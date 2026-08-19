Українець Єгор Якушенко втретє став чемпіоном світу з греко-римської боротьби U20

Український борець греко-римського стилю Єгор Якушенко здобув свій третій світовий титул серед спортсменів до 20 років, передає УНН із посиланням на НОК.

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У фіналі українець впевнено розібрався із суперником з країни-агресора (4:1), а до цього видав серію блискучих перемог, дві з яких — із "сухим" рахунком 8:0!

За даними НОК, у скарбничці Єгора Якушенка також є титули чемпіона світу і Європи U23, а також дві золоті медалі чемпіонату Європи U20.

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