Эксклюзив
08:05 • 2814 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 19734 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 49170 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 57135 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 63346 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 38483 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 36427 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 59982 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 82270 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедниками
3 марта, 15:45 • 69671 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Иран отрицает запуск ракеты в сторону Турции после перехвата НАТО

Киев • УНН

 • 2088 просмотра

Военное руководство Ирана опровергает запуск ракет в сторону Турции. Это произошло после того, как противовоздушная оборона НАТО перехватила ракету, летевшую из Ирана.

Иран отрицает запуск ракеты в сторону Турции после перехвата НАТО

Военное руководство Ирана утверждает, что не запускало никаких ракет в сторону Турции, сообщили государственные СМИ, после того, как противовоздушная оборона НАТО перехватила то, что Турция назвала ракетой, запущенной из Ирана в среду, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Вооруженные силы Исламской Республики Иран уважают суверенитет соседней и дружественной страны, Турции, и отрицают любые запуски ракет в сторону территории этой страны", - заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана, сообщает государственное информационное агентство Fars.

Турция заявила о нейтрализованной баллистической ракете, выпущенной из Ирана04.03.26, 14:07 • 5560 просмотров

В среду турецкие официальные лица заявили, что ракета пролетела из Ирана через воздушное пространство Ирака и Сирии, направляясь в воздушное пространство Турции, прежде чем была уничтожена.

НАТО осудило Иран из-за запуска ракеты в сторону Турции, Анкара переговорила с Тегераном04.03.26, 14:57 • 5372 просмотра

Считается, что инцидент, произошедший в среду, стал первым случаем, когда силы НАТО перехватили иранскую ракету, летевшую в сторону воздушного пространства страны-члена, с момента вспышки конфликта на Ближнем Востоке в минувшие выходные.

Иранская ракета, летевшая в сторону Турции, была сбита американским эсминцем04.03.26, 19:51 • 6976 просмотров

Юлия Шрамко

