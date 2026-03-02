$43.100.11
1 березня, 20:23 • 24643 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 47213 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 45961 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 52019 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 62529 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 69007 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 73527 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 78593 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 81086 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 75511 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Saudi Aramco закрила НПЗ після атаки дрона на тлі ударів Тегерана - ЗМІ

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Державний нафтовий гігант Саудівської Аравії Saudi Aramco закрив свій нафтопереробний завод Рас-Танура після удару дрона. Це сталося після того, як Тегеран розпочав удари по регіону у відповідь на атаку США та Ізраїлю на Іран.

Saudi Aramco закрила НПЗ після атаки дрона на тлі ударів Тегерана - ЗМІ

Державний нафтовий гігант Саудівської Аравії Saudi Aramco закрив свій нафтопереробний завод Рас-Танура (Ras Tanura) після удару дрона, після того, як Тегеран розпочав удари по всьому регіону у відповідь на атаку США та Ізраїлю на Іран, повідомило Reuters з посиланням на джерело в галузі в понеділок, пише УНН.

Деталі

Комплекс Рас-Танура, на узбережжі Перської затоки у королівстві, є одним з найбільших нафтопереробних заводів на Близькому Сході потужністю 550 000 барелів на добу і служить критичним експортним терміналом для саудівської нафти.

Його було закрито як запобіжний захід, і ситуація перебуває під контролем, повідомило джерело.

НПЗ Saudi Aramco у Саудівській Аравії постраждав від ймовірного удару дрона, НПЗ у Кувейті від уламків - ЗМІ02.03.26, 09:29 • 5128 переглядiв

Aramco не одразу відповіла на запит про коментар, надісланий електронною поштою.

Удар дрона додався до хвилі атак у Перській затоці, зокрема на Абу-Дабі, Дубай, Доху, Манаму та комерційний район Дукма в Омані. Удари паралізували основні судноплавні вузли в Об'єднаних Арабських Еміратах та Омані, а ф'ючерси на нафту марки Brent у понеділок зросли приблизно на 10%.

Ціна на нафту зросла на 10% після ударів по Ірану, можливий стрибок до $100 за барель - Reuters02.03.26, 02:42 • 32017 переглядiв

Посилено укріплені енергетичні об'єкти Саудівської Аравії раніше ставали мішенями, зокрема у вересні 2019 року, коли безпрецедентні атаки безпілотників та ракет на заводи Абкайк (Abqaiq) та Хурайс (Khurais) тимчасово призвели до паралічу понад половини видобутку нафти королівством та сколихнули світові ринки.

Юлія Шрамко

