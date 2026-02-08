Китай скасував смертний вирок канадцю на знак дипломатичного потепління

$43.140.00
50.900.00
ukenru
7 лютого, 20:45 • 13698 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 24433 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 24613 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 30017 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 25741 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 26019 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 37042 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 48432 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 44210 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 32936 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4м/с
90%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Латвія про обстріли енергетики України: "Це терор, щоб заморозити людей на смерть"Photo7 лютого, 20:58 • 10275 перегляди
Сирський: росіяни планують збільшити чисельність військ безпілотних систем до 165 тисяч у 2026 році7 лютого, 21:21 • 13241 перегляди
Умєров обговорив оборонну співпрацю з міністеркою ЗС Франції Вотрен: про що домовилисяPhoto7 лютого, 21:42 • 11652 перегляди
На Запоріжжі в полон потрапили "флаговтики": ЗСУ показали "просування" російських силVideo7 лютого, 22:34 • 11389 перегляди
США змінюють тактику проведення переговорів щодо України - AP04:30 • 16360 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 32340 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 53540 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 47664 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 49256 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 63163 перегляди
Актуальнi люди
Музикант
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Майк Помпео
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Відень
Франція
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 17438 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 31623 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 33673 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 42547 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 45600 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

Китай скасував смертний вирок канадцю на знак дипломатичного потепління

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Китай скасував смертний вирок канадцю Роберту Ллойду Шеленбергу, засудженому за наркоторгівлю, що вказує на дипломатичне потепління. Це відбулося після візиту прем'єр-міністра Канади Марка Карні до Китаю для посилення торговельних зв'язків.

Китай скасував смертний вирок канадцю на знак дипломатичного потепління

Китай скасував смертний вирок канадцю Роберту Ллойду Шеленбергу, що є ознакою дипломатичного потепління, оскільки прем'єр-міністр Канади Марк Карні прагне посилити торговельні зв'язки з Пекіном. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Адвокат Шеленберга Чжан Доншуо в Пекіні підтвердив в суботу, що рішення про скасування смертного вироку було оголошено в п'ятницю найвищим судом Китаю. Тепер Шелленберга буде повторно судимий Вищим народним судом провінції Ляонін, додав Чжан. Дата повторного судового розгляду ще не визначена.

Речниця канадського МЗС Тіда Іт заявила, що Міністерство закордонних справ Канади поінформоване про рішення Верховного народного суду КНР у справі Шеленберга і "продовжуватиме надавати консульські послуги пану Шеленбергу та його родині".

Шеленберг був затриманий за звинуваченням у наркоторгівлі в 2014 році, а у 2018 році у Ванкувері затримали фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу, після чого відносини між Китаєм і Канадою різко погіршилися. Цей арешт розлютив Пекін, який затримав двох канадців – Майкла Спавора і Майкла Коврига – за звинуваченням у шпигунстві, що було засуджено Оттавою як акт помсти.

Потім у січні 2019 року суд на північному сході Китаю переглянув справу Шеленберга, якому на той час було 36 років, і засудив його до смертної кари, заявивши, що 15-річний термін ув'язнення за наркоторгівлю був занадто м'яким. Суд в ході одноденного повторного розгляду справи заявив, що він був ключовою фігурою в схемі постачання наркотиків до Австралії.

Карні, який прагне розширити експортні ринки Канади і зменшити торговельну залежність від США, відвідав Китай у січні. Він зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном і сповістив про покращення ери у відносинах, заявивши, що дві країни уклали "нове стратегічне партнерство" та попередню торговельну угоду.

Карні каже, що, незважаючи на тривалі напруження, включаючи звинувачення у втручанні Китаю у канадські вибори, Оттава потребує функціональних відносин з Пекіном для забезпечення свого економічного майбутнього.

МЗС Канади не коментувало, чи вплинуло на рішення китайського суду у справі Шелленберга візит Карні.

США звинуватили Китай у секретних ядерних випробуваннях у 2020 році - Reuters06.02.26, 17:22 • 3662 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Довічне позбавлення волі
Huawei
Марк Карні
The Guardian
Оттава
Ванкувер
Пекін
Австралія
Канада
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки