США звинуватили Китай у секретних ядерних випробуваннях у 2020 році - Reuters

Сполучені Штати в п’ятницю звинуватили Пекін у проведенні таємного ядерного випробування у 2020 році та закликали до нового, більш широкого договору про контроль над озброєннями, який включав би Китай поряд із росією. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Заяви на глобальній конференції з роззброєння підкреслили серйозну напруженість між Вашингтоном і Пекіном у критичний момент контролю над ядерними озброєннями, за день після того, як закінчився термін дії договору, що обмежував розгортання ракет та боєголовок США та Росії.

Можу повідомити, що уряд США має відомості про те, що Китай проводив ядерні вибухові випробування, зокрема готувався до випробувань із визначеною потужністю у сотні тонн - заявив заступник держсекретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Томас ДіНанно на Конференції з роззброєння в Женеві.

За його словами, китайська армія "намагалася приховати випробування, затемнюючи ядерні вибухи, оскільки розуміла, що ці тести порушують зобов’язання щодо заборони випробувань. Китай застосовував метод "роз’єднання" для зменшення ефективності сейсмічного моніторингу, щоб приховати свої дії від світу".

ДіНанно повідомив, що Китай провів одне таке "випробування із визначеною потужністю" 22 червня 2020 року.

Посол Китаю з питань роззброєння Шень Цзян не відповів прямо на звинувачення ДіНанно, але заявив, що Пекін завжди діє обачно та відповідально щодо ядерних питань.

Китай зазначає, що США продовжують у своїх заявах перебільшувати так звану ядерну загрозу з боку Китаю. Китай рішуче виступає проти таких хибних наративів. Це США є винуватцем загострення гонки озброєнь - сказав він.

Дипломати на конференції відзначили, що звинувачення США є новими і викликають занепокоєння.

За оцінкою Reuters, ці заяви підкреслюють серйозну напруженість у відносинах між США та Китаєм у критичний момент для глобального контролю над ядерними озброєннями — одразу після завершення дії договору, що обмежував розгортання ракет і боєголовок США та росії.

Аналітики з безпеки зазначають, що будь-яка нова ядерна угода навряд чи буде укладена протягом кількох років, залишаючи вакуум у контролі озброєнь на тлі загострення міжнародної напруженості щодо України, Близького Сходу та інших гарячих точок.

