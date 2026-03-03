ISW: погрози Ірану щодо Ормузької протоки спричинили стрибок цін на нафту

Погрози з боку Ірану суднам, що проходять транзитом через Ормузьку протоку, спричиняють значні стрибки світових цін на нафту, що може збільшити доходи росії від продажу нафти. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що ціни на ф'ючерси на сиру нафту марки Brent досягли піку в 82,37 долара за барель 2 березня, порівняно з 73 доларами на момент закриття ринку 27 лютого, безпосередньо перед спільними американо-ізраїльськими ударами проти Ірану.

За словами аналітиків, повідомлення про іранські удари по кількох нафтових танкерах, пов'язаних зі США та Великою Британією, та погрози Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) суднам, що проходять транзитом через протоку, призвели до скорочення судноплавства в Перській затоці щонайменше на 33 відсотки станом на 1 березня.

Ціни на нафту, ймовірно, продовжать зростати найближчими днями у відповідь на ситуацію на Близькому Сході ... до 90-100 доларів за барель. росія завжди покладалася на доходи від нафти та газу для фінансування своєї війни в Україні, але доходи неухильно падали протягом 2025 року, і російська влада очікує, що доходи від нафти та газу продовжать падати у 2026 році - вказують в ISW.

Там додають, що росії довелося вдатися до інших способів отримання доходів, таких як продаж золотого запасу та підвищення податку на додану вартість, щоб компенсувати зниження доходів від нафти та газу.

"Стійкі високі ціни на нафту можуть утримати росію на плаву в економічному плані та дозволити їй фінансувати свою війну в Україні в середньостроковій перспективі. Однак малоймовірно, що Іран зможе успішно та безстроково запровадити блокаду Ормузької протоки достатньо довго, щоб росія отримала довгострокові вигоди від поточного зростання цін на нафту", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

Іран закрив Ормузьку протоку, заявили сили Корпусу вартових ісламської революції. Вони додали, що військові підпалять будь-яке судно, яке спробує пройти.

Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців