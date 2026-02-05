Китай не намерен участвовать в переговорах по ядерному разоружению - МИД КНР

Китай поддерживает ядерные силы на минимально необходимом уровне, они совсем не на том же уровне, что у США и России, и на этом этапе Китай не будет участвовать в переговорах по ядерному разоружению, заявил в четверг представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя окончание срока действия договора СНВ-III между Россией и США, пишет УНН со ссылкой на Global Times.

Детали

По его словам, Китай выражает сожаление по поводу окончания срока действия договора СНВ-III между Россией и США, который имел большое значение для поддержания глобальной стратегической стабильности.

Международное сообщество в целом обеспокоено тем, что окончание срока действия СНВ-III негативно повлияет на международную систему контроля над ядерными вооружениями и мировой ядерный порядок, сказал Линь, отвечая на просьбу прокомментировать окончание срока действия договора.

В то же время он призвал "как можно скорее возобновить диалог о стратегической стабильности", "что также является общим ожиданием международного сообщества".

В ответ, выражала ли китайская сторона свое мнение относительно договора во время переговоров между китайскими и американскими лидерами, а также переговоров между китайскими и российскими лидерами в среду, и какой комментарий Китая относительно окончания срока действия договора, кроме вопросов относительно заявлений США о том, что продвижение контроля над ядерными вооружениями требует создания системы, которая включает КНР, и какова позиция Пекина и как Китай будет играть свою роль как ведущая страна в продвижении контроля над ядерными вооружениями, Линь сказал, что относительно виртуальной встречи председателя Си Цзиньпина с главой Кремля Владимиром Путиным и его телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, Китай уже обнародовал соответствующую информацию.

"Китай всегда занимал чрезвычайно осторожную и ответственную позицию по вопросам ядерного оружия. Китай последовательно придерживается ядерной стратегии самообороны, поддерживает политику неприменения первыми ядерного оружия и взял на себя безусловное обязательство не использовать и не угрожать применением ядерного оружия против государств, не обладающих ядерным оружием, или зон, свободных от ядерного оружия", сказал Линь.

"Китай всегда поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности, и не имеет намерения вступать в гонку вооружений с какой-либо страной. Китай последовательно выступает за то, чтобы прогресс в ядерном разоружении соответствовал принципу защиты глобальной стратегической стабильности и обеспечения того, чтобы безопасность всех стран не подрывалась", сказал представитель МИД КНР, добавив, что "ядерные силы Китая совсем не на том же уровне, что и у США и России, и на этом этапе Китай не будет участвовать в переговорах по ядерному разоружению".

