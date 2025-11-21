У Канаді ведмідь напав на школярів і вчителів підчас прогулянки, поранивши 11 людей
Київ • УНН
Ведмідь гризлі напав на групу школярів та вчителів у Белла-Кулі, Британська Колумбія, поранивши 11 людей, двоє з яких отримали тяжкі травми. Поліція та охоронці природи працюють на місці, а школа тимчасово закрита.
У Белла-Кулі, Британська Колумбія, ведмідь гризлі напав на групу школярів і вчителів під час прогулянки по стежці, поранивши 11 людей, двоє з яких отримали тяжкі травми. Поліція та охоронці природи прибули на місце події, а школа тимчасово закрилася для надання допомоги постраждалим. про це повідомляє Guardian, пише УНН.
Деталі
Напад стався пізно ввечері у четвер у Белла-Кулі, за 700 км на північний захід від Ванкувера. Зазначається, що "агресивний ведмідь" досі на волі, а на місці події працюють поліція та охоронці природи.
Офіцери озброєні. Залишайтеся в приміщенні та подалі від дороги
Двоє людей отримали тяжкі поранення, ще двоє – серйозні, повідомив представник екстреної медичної служби Браян Твейтс. Іншим надавали медичну допомогу на місці.
Вероніка Шунер, мати однієї з дітей, розповіла, що багато людей намагалися зупинити ведмедя, але один із вчителів отримав найбільше ударів і був евакуйований вертольотом з місця події.
10-річний син Шунер, Альварес, опинився так близько до ведмедя, що навіть відчув його шерсть, розповіла мама.
"Ведмідь біг дуже близько до нього, але насправді полював на когось іншого", – додала мати.
Вона розповіла, що деякі діти постраждали від сльозогінного газу, поки вчителі намагалися відбити ведмедя.
Приватна школа Acwsalcta, під управлінням Nuxalk у Белла-Кулі, повідомила у Facebook, що в п’ятницю навчання не відбуватиметься, а учням буде надано психологічну допомогу.
