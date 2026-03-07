Авиарейсы из Дубая снова приостанавливали на фоне атаки Ирана

Авиарейсы в и из Дубая в ОАЭ сегодня ненадолго приостановили на фоне атаки Ирана, сейчас их уже возобновляют, пишет УНН со ссылкой на CNN и AP.

Детали

Дубай и его авиаперевозчик Emirates заявили в субботу, что авиакомпания возобновит работу после временной ее остановки после атаки Ирана. Эта новость вызвала аплодисменты в международном аэропорту Дубая, где пассажиры прятались, услышав громкий грохот над головой, указывает AP.

CNN отмечает, что Emirates заявила, что "возобновит работу" в аэропорту Дубая после приостановки своих рейсов примерно на 30 минут.

Власти не объяснили, было ли перехват или повреждение в аэропорту, который является самым загруженным в мире по международным рейсам.

"Пожалуйста, не ходите в аэропорт", - говорилось в более раннем заявлении авиакомпании, базирующейся в городе, опубликованном в X. Причина не была указана.

Пассажиры, ожидавшие рейсов в международном аэропорту Дубая, были вынуждены спуститься в железнодорожные тоннели на большой территории аэродрома после объявления ракетной тревоги.

Но примерно через 30 минут компания опубликовала сообщение: "Emirates возобновит работу. Пассажиры, подтвердившие бронирование на сегодняшние рейсы, могут пройти в аэропорт".

Медиа-офис Дубая сообщил, что работа аэропорта была временно приостановлена "в целях безопасности пассажиров, персонала аэропорта и экипажей авиакомпаний". Причина прекращения не уточнялась.

Сайт FlightRadar24 показал, что самолеты облетали аэропорт, один из самых загруженных в мире.

Аэропорты Объединенных Арабских Эмиратов являются ключевыми узлами для пересадок по всему миру. В прошлом году, согласно официальным данным, аэропорты Дубая и Абу-Даби обслужили 127,7 миллиона пассажиров.

С начала войны с Ираном неделю назад количество рейсов из аэропорта Дубая сократилось.

Также Иран нанес новый удар по Бахрейну и Катару.

В субботу по всему Бахрейну прозвучали сирены, а в Дохе в Катаре на мобильные телефоны было разослано предупреждение относительно безопасности.

"Уровень угрозы безопасности повышен, - говорилось в предупреждении катарских властей. - Всем необходимо оставаться дома, не выходить на улицу и держаться подальше от окон и открытых мест, чтобы обеспечить общественную безопасность".

Позже Министерство обороны Катара сообщило о перехвате баллистической ракеты, выпущенной Ираном.

"Угроза безопасности устранена, и ситуация нормализовалась", - говорится в дальнейшем сообщении властей.

Примерно в то же время, когда были разосланы предупреждения, иранские государственные СМИ сообщили о нанесении комбинированного ракетного и беспилотного удара по Катару и Бахрейну.

