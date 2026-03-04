Турция заявила о нейтрализованной баллистической ракете, выпущенной из Ирана, о чем говорится в заявлении Минобороны страны и главы директората по коммуникациям администрации президента Турции, пишет УНН.

Детали

"Баллистический боеприпас, выпущенный из Ирана и обнаруженный направляющимся в сторону турецкого воздушного пространства после прохождения через воздушное пространство Ирака и Сирии, был своевременно нейтрализован элементами ПВО и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье", - говорится в заявлении министерства национальной обороны Турции.

Глава директората по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран также заявил: "Ракета, выпущенная из Ирана, прошедшая через воздушное пространство Ирака и Сирии и направлявшаяся в наше воздушное пространство в регионе Хатай, была перехвачена и уничтожена системами противовоздушной обороны НАТО. Фрагмент ракеты-перехватчика упал на открытой местности в Дёртйоле, Хатай, и жертв или раненых не было".

