Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 34190 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 44618 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 33395 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 33241 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 31858 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 17101 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 17477 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 16947 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 37807 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 17903 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
ISW: погрози Ірану щодо Ормузької протоки спричинили стрибок цін на нафту

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Погрози Ірану суднам в Ормузькій протоці викликали зростання світових цін на нафту, що може збільшити доходи росії. Ціни на нафту марки Brent досягли 82,37 долара за барель 2 березня.

ISW: погрози Ірану щодо Ормузької протоки спричинили стрибок цін на нафту

Погрози з боку Ірану суднам, що проходять транзитом через Ормузьку протоку, спричиняють значні стрибки світових цін на нафту, що може збільшити доходи росії від продажу нафти. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що ціни на ф'ючерси на сиру нафту марки Brent досягли піку в 82,37 долара за барель 2 березня, порівняно з 73 доларами на момент закриття ринку 27 лютого, безпосередньо перед спільними американо-ізраїльськими ударами проти Ірану.

За словами аналітиків, повідомлення про іранські удари по кількох нафтових танкерах, пов'язаних зі США та Великою Британією, та погрози Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) суднам, що проходять транзитом через протоку, призвели до скорочення судноплавства в Перській затоці щонайменше на 33 відсотки станом на 1 березня.

Ціни на нафту, ймовірно, продовжать зростати найближчими днями у відповідь на ситуацію на Близькому Сході ... до 90-100 доларів за барель. росія завжди покладалася на доходи від нафти та газу для фінансування своєї війни в Україні, але доходи неухильно падали протягом 2025 року, і російська влада очікує, що доходи від нафти та газу продовжать падати у 2026 році

- вказують в ISW.

Там додають, що росії довелося вдатися до інших способів отримання доходів, таких як продаж золотого запасу та підвищення податку на додану вартість, щоб компенсувати зниження доходів від нафти та газу.

"Стійкі високі ціни на нафту можуть утримати росію на плаву в економічному плані та дозволити їй фінансувати свою війну в Україні в середньостроковій перспективі. Однак малоймовірно, що Іран зможе успішно та безстроково запровадити блокаду Ормузької протоки достатньо довго, щоб росія отримала довгострокові вигоди від поточного зростання цін на нафту", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

Іран закрив Ормузьку протоку, заявили сили Корпусу вартових ісламської революції. Вони додали, що військові підпалять будь-яке судно, яке спробує пройти.

Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців02.03.26, 15:33 • 17476 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран