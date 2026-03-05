$43.720.26
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
Ексклюзив
4 березня, 12:44
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідниками
3 березня, 15:45
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Публікації
Ексклюзиви
Вартість страхування суден в Ормузькій протоці зросла у 12 разів - FT

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Вартість страхування суден, що проходять через Ормузьку протоку, зросла у 12 разів, досягнувши 3% вартості судна. Президент США Дональд Трамп пообіцяв підтримку торгівлі через ключовий шлях для нафти.

Вартість страхування суден в Ормузькій протоці зросла у 12 разів - FT

Вартість страхування суден, що проходять через Ормузьку протоку, зросла в 12 разів, навіть після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв підтримати торгівлю через ключовий шлях для нафти, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

За словами брокерів, судновласникам було запропоновано мільйонні суми за страхування при перетині протоки або плаванні у прилеглих водах з високим ризиком, на тлі того, як у середу страхові внески підскочили до 3% вартості судна, порівняно з приблизно 0,25% до війни.

Президент США заявив у Truth Social, що Корпорація розвитку фінансування США (DFC) надасть страхування та гарантії "за дуже розумною ціною… для фінансової безпеки всієї морської торгівлі, особливо енергоносіїв, що прямують через Перську затоку".

У середу лондонські страховики намагалися зрозуміти, як може працювати ця пропозиція і чи допоможе вона знизити ціни. Декілька найбільших світових страхових брокерів заявили, що були зненацька захоплені заявою Трампа.

"Ми нічого більше не чули, крім заяви у Truth Social", - сказав Девід Сміт зі спеціалізованої брокерської компанії McGill, додавши, що страховики не впевнені в тому, наскільки широко поширюватиметься ця підтримка, попри обіцянку застрахувати "всю" торгівлю через Перську затоку.

"Чи це поширюватиметься, наприклад, на вантаж китайської нафти, що перевозиться європейським танкером? - спитав Сміт. - Ми не знаємо".

Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці05.03.26, 06:30 • 30917 переглядiв

Інші експерти у морській сфері поставили під сумнів, наскільки корисною може бути допомога від DFC, основна роль якої полягає у сприянні приватним інвестиціям у бідніші країни, коли основними проблемами для судновласників, що працюють у регіоні, є вартість фрахту та ризик атаки, а не доступність страхування.

"Можливо, це був спосіб пом'якшити падіння цін на нафту, - сказав Ед Фінлі-Річардсон, інвестор у судноплавство та засновник Contango Research, коментуючи заяву DFC, - але, на перший погляд, я не бачу, як це щось змінює. Ми вже маємо страховку".

Ціна на нафту марки Brent трохи знизилася після заяви Трампа, але залишається значно вищою, ніж на початку війни.

Вартість страхування суден, що курсують поблизу Близького Сходу, різко зросла з того часу, як страхові компанії у вихідні почали повідомляти клієнтів про відміну полісів страхування від військових ризиків.

За словами брокерів, деякі страховики скасували поліси, щоб відновити покриття за вищими цінами, що відповідають поточному рівню ризику, але інші пішли з ринку, і багато хто відмовлявся надавати страхове покриття через протоку, де рух суден в останні дні практично зупинився.

Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом04.03.26, 10:29 • 27252 перегляди

Щонайменше 7 танкерів були атаковані в протоці та прилеглих водах з неділі станом на середу, і судна повідомляли про отримання радіоповідомлень, мабуть, від Корпусу вартових ісламської революції Ірану, із зазначенням триматися подалі від цього водного шляху.

ISW: погрози Ірану щодо Ормузької протоки спричинили стрибок цін на нафту03.03.26, 07:15 • 10604 перегляди

Типові ціни в цьому регіоні високого ризику зараз становлять від 1 до 1,5 відсотка вартості судна, тоді як суднам, пов'язаним зі США, Великою Британією та Ізраїлем, пропонувалися ціни, що втричі перевищують ці показники, повідомив брокер Marsh Ділан Мортімер Financial Times.

Трамп додав у Truth Social: "У разі потреби ВМС США почнуть супроводжувати танкери через Ормузьку протоку якнайшвидше".

Трамп заявив, що ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку03.03.26, 22:42 • 8156 переглядiв

Військово-морський супровід допоміг би знизити загрозу для суден, заявили експерти з морської безпеки, але забезпечення захисту всіх танкерів, що діють у районах, які нині перебувають під загрозою з боку Ірану, може бути нереалістичним, оскільки вимагатиме дуже великої кількості військових кораблів та інших військових засобів.

Американські військово-морські кораблі також опиняться під загрозою, якщо увійдуть у протоку до того, як військово-морський флот Тегерана буде значно ослаблений, сказав один із радників з морської безпеки. "Вони побоюються, що якщо вони направлять до цього району військовий корабель, то по них будуть випущені всі іранські ракети. Їх повністю придушать".

Військові США заявили, що вразили чи потопили понад 20 іранських кораблів04.03.26, 21:50 • 7854 перегляди

Іран уточнив, яким суднам закрита Ормузька протока

Тим часом, як зазначає CNN, у четвер Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що Ормузька протока закрита лише для суден зі США, Ізраїлю, Європи та інших західних союзників.

"Ми раніше заявляли, що, виходячи з міжнародного права та резолюцій, під час війни Ісламська Республіка Іран матиме право контролювати прохід через Ормузьку протоку", - заявив Корпус вартових ісламської революції, повідомляє державний мовник IRIB.

Якщо судна, що належать США, Ізраїлю, Європі "та їхнім прихильникам… будуть помічені, вони неодмінно будуть атаковані", попередив КВІР.

Протока фактично закрита з того часу, як США та Ізраїль розпочали спільну операцію проти Ірану в суботу, що призвело до зростання цін на нафту та загрожувало перевернути світову економіку.

Maersk та Hapag-Lloyd, дві найбільші у світі компанії морських вантажоперевезень, повідомили клієнтів, що вони більше не приймають більшість вантажів, що прямують до портів Перської затоки, через бойові дії в регіоні.

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Енергетика
Сутички
Brent
Financial Times
Військово-морські сили США
Дональд Трамп
Тегеран
Лондон