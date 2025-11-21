В Канаде медведь напал на школьников и учителей во время прогулки, ранив 11 человек
Медведь гризли напал на группу школьников и учителей в Белла-Куле, Британская Колумбия, ранив 11 человек, двое из которых получили тяжелые травмы. Полиция и природоохранные органы работают на месте, а школа временно закрыта.
В Белла-Куле, Британская Колумбия, медведь гризли напал на группу школьников и учителей во время прогулки по тропе, ранив 11 человек, двое из которых получили тяжелые травмы. Полиция и охранники природы прибыли на место происшествия, а школа временно закрылась для оказания помощи пострадавшим. Об этом сообщает Guardian, пишет УНН.
Детали
Нападение произошло поздно вечером в четверг в Белла-Куле, в 700 км к северо-западу от Ванкувера. Отмечается, что "агрессивный медведь" до сих пор на свободе, а на месте происшествия работают полиция и охранники природы.
Офицеры вооружены. Оставайтесь в помещении и подальше от дороги
Два человека получили тяжелые ранения, еще двое – серьезные, сообщил представитель экстренной медицинской службы Брайан Твейтс. Другим оказывали медицинскую помощь на месте.
Вероника Шунер, мать одного из детей, рассказала, что многие люди пытались остановить медведя, но один из учителей получил больше всего ударов и был эвакуирован вертолетом с места происшествия.
10-летний сын Шунер, Альварес, оказался так близко к медведю, что даже почувствовал его шерсть, рассказала мама.
"Медведь бежал очень близко к нему, но на самом деле охотился на кого-то другого", – добавила мать.
Она рассказала, что некоторые дети пострадали от слезоточивого газа, пока учителя пытались отбить медведя.
Частная школа Acwsalcta, под управлением Nuxalk в Белла-Куле, сообщила в Facebook, что в пятницу занятия не будут проводиться, а учащимся будет оказана психологическая помощь.
