Алина Филипович во второй раз завоевала титул чемпионки мира по вольной борьбе
Киев • УНН
Украинка Алина Филипович во второй раз завоевала золото чемпионата мира по вольной борьбе. Ранее она побеждала на чемпионатах мира среди кадетов и спортсменов до 23 лет.
Украинская борчиха Алина Филипович завоевала золото чемпионата мира по вольной борьбе и во второй раз в своей карьере стала чемпионкой мира. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.
Алина Филипович — двукратная чемпионка мира по вольной борьбе
Отмечается, что украинская борчиха завоевала золотую награду и во второй раз стала чемпионкой мира. Ранее Алина завоевала золото на чемпионате мира среди кадетов в 2021 году и на ЧМ U23 в 2024 году.
Украинцы завоевали бронзу на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе13.10.26, 11:43 • 3404 просмотра