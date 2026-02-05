Китай не намерен участвовать в переговорах по ядерному разоружению - МИД КНР

$43.170.02
15:05
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
14:39
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
5 февраля, 10:05
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
публикации
Эксклюзивы
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
15:05
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 10:05
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой
4 февраля, 11:15
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"
3 февраля, 14:37
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко
3 февраля, 14:17
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
15:30
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
13:14
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя
11:46
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок
4 февраля, 23:05
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образа
4 февраля, 19:58
Китай не намерен участвовать в переговорах по ядерному разоружению - МИД КНР

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Китай поддерживает ядерные силы на минимально необходимом уровне и не будет участвовать в переговорах по ядерному разоружению. Пекин выражает сожаление по поводу окончания действия договора СНВ-III между РФ и США.

Китай не намерен участвовать в переговорах по ядерному разоружению - МИД КНР

Китай поддерживает ядерные силы на минимально необходимом уровне, они совсем не на том же уровне, что у США и России, и на этом этапе Китай не будет участвовать в переговорах по ядерному разоружению, заявил в четверг представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя окончание срока действия договора СНВ-III между Россией и США, пишет УНН со ссылкой на Global Times.

Детали

По его словам, Китай выражает сожаление по поводу окончания срока действия договора СНВ-III между Россией и США, который имел большое значение для поддержания глобальной стратегической стабильности.

Международное сообщество в целом обеспокоено тем, что окончание срока действия СНВ-III негативно повлияет на международную систему контроля над ядерными вооружениями и мировой ядерный порядок, сказал Линь, отвечая на просьбу прокомментировать окончание срока действия договора.

Завершается действие договора о стратегических наступательных вооружениях между рф и США: у лаврова сделали ряд заявлений
04.02.26, 21:11

В то же время он призвал "как можно скорее возобновить диалог о стратегической стабильности", "что также является общим ожиданием международного сообщества".

В ответ, выражала ли китайская сторона свое мнение относительно договора во время переговоров между китайскими и американскими лидерами, а также переговоров между китайскими и российскими лидерами в среду, и какой комментарий Китая относительно окончания срока действия договора, кроме вопросов относительно заявлений США о том, что продвижение контроля над ядерными вооружениями требует создания системы, которая включает КНР, и какова позиция Пекина и как Китай будет играть свою роль как ведущая страна в продвижении контроля над ядерными вооружениями, Линь сказал, что относительно виртуальной встречи председателя Си Цзиньпина с главой Кремля Владимиром Путиным и его телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, Китай уже обнародовал соответствующую информацию.

"Китай всегда занимал чрезвычайно осторожную и ответственную позицию по вопросам ядерного оружия. Китай последовательно придерживается ядерной стратегии самообороны, поддерживает политику неприменения первыми ядерного оружия и взял на себя безусловное обязательство не использовать и не угрожать применением ядерного оружия против государств, не обладающих ядерным оружием, или зон, свободных от ядерного оружия", сказал Линь.

Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
05.02.26, 16:39

"Китай всегда поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности, и не имеет намерения вступать в гонку вооружений с какой-либо страной. Китай последовательно выступает за то, чтобы прогресс в ядерном разоружении соответствовал принципу защиты глобальной стратегической стабильности и обеспечения того, чтобы безопасность всех стран не подрывалась", сказал представитель МИД КНР, добавив, что "ядерные силы Китая совсем не на том же уровне, что и у США и России, и на этом этапе Китай не будет участвовать в переговорах по ядерному разоружению".

США и Россия как минимум полгода будут соблюдать условия договора СНВ-III на время новых переговоров - СМИ
05.02.26, 16:48

Юлия Шрамко

Политика
Новости Мира
Ядерное оружие
Владимир Путин
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты