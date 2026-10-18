Ирина Бондарь выиграла чемпионат мира U-23 по борьбе
Киев • УНН
Украинка Ирина Бондарь победила в финале ЧМ U-23 по борьбе в Лас-Вегасе. На турнире она не отдала соперницам ни одного балла.
Украинка Ирина Бондар стала чемпионкой мира U-23 по борьбе. Об этом сообщает УНН.
Детали
В финале соревнований в Лас-Вегасе украинская борчиха победила представительницу США Адауго Диану Нвачукву со счётом 10:0 и завоевала золотую медаль.
На пути к титулу Бондар также с сухим счётом 10:0 победила соперниц из Колумбии, Канады и Венгрии. Ни в одной из четырёх схваток украинка не позволила соперницам набрать очки.
Добавим, что для Ирины это особое достижение после травмы и длительного восстановления.
Напомним
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