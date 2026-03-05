Вартість страхування суден в Ормузькій протоці зросла у 12 разів - FT

Вартість страхування суден, що проходять через Ормузьку протоку, зросла в 12 разів, навіть після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв підтримати торгівлю через ключовий шлях для нафти, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

За словами брокерів, судновласникам було запропоновано мільйонні суми за страхування при перетині протоки або плаванні у прилеглих водах з високим ризиком, на тлі того, як у середу страхові внески підскочили до 3% вартості судна, порівняно з приблизно 0,25% до війни.

Президент США заявив у Truth Social, що Корпорація розвитку фінансування США (DFC) надасть страхування та гарантії "за дуже розумною ціною… для фінансової безпеки всієї морської торгівлі, особливо енергоносіїв, що прямують через Перську затоку".

У середу лондонські страховики намагалися зрозуміти, як може працювати ця пропозиція і чи допоможе вона знизити ціни. Декілька найбільших світових страхових брокерів заявили, що були зненацька захоплені заявою Трампа.

"Ми нічого більше не чули, крім заяви у Truth Social", - сказав Девід Сміт зі спеціалізованої брокерської компанії McGill, додавши, що страховики не впевнені в тому, наскільки широко поширюватиметься ця підтримка, попри обіцянку застрахувати "всю" торгівлю через Перську затоку.

"Чи це поширюватиметься, наприклад, на вантаж китайської нафти, що перевозиться європейським танкером? - спитав Сміт. - Ми не знаємо".

Інші експерти у морській сфері поставили під сумнів, наскільки корисною може бути допомога від DFC, основна роль якої полягає у сприянні приватним інвестиціям у бідніші країни, коли основними проблемами для судновласників, що працюють у регіоні, є вартість фрахту та ризик атаки, а не доступність страхування.

"Можливо, це був спосіб пом'якшити падіння цін на нафту, - сказав Ед Фінлі-Річардсон, інвестор у судноплавство та засновник Contango Research, коментуючи заяву DFC, - але, на перший погляд, я не бачу, як це щось змінює. Ми вже маємо страховку".

Ціна на нафту марки Brent трохи знизилася після заяви Трампа, але залишається значно вищою, ніж на початку війни.

Вартість страхування суден, що курсують поблизу Близького Сходу, різко зросла з того часу, як страхові компанії у вихідні почали повідомляти клієнтів про відміну полісів страхування від військових ризиків.

За словами брокерів, деякі страховики скасували поліси, щоб відновити покриття за вищими цінами, що відповідають поточному рівню ризику, але інші пішли з ринку, і багато хто відмовлявся надавати страхове покриття через протоку, де рух суден в останні дні практично зупинився.

Щонайменше 7 танкерів були атаковані в протоці та прилеглих водах з неділі станом на середу, і судна повідомляли про отримання радіоповідомлень, мабуть, від Корпусу вартових ісламської революції Ірану, із зазначенням триматися подалі від цього водного шляху.

Типові ціни в цьому регіоні високого ризику зараз становлять від 1 до 1,5 відсотка вартості судна, тоді як суднам, пов'язаним зі США, Великою Британією та Ізраїлем, пропонувалися ціни, що втричі перевищують ці показники, повідомив брокер Marsh Ділан Мортімер Financial Times.

Трамп додав у Truth Social: "У разі потреби ВМС США почнуть супроводжувати танкери через Ормузьку протоку якнайшвидше".

Військово-морський супровід допоміг би знизити загрозу для суден, заявили експерти з морської безпеки, але забезпечення захисту всіх танкерів, що діють у районах, які нині перебувають під загрозою з боку Ірану, може бути нереалістичним, оскільки вимагатиме дуже великої кількості військових кораблів та інших військових засобів.

Американські військово-морські кораблі також опиняться під загрозою, якщо увійдуть у протоку до того, як військово-морський флот Тегерана буде значно ослаблений, сказав один із радників з морської безпеки. "Вони побоюються, що якщо вони направлять до цього району військовий корабель, то по них будуть випущені всі іранські ракети. Їх повністю придушать".

Тим часом, як зазначає CNN, у четвер Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що Ормузька протока закрита лише для суден зі США, Ізраїлю, Європи та інших західних союзників.

"Ми раніше заявляли, що, виходячи з міжнародного права та резолюцій, під час війни Ісламська Республіка Іран матиме право контролювати прохід через Ормузьку протоку", - заявив Корпус вартових ісламської революції, повідомляє державний мовник IRIB.

Якщо судна, що належать США, Ізраїлю, Європі "та їхнім прихильникам… будуть помічені, вони неодмінно будуть атаковані", попередив КВІР.

Протока фактично закрита з того часу, як США та Ізраїль розпочали спільну операцію проти Ірану в суботу, що призвело до зростання цін на нафту та загрожувало перевернути світову економіку.

Maersk та Hapag-Lloyd, дві найбільші у світі компанії морських вантажоперевезень, повідомили клієнтів, що вони більше не приймають більшість вантажів, що прямують до портів Перської затоки, через бойові дії в регіоні.