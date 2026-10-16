Алина Филипович во второй раз завоевала титул чемпионки мира по вольной борьбе

Украинская борчиха Алина Филипович завоевала золото чемпионата мира по вольной борьбе и во второй раз в своей карьере стала чемпионкой мира. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Алина Филипович — двукратная чемпионка мира по вольной борьбе — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская борчиха завоевала золотую награду и во второй раз стала чемпионкой мира. Ранее Алина завоевала золото на чемпионате мира среди кадетов в 2021 году и на ЧМ U23 в 2024 году.

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