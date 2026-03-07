Авіарейси з Дубая знову призупиняли на тлі атаки Ірану

$43.810.0050.900.00
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці
7 березня, 01:30 • 26137 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
6 березня, 23:10 • 28964 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 45208 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 52599 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 41191 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 70008 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29135 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 26509 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 25047 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
Канада та США відновили прямі торговельні переговори після тривалої паузи6 березня, 23:25 • 3954 перегляди
Ізраїль розпочав нову масштабну хвилю авіаударів по Тегерану, горить столичний аеропортVideo6 березня, 23:40 • 7556 перегляди
рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною6 березня, 23:51 • 23032 перегляди
Мир між Україною та рф залишається можливим попри ймовірну передачу росіянами розвідданих для Ірану про позиції США – Білий дімVideo7 березня, 02:11 • 12767 перегляди
Держдеп США екстрено схвалив продаж Ізраїлю 12 тисяч авіабомб в обхід Конгресу7 березня, 02:29 • 5144 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 35157 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 42178 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 70010 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 42503 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 50433 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 16600 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 17045 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 34864 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 31133 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 32663 перегляди
Авіарейси з Дубая знову призупиняли на тлі атаки Ірану

Київ • УНН

 • 522 перегляди

Авіасполучення в Дубаї відновили після 30-хвилинної паузи через загрозу з боку Ірану. Пасажири ховалися в тунелях, наразі рейси повертаються до норми.

Авіарейси з Дубая знову призупиняли на тлі атаки Ірану

Авіарейси до та з Дубая в ОАЕ сьогодні ненадовго призупинили на тлі атаки Ірану, зараз їх уже відновлюють, пише УНН з посиланням на CNN та AP.

Деталі

Дубай та його авіаперевізник Emirates заявили в суботу, що авіакомпанія відновить роботу після тимчасової її зупинки після атаки Ірану. Ця новина викликала оплески в Міжнародному аеропорту Дубая, де пасажири ховалися, почувши гучний гуркіт над головою, вказує AP.

CNN зазначає, що Emirates заявила, що "відновить роботу" в аеропорту Дубая після призупинення своїх рейсів приблизно на 30 хвилин.

Влада не пояснила, чи було перехоплення чи пошкодження в аеропорту, який є найбільш завантаженим у світі за міжнародними рейсами.

"Будь ласка, не ходіть в аеропорт", - ішлося у більш ранній заяві авіакомпанії, що базується в місті, опублікованій у X. Причина не була вказана.

Пасажири, які чекали на рейси в міжнародному аеропорту Дубая були змушені спуститися в залізничні тунелі на великій території аеродрому після оголошення ракетної тривоги.

Але приблизно через 30 хвилин компанія опублікувала повідомлення: "Emirates відновить роботу. Пасажири, які підтвердили бронювання на сьогоднішні рейси, можуть пройти в аеропорт".

Медіа-офіс Дубая повідомив, що роботу аеропорту було тимчасово призупинено "з метою безпеки пасажирів, персоналу аеропорту та екіпажів авіакомпаній". Причина припинення не уточнювалася.

Сайт FlightRadar24 показав, що літаки облітали аеропорт, один із найбільш завантажених у світі.

Аеропорти Об'єднаних Арабських Еміратів є ключовими вузлами для пересадок по всьому світу. Минулого року, згідно з офіційними даними, аеропорти Дубая та Абу-Дабі обслужили 127,7 мільйона пасажирів.

З початку війни з Іраном тиждень тому кількість рейсів з аеропорту Дубая скоротилася.

Також Іран завдав нового удару по Бахрейну та Катару.

У суботу по всьому Бахрейну пролунали сирени, а в Досі у Катарі на мобільні телефони було розіслано попередження про безпеку.

"Рівень загрози безпеці підвищений, - ішлося у попередженні катарської влади. - Усім необхідно залишатися вдома, не виходити на вулицю та триматися подалі від вікон та відкритих місць, щоб забезпечити громадську безпеку".

Пізніше Міністерство оборони Катару повідомило про перехоплення балістичної ракети, випущеної Іраном.

"Безпекову загрозу усунуто, і ситуація нормалізувалася", - йдеться у подальшому повідомленні влади.

Приблизно в той же час, коли були розіслані попередження, іранські державні ЗМІ повідомили про завдання комбінованого ракетного та безпілотного удару по Катару та Бахрейну.

Війна на Близькому Сході вступає у 8-й день - що відомо по країнах на ранок07.03.26, 09:46 • 1752 перегляди

Юлія Шрамко

