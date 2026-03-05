Иран заявил об ударах по курдам в Ираке на фоне расширения конфликта

Иран атаковал курдские партизанские группы в Ираке в четверг, в то время как война на Ближнем Востоке охватила весь регион, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Тегеран заявил, что "нанес удары по курдским группировкам, базирующимся в Ираке, на фоне того, как Соединенные Штаты, как сообщается, пытаются вооружить иранских курдских партизан для проникновения в Иран", пишет издание.

По словам представителя, удары, в результате которых погиб член изгнанной иранской курдской группы, были осуществлены после предупреждения иранских чиновников.

"Сепаратистские группировки не должны думать, что подул ветерок, и пытаться принять меры", - сказал Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана.

"Мы никоим образом не будем их терпеть", - заявил он.

Эти удары стали еще одним доказательством того, как война втягивает стороны в регионе и также за его пределами.

Австралия развернула два военных самолета в зоне боевых действий, а премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что не может исключить участие своих вооруженных сил в боевых действиях.

Война также втянула члена НАТО Турцию после того, как ракета, запущенная из Ирана, была уничтожена противовоздушной обороной НАТО, когда она направлялась в ее воздушное пространство. Хотя турецкий чиновник заявил, что ракета, вероятно, была направлена на британскую базу на Кипре, Турция вызвала посла Ирана из-за этого инцидента.

Иран отрицает запуск ракеты в сторону Турции после перехвата НАТО

Конфликт даже достиг побережья Шри-Ланки, где американская подводная лодка потопила иранский военный корабль, что стало первым торпедированием судна Вашингтоном со времен Второй мировой войны. В результате удара погибло по меньшей мере 87 человек, сообщили официальные лица Шри-Ланки, еще 61 пропал без вести. 32 моряка были спасены, многие ранены, сказал министр иностранных дел Виджита Герат.

"Запомните мои слова: США горько пожалеют о созданном прецеденте", – сказал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи об атаке, которую он назвал "зверством на море".

Официальное иранское информационное агентство IRNA сообщило, что с начала войны погибло 1045 военнослужащих и гражданских лиц, данные AFP не смогло независимо проверить.

Конфликт, вспыхнувший в субботу в результате американо-израильских атак, в результате которых погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, быстро распространился, подорвав мировые рынки судоходства и энергетики, а также посеяв панику и хаос в ранее безопасных странах Персидского залива.

В Ливане на снимках AFP видны здания в руинах и клубы черного дыма, висящие над Бейрутом после израильских ударов, направленных против поддерживаемой Ираном боевой группировки "Хезболла". Репортеры AFP в Тегеране слышали истребители, пролетавшие в небе на западе города, и несколько взрывов, когда Израиль начал новый обстрел.

Рано утром в четверг репортеры AFP в Иерусалиме услышали взрывы после предупреждений о приближении иранского ракетного обстрела, но жителям быстро разрешили покинуть свои укрытия.

По ту сторону границы в Ливане Израиль заявил, что его войска нанесли удары по "нескольким командным центрам, принадлежащим террористической организации "Хезболла"" на юге Бейрута.

Государственное Национальное информационное агентство Ливана (NNA) сообщило, что отдельный предрассветный удар израильского беспилотника поразил квартиру в Беддави, палестинском лагере беженцев вблизи Триполи, убив высокопоставленного чиновника ХАМАС Вассима Аталлу аль-Али и его жену.

Лидер "Хезболлы" в среду пообещал усилить борьбу против Израиля, заявив, что группа атаковала израильские позиции вплоть до Тель-Авива по меньшей мере 15 раз.

"Мы столкнулись с агрессией... наш выбор - противостоять ей до окончательной жертвы, и мы не сдадимся", - заявил лидер "Хезболлы" Наим Касем в своей первой речи с начала последнего витка боевых действий.

Ливанские власти заявили, что с понедельника по меньшей мере 72 человека погибли, 437 получили ранения и 83 000 были вынуждены покинуть свои дома.

Иран ответил ударом по интересам, связанным с США, в своих соседях из стран Персидского залива, а также по энергетической инфраструктуре.

Как отмечает AP, иранская военизированная Революционная гвардия заявила о нападении в четверг на американский нефтяной танкер в северной части Персидского залива. В заявлении, объявленном по иранскому государственному телевидению, не уточнялось, но, как пишет издание, оно может быть связано с атакой у побережья Кувейта ранее того же дня, во время которой, согласно сообщению Центра морских торговых операций Великобритании британских военных, был атакован танкер.

Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами - что известно на 6-й день войны

13 человек, семеро из которых - гражданские лица, погибли в странах Персидского залива с начала войны, включая 11-летнюю девочку в Кувейте, пишет AFP.

Катар заявил в четверг, что эвакуирует жителей, проживающих вблизи посольства США в Дохе, после того, как ранее объявил о предотвращении атак на международный аэропорт Хамад.

Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар заявили, что в среду перехватили иранские ракеты, включая беспилотник, который должен был поразить огромный саудовский нефтеперерабатывающий завод Рас-Таннура.

Война может привести к "длительному периоду нестабильности" для мировой экономики, предупредила в четверг глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Иранский элитный Корпус стражей исламской революции заявил о закрытии Ормузского пролива, узкого пути в Персидском заливе, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти, при этом транзит нефтяных танкеров сократился на 90%, согласно данным рыночной аналитической компании Kpler.

Стоимость страхования судов в Ормузском проливе выросла в 12 раз - FT

Война также наносит ущерб туризму в регионе, который стал популярным местом для отдыхающих со всего мира, на фоне того, как рейсы отменены, а путешественники застряли или поспешно репатриированы.