НАТО осудило Иран из-за запуска ракеты в сторону Турции, Анкара переговорила с Тегераном

НАТО осудило действия Ирана из-за запуска ракеты в сторону Турции, Анкара переговорила с Тегераном после перехвата ракеты, пишет УНН со ссылкой на Sky News и AP.

Детали

«Мы осуждаем нацеливание Ирана против Турции. НАТО твердо поддерживает всех союзников, включая Турцию, на фоне того, как Иран продолжает свои неизбирательные атаки по всему региону», – сказала пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт, заявление которой цитирует Sky News.

«Наша позиция сдерживания и обороны остается сильной во всех сферах, включая противовоздушную и противоракетную оборону», – сказала Харт.

Ранее сегодня министерство обороны Турции заявило, что противовоздушная оборона НАТО обезвредила иранскую баллистическую ракету, запущенную в направлении воздушного пространства Турции.

Министерство заявило, что Турция проведет переговоры с НАТО и другими своими союзниками после инцидента.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, как отмечает AP, провел телефонный разговор со своим иранским коллегой после того, как иранская баллистическая ракета, обнаруженная в среду, летевшая в воздушное пространство Турции, была перехвачена.

Во время разговора с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи Турция подчеркнула, что необходимо избегать «всех шагов, которые могут привести к эскалации конфликта и способствовать его распространению», заявил турецкий чиновник.

