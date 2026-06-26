Боксер Александр Усик решил освободить все свои чемпионские пояса
Киев • УНН
Чемпион WBC, WBA и IBF Александр Усик решил оставить все свои пояса, но не уходит из спорта. Боксер назвал это осознанным решением для новых возможностей.
Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик принял решение освободить все свои чемпионские пояса в супертяжелой весовой категории. Однако, по словам боксера, он не уходит из спорта. Об этом Усик сообщил в Instagram, передает УНН.
Детали
"Всем добрый день. Сегодня пятница — хорошая погода и хороший день сказать о том, что я хочу оставить все свои пояса, которыми я сегодня владею, сделать их свободными, чтобы ребята, которые стоят в очереди за ними, боксировали. Друзья, я оставляю пояса, но я не ухожу из спорта, потому что у меня есть "last dance" (последний танец — ред.)", — сказал Усик.
Он добавил, что это осознанное решение, которое откроет для него новые возможности.
"Это не конец истории. Продолжение впереди", — отметил Усик.
Напомним
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над нидерландцем Рико Верхувеном в поединке, который состоялся 24 мая в Египте. Бой завершился досрочно в конце 11 раунда.
Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что действующий чемпион организации в супертяжелом весе Александр Усик обязан провести защиту титула против Агита Кабаела, иначе рискует остаться без пояса.
Ранее Кабаел в соцсетях уже вызывал Усика на бой.
Пока Кабаел готовится к возможному будущему поединку, Усик проводит время, играя в компьютерные игры.
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел снова вызвал на бой обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика. В Instagram боксер выложил видео с конем на ринге и призвал "pushing the horses".