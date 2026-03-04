$43.450.22
Эксклюзив
12:44 • 792 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 11468 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 38570 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 68207 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 58132 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 62883 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 59185 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 33873 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28320 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 26109 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
НАТО осудило Иран из-за запуска ракеты в сторону Турции, Анкара переговорила с Тегераном

Киев • УНН

НАТО осуждает действия Ирана после того, как иранская баллистическая ракета была обезврежена вблизи воздушного пространства Турции. Турция проведет переговоры с НАТО и союзниками.

НАТО осудило действия Ирана из-за запуска ракеты в сторону Турции, Анкара переговорила с Тегераном после перехвата ракеты, пишет УНН со ссылкой на Sky News и AP.

Детали

«Мы осуждаем нацеливание Ирана против Турции. НАТО твердо поддерживает всех союзников, включая Турцию, на фоне того, как Иран продолжает свои неизбирательные атаки по всему региону», – сказала пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт, заявление которой цитирует Sky News.

«Наша позиция сдерживания и обороны остается сильной во всех сферах, включая противовоздушную и противоракетную оборону», – сказала Харт.

Ранее сегодня министерство обороны Турции заявило, что противовоздушная оборона НАТО обезвредила иранскую баллистическую ракету, запущенную в направлении воздушного пространства Турции.

Министерство заявило, что Турция проведет переговоры с НАТО и другими своими союзниками после инцидента.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, как отмечает AP, провел телефонный разговор со своим иранским коллегой после того, как иранская баллистическая ракета, обнаруженная в среду, летевшая в воздушное пространство Турции, была перехвачена.

Во время разговора с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи Турция подчеркнула, что необходимо избегать «всех шагов, которые могут привести к эскалации конфликта и способствовать его распространению», заявил турецкий чиновник.

Турция заявила о нейтрализованной баллистической ракете, выпущенной из Ирана04.03.26, 14:07 • 1892 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Столкновения
НАТО
Хакан Фидан
Турция
Иран