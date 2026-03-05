$43.720.26
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Стоимость страхования судов в Ормузском проливе выросла в 12 раз - FT

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Стоимость страхования судов, проходящих через Ормузский пролив, выросла в 12 раз, достигнув 3% стоимости судна. Президент США Дональд Трамп пообещал поддержку торговле через ключевой путь для нефти.

Стоимость страхования судов в Ормузском проливе выросла в 12 раз - FT

Стоимость страхования судов, проходящих через Ормузский пролив, выросла в 12 раз, даже после того, как президент США Дональд Трамп пообещал поддержать торговлю через ключевой путь для нефти, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам брокеров, судовладельцам были предложены миллионные суммы за страхование при пересечении пролива или плавании в прилегающих водах с высоким риском, на фоне того, как в среду страховые взносы подскочили до 3% стоимости судна, по сравнению с примерно 0,25% до войны.

Президент США заявил в Truth Social, что Корпорация развития финансирования США (DFC) предоставит страхование и гарантии "по очень разумной цене… для финансовой безопасности всей морской торговли, особенно энергоносителей, направляющихся через Персидский залив".

В среду лондонские страховщики пытались понять, как может работать это предложение и поможет ли оно снизить цены. Несколько крупнейших мировых страховых брокеров заявили, что были застигнуты врасплох заявлением Трампа.

"Мы ничего больше не слышали, кроме заявления в Truth Social", - сказал Дэвид Смит из специализированной брокерской компании McGill, добавив, что страховщики не уверены в том, насколько широко будет распространяться эта поддержка, несмотря на обещание застраховать "всю" торговлю через Персидский залив.

"Будет ли это распространяться, например, на груз китайской нефти, перевозимый европейским танкером? - спросил Смит. - Мы не знаем".

Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе05.03.26, 06:30 • 32945 просмотров

Другие эксперты в морской сфере поставили под сомнение, насколько полезной может быть помощь от DFC, основная роль которой заключается в содействии частным инвестициям в более бедные страны, когда основными проблемами для судовладельцев, работающих в регионе, являются стоимость фрахта и риск атаки, а не доступность страхования.

"Возможно, это был способ смягчить падение цен на нефть, - сказал Эд Финли-Ричардсон, инвестор в судоходство и основатель Contango Research, комментируя заявление DFC, - но, на первый взгляд, я не вижу, как это что-то меняет. У нас уже есть страховка".

Цена на нефть марки Brent немного снизилась после заявления Трампа, но остается значительно выше, чем в начале войны.

Стоимость страхования судов, курсирующих вблизи Ближнего Востока, резко возросла с тех пор, как страховые компании в выходные начали сообщать клиентам об отмене полисов страхования от военных рисков.

По словам брокеров, некоторые страховщики отменили полисы, чтобы восстановить покрытие по более высоким ценам, соответствующим текущему уровню риска, но другие ушли с рынка, и многие отказывались предоставлять страховое покрытие через пролив, где движение судов в последние дни практически остановилось.

Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время04.03.26, 10:29 • 27264 просмотра

По меньшей мере 7 танкеров были атакованы в проливе и прилегающих водах с воскресенья по среду, и суда сообщали о получении радиосообщений, по-видимому, от Корпуса стражей исламской революции Ирана, с указанием держаться подальше от этого водного пути.

ISW: угрозы Ирана в отношении Ормузского пролива вызвали скачок цен на нефть03.03.26, 07:15 • 10604 просмотра

Типичные цены в этом регионе высокого риска сейчас составляют от 1 до 1,5 процента стоимости судна, тогда как судам, связанным с США, Великобританией и Израилем, предлагались цены, втрое превышающие эти показатели, сообщил брокер Marsh Дилан Мортимер Financial Times.

Трамп добавил в Truth Social: "В случае необходимости ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив как можно скорее".

Трамп заявил, что ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив03.03.26, 22:42 • 8156 просмотров

Военно-морское сопровождение помогло бы снизить угрозу для судов, заявили эксперты по морской безопасности, но обеспечение защиты всех танкеров, действующих в районах, которые ныне находятся под угрозой со стороны Ирана, может быть нереалистичным, поскольку потребует очень большого количества военных кораблей и других военных средств.

Американские военно-морские корабли также окажутся под угрозой, если войдут в пролив до того, как военно-морской флот Тегерана будет значительно ослаблен, сказал один из советников по морской безопасности. "Они опасаются, что если они направят в этот район военный корабль, то по ним будут выпущены все иранские ракеты. Их полностью подавят".

Военные США заявили, что поразили или потопили более 20 иранских кораблей04.03.26, 21:50 • 7892 просмотра

Иран уточнил, каким судам закрыт Ормузский пролив

Тем временем, как отмечает CNN, в четверг Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что Ормузский пролив закрыт только для судов из США, Израиля, Европы и других западных союзников.

"Мы ранее заявляли, что, исходя из международного права и резолюций, во время войны Исламская Республика Иран будет иметь право контролировать проход через Ормузский пролив", - заявил Корпус стражей исламской революции, сообщает государственный вещатель IRIB.

Если суда, принадлежащие США, Израилю, Европе "и их сторонникам… будут замечены, они непременно будут атакованы", предупредил КСИР.

Пролив фактически закрыт с тех пор, как США и Израиль начали совместную операцию против Ирана в субботу, что привело к росту цен на нефть и угрожало перевернуть мировую экономику.

Maersk и Hapag-Lloyd, две крупнейшие в мире компании морских грузоперевозок, сообщили клиентам, что они больше не принимают большинство грузов, направляющихся в порты Персидского залива, из-за боевых действий в регионе.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
