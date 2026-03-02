Saudi Aramco закрила НПЗ після атаки дрона на тлі ударів Тегерана - ЗМІ

Державний нафтовий гігант Саудівської Аравії Saudi Aramco закрив свій нафтопереробний завод Рас-Танура (Ras Tanura) після удару дрона, після того, як Тегеран розпочав удари по всьому регіону у відповідь на атаку США та Ізраїлю на Іран, повідомило Reuters з посиланням на джерело в галузі в понеділок, пише УНН.

Деталі

Комплекс Рас-Танура, на узбережжі Перської затоки у королівстві, є одним з найбільших нафтопереробних заводів на Близькому Сході потужністю 550 000 барелів на добу і служить критичним експортним терміналом для саудівської нафти.

Його було закрито як запобіжний захід, і ситуація перебуває під контролем, повідомило джерело.

НПЗ Saudi Aramco у Саудівській Аравії постраждав від ймовірного удару дрона, НПЗ у Кувейті від уламків - ЗМІ

Aramco не одразу відповіла на запит про коментар, надісланий електронною поштою.

Удар дрона додався до хвилі атак у Перській затоці, зокрема на Абу-Дабі, Дубай, Доху, Манаму та комерційний район Дукма в Омані. Удари паралізували основні судноплавні вузли в Об'єднаних Арабських Еміратах та Омані, а ф'ючерси на нафту марки Brent у понеділок зросли приблизно на 10%.

Ціна на нафту зросла на 10% після ударів по Ірану, можливий стрибок до $100 за барель - Reuters

Посилено укріплені енергетичні об'єкти Саудівської Аравії раніше ставали мішенями, зокрема у вересні 2019 року, коли безпрецедентні атаки безпілотників та ракет на заводи Абкайк (Abqaiq) та Хурайс (Khurais) тимчасово призвели до паралічу понад половини видобутку нафти королівством та сколихнули світові ринки.