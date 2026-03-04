Турция заявила о нейтрализованной баллистической ракете, выпущенной из Ирана

$43.450.22
Эксклюзив
12:44 • 2478 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 12899 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 40342 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 69968 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 59730 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 63958 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 59894 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34181 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28405 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 26226 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Китай определил "пять уроков" после ударов США и Израиля по ИрануPhoto4 марта, 04:30 • 13244 просмотра
Новые вражеские атаки привели к обесточиванию в 5 областях, вернулись аварийные отключения08:18 • 15840 просмотра
Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время08:29 • 15579 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ11:44 • 9504 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает11:48 • 9758 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 68445 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 90054 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 88062 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto12:28 • 3882 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 26414 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 34407 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 38563 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 46815 просмотра
Турция заявила о нейтрализованной баллистической ракете, выпущенной из Ирана

Киев • УНН

 • 2320 просмотра

Минобороны Турции заявило о нейтрализации баллистического боеприпаса, выпущенного из Ирана. Часть ракеты-перехватчика упала Дёртйоле без жертв.

Турция заявила о нейтрализованной баллистической ракете, выпущенной из Ирана

Турция заявила о нейтрализованной баллистической ракете, выпущенной из Ирана, о чем говорится в заявлении Минобороны страны и главы директората по коммуникациям администрации президента Турции, пишет УНН.

Детали

"Баллистический боеприпас, выпущенный из Ирана и обнаруженный направляющимся в сторону турецкого воздушного пространства после прохождения через воздушное пространство Ирака и Сирии, был своевременно нейтрализован элементами ПВО и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье", - говорится в заявлении министерства национальной обороны Турции.

Глава директората по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран также заявил: "Ракета, выпущенная из Ирана, прошедшая через воздушное пространство Ирака и Сирии и направлявшаяся в наше воздушное пространство в регионе Хатай, была перехвачена и уничтожена системами противовоздушной обороны НАТО. Фрагмент ракеты-перехватчика упал на открытой местности в Дёртйоле, Хатай, и жертв или раненых не было".

Конфликт на Ближнем Востоке вступает в пятый день - что известно на утро04.03.26, 08:52 • 5578 просмотров

Юлия Шрамко

