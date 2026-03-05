Иран отрицает запуск ракеты в сторону Турции после перехвата НАТО

Военное руководство Ирана утверждает, что не запускало никаких ракет в сторону Турции, сообщили государственные СМИ, после того, как противовоздушная оборона НАТО перехватила то, что Турция назвала ракетой, запущенной из Ирана в среду, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Вооруженные силы Исламской Республики Иран уважают суверенитет соседней и дружественной страны, Турции, и отрицают любые запуски ракет в сторону территории этой страны", - заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана, сообщает государственное информационное агентство Fars.

В среду турецкие официальные лица заявили, что ракета пролетела из Ирана через воздушное пространство Ирака и Сирии, направляясь в воздушное пространство Турции, прежде чем была уничтожена.

Считается, что инцидент, произошедший в среду, стал первым случаем, когда силы НАТО перехватили иранскую ракету, летевшую в сторону воздушного пространства страны-члена, с момента вспышки конфликта на Ближнем Востоке в минувшие выходные.

