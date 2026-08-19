Украинец Егор Якушенко в третий раз стал чемпионом мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет
Киев • УНН
Украинец Егор Якушенко одолел в финале соперника из страны-агрессора со счётом 4:1. Это его третий мировой титул среди спортсменов до 20 лет.
Украинский борец греко-римского стиля Егор Якушенко завоевал свой третий мировой титул среди спортсменов до 20 лет, сообщает УНН со ссылкой на НОК.
Детали
В финале украинец уверенно разобрался с соперником из страны-агрессора (4:1), а до этого выдал серию блестящих побед, две из которых — с «сухим» счетом 8:0!
По данным НОК, в активе Егора Якушенко также есть титулы чемпиона мира и Европы U23, а также две золотые медали чемпионата Европы U20.
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