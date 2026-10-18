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Ирина Бондарь выиграла чемпионат мира U-23 по борьбе

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Украинка Ирина Бондарь победила в финале ЧМ U-23 по борьбе в Лас-Вегасе. На турнире она не отдала соперницам ни одного балла.

Ирина Бондарь выиграла чемпионат мира U-23 по борьбе

Украинка Ирина Бондар стала чемпионкой мира U-23 по борьбе. Об этом сообщает УНН.

Детали

В финале соревнований в Лас-Вегасе украинская борчиха победила представительницу США Адауго Диану Нвачукву со счётом 10:0 и завоевала золотую медаль.

На пути к титулу Бондар также с сухим счётом 10:0 победила соперниц из Колумбии, Канады и Венгрии. Ни в одной из четырёх схваток украинка не позволила соперницам набрать очки.

Добавим, что для Ирины это особое достижение после травмы и длительного восстановления.

Напомним

Украинская борчиха Алина Филиппович завоевала "золото" ЧМ по вольной борьбе и во второй раз в своей карьере стала чемпионкой мира.

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