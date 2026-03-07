Авіарейси з Дубая знову призупиняли на тлі атаки Ірану

Авіарейси до та з Дубая в ОАЕ сьогодні ненадовго призупинили на тлі атаки Ірану, зараз їх уже відновлюють, пише УНН з посиланням на CNN та AP.

Деталі

Дубай та його авіаперевізник Emirates заявили в суботу, що авіакомпанія відновить роботу після тимчасової її зупинки після атаки Ірану. Ця новина викликала оплески в Міжнародному аеропорту Дубая, де пасажири ховалися, почувши гучний гуркіт над головою, вказує AP.

CNN зазначає, що Emirates заявила, що "відновить роботу" в аеропорту Дубая після призупинення своїх рейсів приблизно на 30 хвилин.

Влада не пояснила, чи було перехоплення чи пошкодження в аеропорту, який є найбільш завантаженим у світі за міжнародними рейсами.

"Будь ласка, не ходіть в аеропорт", - ішлося у більш ранній заяві авіакомпанії, що базується в місті, опублікованій у X. Причина не була вказана.

Пасажири, які чекали на рейси в міжнародному аеропорту Дубая були змушені спуститися в залізничні тунелі на великій території аеродрому після оголошення ракетної тривоги.

Але приблизно через 30 хвилин компанія опублікувала повідомлення: "Emirates відновить роботу. Пасажири, які підтвердили бронювання на сьогоднішні рейси, можуть пройти в аеропорт".

Медіа-офіс Дубая повідомив, що роботу аеропорту було тимчасово призупинено "з метою безпеки пасажирів, персоналу аеропорту та екіпажів авіакомпаній". Причина припинення не уточнювалася.

Сайт FlightRadar24 показав, що літаки облітали аеропорт, один із найбільш завантажених у світі.

Аеропорти Об'єднаних Арабських Еміратів є ключовими вузлами для пересадок по всьому світу. Минулого року, згідно з офіційними даними, аеропорти Дубая та Абу-Дабі обслужили 127,7 мільйона пасажирів.

З початку війни з Іраном тиждень тому кількість рейсів з аеропорту Дубая скоротилася.

Також Іран завдав нового удару по Бахрейну та Катару.

У суботу по всьому Бахрейну пролунали сирени, а в Досі у Катарі на мобільні телефони було розіслано попередження про безпеку.

"Рівень загрози безпеці підвищений, - ішлося у попередженні катарської влади. - Усім необхідно залишатися вдома, не виходити на вулицю та триматися подалі від вікон та відкритих місць, щоб забезпечити громадську безпеку".

Пізніше Міністерство оборони Катару повідомило про перехоплення балістичної ракети, випущеної Іраном.

"Безпекову загрозу усунуто, і ситуація нормалізувалася", - йдеться у подальшому повідомленні влади.

Приблизно в той же час, коли були розіслані попередження, іранські державні ЗМІ повідомили про завдання комбінованого ракетного та безпілотного удару по Катару та Бахрейну.

Війна на Близькому Сході вступає у 8-й день - що відомо по країнах на ранок