Китай не має наміру брати участь в переговорах щодо ядерного роззброєння - МЗС КНР

Китай підтримує ядерні сили на мінімально необхідному рівні, вони зовсім не на тому ж рівні, що у США та росії, і на цьому етапі Китай не братиме участі в переговорах щодо ядерного роззброєння, заявив у четвер речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи закінчення терміну дії договору СНО-ІІІ між росією та США, пише УНН з посиланням на Global Times.

Деталі

З його слів, Китай висловлює жаль з приводу закінчення терміну дії договору СНО-ІІІ між росією та США, який мав велике значення для підтримки глобальної стратегічної стабільності.

Міжнародна спільнота загалом стурбована тим, що закінчення терміну дії СНО-ІІІ негативно вплине на міжнародну систему контролю над ядерними озброєннями та світовий ядерний порядок, сказав Лінь, відповідаючи на прохання прокоментувати закінчення терміну дії договору.

Водночас він закликав "якомога швидше відновити діалог про стратегічну стабільність", "що також є спільним очікуванням міжнародної спільноти".

У відповідь, чи висловлювала китайська сторона свою думку щодо договору під час переговорів між китайськими та американськими лідерами, а також переговорів між китайськими та російськими лідерами в середу, і який коментар Китаю щодо закінчення терміну дії договору, окрім запитань щодо заяв США про те, що просування контролю над ядерними озброєннями вимагає створення системи, яка включає КНР, і яка позиція Пекіна та як Китай відіграватиме свою роль як провідна країна у просуванні контролю над ядерними озброєннями, Лінь сказав, що щодо віртуальної зустрічі голови Сі Цзіньпіна з главою кремля володимиром путіним та його телефонних розмов з президентом США Дональдом Трампом, Китай вже оприлюднив відповідну інформацію.

"Китай завжди займав надзвичайно обережну та відповідальну позицію щодо питань ядерної зброї. Китай послідовно дотримується ядерної стратегії самооборони, підтримує політику незастосування першими ядерної зброї та взяв на себе безумовне зобов'язання не використовувати та не погрожувати застосуванням ядерної зброї проти держав, що не володіють ядерною зброєю, або зон, вільних від ядерної зброї", сказав Лінь.

"Китай завжди підтримує свої ядерні сили на мінімальному рівні, необхідному для національної безпеки, і не має наміру вступати в гонку озброєнь з жодною країною. Китай послідовно виступає за те, щоб прогрес у ядерному роззброєнні відповідав принципу захисту глобальної стратегічної стабільності та забезпечення того, щоб безпека всіх країн не підривалася", сказав речник МЗС КНР, додавши, що "ядерні сили Китаю зовсім не на тому ж рівні, що й у США та росії, і на цьому етапі Китай не братиме участі в переговорах щодо ядерного роззброєння".

