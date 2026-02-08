Китай скасував смертний вирок канадцю на знак дипломатичного потепління
Китай скасував смертний вирок канадцю Роберту Ллойду Шеленбергу, засудженому за наркоторгівлю, що вказує на дипломатичне потепління. Це відбулося після візиту прем'єр-міністра Канади Марка Карні до Китаю для посилення торговельних зв'язків.
Деталі
Адвокат Шеленберга Чжан Доншуо в Пекіні підтвердив в суботу, що рішення про скасування смертного вироку було оголошено в п'ятницю найвищим судом Китаю. Тепер Шелленберга буде повторно судимий Вищим народним судом провінції Ляонін, додав Чжан. Дата повторного судового розгляду ще не визначена.
Речниця канадського МЗС Тіда Іт заявила, що Міністерство закордонних справ Канади поінформоване про рішення Верховного народного суду КНР у справі Шеленберга і "продовжуватиме надавати консульські послуги пану Шеленбергу та його родині".
Шеленберг був затриманий за звинуваченням у наркоторгівлі в 2014 році, а у 2018 році у Ванкувері затримали фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу, після чого відносини між Китаєм і Канадою різко погіршилися. Цей арешт розлютив Пекін, який затримав двох канадців – Майкла Спавора і Майкла Коврига – за звинуваченням у шпигунстві, що було засуджено Оттавою як акт помсти.
Потім у січні 2019 року суд на північному сході Китаю переглянув справу Шеленберга, якому на той час було 36 років, і засудив його до смертної кари, заявивши, що 15-річний термін ув'язнення за наркоторгівлю був занадто м'яким. Суд в ході одноденного повторного розгляду справи заявив, що він був ключовою фігурою в схемі постачання наркотиків до Австралії.
Карні, який прагне розширити експортні ринки Канади і зменшити торговельну залежність від США, відвідав Китай у січні. Він зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном і сповістив про покращення ери у відносинах, заявивши, що дві країни уклали "нове стратегічне партнерство" та попередню торговельну угоду.
Карні каже, що, незважаючи на тривалі напруження, включаючи звинувачення у втручанні Китаю у канадські вибори, Оттава потребує функціональних відносин з Пекіном для забезпечення свого економічного майбутнього.
МЗС Канади не коментувало, чи вплинуло на рішення китайського суду у справі Шелленберга візит Карні.
