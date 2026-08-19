Українець Єгор Якушенко втретє став чемпіоном світу з греко-римської боротьби U20
Київ • УНН
Українець Єгор Якушенко здолав у фіналі суперника з країни-агресора з рахунком 4:1. Це його третій світовий титул U20.
Український борець греко-римського стилю Єгор Якушенко здобув свій третій світовий титул серед спортсменів до 20 років, передає УНН із посиланням на НОК.
Деталі
У фіналі українець впевнено розібрався із суперником з країни-агресора (4:1), а до цього видав серію блискучих перемог, дві з яких — із "сухим" рахунком 8:0!
За даними НОК, у скарбничці Єгора Якушенка також є титули чемпіона світу і Європи U23, а також дві золоті медалі чемпіонату Європи U20.
Боксер Олександр Усик вирішив звільнити усі свої чемпіонські пояси26.06.26, 19:41 • 44448 переглядiв