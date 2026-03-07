Авиарейсы из Дубая снова приостанавливали на фоне атаки Ирана

$43.810.0050.900.00
05:01
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке
7 марта, 01:30 • 26119 просмотра
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto
6 марта, 23:10 • 28957 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 45200 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 52593 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 41190 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 70004 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 29133 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 26507 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 25047 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
Эксклюзивы
Канада и США возобновили прямые торговые переговоры после длительной паузы
Израиль начал новую масштабную волну авиаударов по Тегерану, горит столичный аэропорт
РФ атакует Киев гиперзвуковыми ракетами Циркон, вероятно, с кассетной боевой частью
Мир между Украиной и РФ остается возможным, несмотря на вероятную передачу россиянами разведданных для Ирана о позициях США – Белый дом
Госдеп США экстренно одобрил продажу Израилю 12 тысяч авиабомб в обход Конгресса
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесе
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фото
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 лет
Авиарейсы из Дубая снова приостанавливали на фоне атаки Ирана

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Авиасообщение в Дубае возобновили после 30-минутной паузы из-за угрозы со стороны Ирана. Пассажиры прятались в туннелях, сейчас рейсы возвращаются к норме.

Авиарейсы из Дубая снова приостанавливали на фоне атаки Ирана

Авиарейсы в и из Дубая в ОАЭ сегодня ненадолго приостановили на фоне атаки Ирана, сейчас их уже возобновляют, пишет УНН со ссылкой на CNN и AP.

Детали

Дубай и его авиаперевозчик Emirates заявили в субботу, что авиакомпания возобновит работу после временной ее остановки после атаки Ирана. Эта новость вызвала аплодисменты в международном аэропорту Дубая, где пассажиры прятались, услышав громкий грохот над головой, указывает AP.

CNN отмечает, что Emirates заявила, что "возобновит работу" в аэропорту Дубая после приостановки своих рейсов примерно на 30 минут.

Власти не объяснили, было ли перехват или повреждение в аэропорту, который является самым загруженным в мире по международным рейсам.

"Пожалуйста, не ходите в аэропорт", - говорилось в более раннем заявлении авиакомпании, базирующейся в городе, опубликованном в X. Причина не была указана.

Пассажиры, ожидавшие рейсов в международном аэропорту Дубая, были вынуждены спуститься в железнодорожные тоннели на большой территории аэродрома после объявления ракетной тревоги.

Но примерно через 30 минут компания опубликовала сообщение: "Emirates возобновит работу. Пассажиры, подтвердившие бронирование на сегодняшние рейсы, могут пройти в аэропорт".

Медиа-офис Дубая сообщил, что работа аэропорта была временно приостановлена "в целях безопасности пассажиров, персонала аэропорта и экипажей авиакомпаний". Причина прекращения не уточнялась.

Сайт FlightRadar24 показал, что самолеты облетали аэропорт, один из самых загруженных в мире.

Аэропорты Объединенных Арабских Эмиратов являются ключевыми узлами для пересадок по всему миру. В прошлом году, согласно официальным данным, аэропорты Дубая и Абу-Даби обслужили 127,7 миллиона пассажиров.

С начала войны с Ираном неделю назад количество рейсов из аэропорта Дубая сократилось.

Также Иран нанес новый удар по Бахрейну и Катару.

В субботу по всему Бахрейну прозвучали сирены, а в Дохе в Катаре на мобильные телефоны было разослано предупреждение относительно безопасности.

"Уровень угрозы безопасности повышен, - говорилось в предупреждении катарских властей. - Всем необходимо оставаться дома, не выходить на улицу и держаться подальше от окон и открытых мест, чтобы обеспечить общественную безопасность".

Позже Министерство обороны Катара сообщило о перехвате баллистической ракеты, выпущенной Ираном.

"Угроза безопасности устранена, и ситуация нормализовалась", - говорится в дальнейшем сообщении властей.

Примерно в то же время, когда были разосланы предупреждения, иранские государственные СМИ сообщили о нанесении комбинированного ракетного и беспилотного удара по Катару и Бахрейну.

Война на Ближнем Востоке вступает в 8-й день - что известно по странам на утро07.03.26, 09:46 • 1752 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости МираНаши за границей
Воздушная тревога
Столкновения
Дубай
Катар
Бахрейн
Объединенные Арабские Эмираты
Иран