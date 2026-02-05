$43.170.02
Ексклюзив
15:05 • 8474 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 8992 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 12805 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 23291 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 51887 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 26386 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 25875 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 21254 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14352 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14097 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Китай не має наміру брати участь в переговорах щодо ядерного роззброєння - МЗС КНР

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Китай підтримує ядерні сили на мінімально необхідному рівні та не братиме участі в переговорах щодо ядерного роззброєння. Пекін висловлює жаль через закінчення дії договору СНО-ІІІ між рф та США.

Китай не має наміру брати участь в переговорах щодо ядерного роззброєння - МЗС КНР

Китай підтримує ядерні сили на мінімально необхідному рівні, вони зовсім не на тому ж рівні, що у США та росії, і на цьому етапі Китай не братиме участі в переговорах щодо ядерного роззброєння, заявив у четвер речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи закінчення терміну дії договору СНО-ІІІ між росією та США, пише УНН з посиланням на Global Times.

Деталі

З його слів, Китай висловлює жаль з приводу закінчення терміну дії договору СНО-ІІІ між росією та США, який мав велике значення для підтримки глобальної стратегічної стабільності.

Міжнародна спільнота загалом стурбована тим, що закінчення терміну дії СНО-ІІІ негативно вплине на міжнародну систему контролю над ядерними озброєннями та світовий ядерний порядок, сказав Лінь, відповідаючи на прохання прокоментувати закінчення терміну дії договору.

Завершується дія договору про стратегічні наступальні озброєння між рф та США: у лаврова зробили низку заяв04.02.26, 21:11 • 3594 перегляди

Водночас він закликав "якомога швидше відновити діалог про стратегічну стабільність", "що також є спільним очікуванням міжнародної спільноти".

У відповідь, чи висловлювала китайська сторона свою думку щодо договору під час переговорів між китайськими та американськими лідерами, а також переговорів між китайськими та російськими лідерами в середу, і який коментар Китаю щодо закінчення терміну дії договору, окрім запитань щодо заяв США про те, що просування контролю над ядерними озброєннями вимагає створення системи, яка включає КНР, і яка позиція Пекіна та як Китай відіграватиме свою роль як провідна країна у просуванні контролю над ядерними озброєннями, Лінь сказав, що щодо віртуальної зустрічі голови Сі Цзіньпіна з главою кремля володимиром путіним та його телефонних розмов з президентом США Дональдом Трампом, Китай вже оприлюднив відповідну інформацію.

"Китай завжди займав надзвичайно обережну та відповідальну позицію щодо питань ядерної зброї. Китай послідовно дотримується ядерної стратегії самооборони, підтримує політику незастосування першими ядерної зброї та взяв на себе безумовне зобов'язання не використовувати та не погрожувати застосуванням ядерної зброї проти держав, що не володіють ядерною зброєю, або зон, вільних від ядерної зброї", сказав Лінь.

Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України05.02.26, 16:39 • 9024 перегляди

"Китай завжди підтримує свої ядерні сили на мінімальному рівні, необхідному для національної безпеки, і не має наміру вступати в гонку озброєнь з жодною країною. Китай послідовно виступає за те, щоб прогрес у ядерному роззброєнні відповідав принципу захисту глобальної стратегічної стабільності та забезпечення того, щоб безпека всіх країн не підривалася", сказав речник МЗС КНР, додавши, що "ядерні сили Китаю зовсім не на тому ж рівні, що й у США та росії, і на цьому етапі Китай не братиме участі в переговорах щодо ядерного роззброєння".

США та росія щонайменше пів року дотримуватимуться умов договору СНО-III на час нових переговорів - ЗМІ05.02.26, 16:48 • 1340 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки