки Ираном ядерного оружия.

Она, как пишет издание, "не исключила, что США нанесли удар по начальной школе для девочек на юге Ирана", в результате которого погибло более 150 девочек, но настаивала на том, что американские военные "не наносят ударов по мирному населению".

