Завершается действие договора о стратегических наступательных вооружениях между рф и США: у лаврова сделали ряд заявлений

Киев • УНН

 618 просмотра

Договор о стратегических наступательных вооружениях между рф и США завершается 5 февраля 2026 года. москва предлагала Вашингтону добровольно соблюдать ограничения, но не получила ответа.

Завершается действие договора о стратегических наступательных вооружениях между рф и США: у лаврова сделали ряд заявлений

В четверг, 5 февраля 2026 года, завершается действие Договора о стратегических наступательных вооружениях, заключенного между рф и США. В мід рф заявили, что москва предлагала Вашингтону добровольно соблюдать ограничения после завершения соглашения, однако официального ответа от США так и не получила. Об этом говорится в заявлении министерства, передает УНН

5 февраля 2026 года окончательно завершается жизненный цикл российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного сторонами 8 апреля 2010 года, вступившего в силу 5 февраля 2011 года и продленного на пятилетний период в феврале 2021 года на основе заложенной в данное соглашение соответствующей однократной возможности 

- говорится в заявлении мид рф. 

В москве напомнили, что в феврале 2023 года действие ДСНВ было приостановлено россией на фоне неудовлетворительного положения дел с реализацией отдельных аспектов договора, а также ввиду абсолютно неприемлемых действий США, противоречащих основополагающим для данного соглашения принципам и пониманиям, зафиксированным в его преамбуле. 

Китай должен быть частью будущих переговоров о ядерном оружии - Рубио04.02.26, 20:10 • 1498 просмотров

Указанная мера носила вынужденный характер и стала неизбежной реакцией российской стороны на крайне враждебную политику администрации Джо Байдена, повлекшую коренное изменение обстоятельств в сфере безопасности, а также на ряд нелегитимных шагов Вашингтона в контексте конкретных положений ДСНВ, что в совокупности было квалифицировано как существенное нарушение, несовместимое с дальнейшим полноценным выполнением договора 

- добавили в российском министерстве. 

У лаврова подчеркнули, что несмотря на очевидные проблемные моменты, ДСНВ в целом выполнял свои основные функции, однако деструктивные шаги США сделали полноформатное выполнение договора на завершающем этапе его существования контрпродуктивным для российской стороны. 

22 сентября 2025 года президент путин публично выдвинул инициативу о принятии сторонами ДСНВ добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в договоре "потолков" на уровне соответствующих вооружений как минимум в течение одного года после прекращения существования указанного соглашения. Однако какой-либо формализованной официальной реакции США на российскую инициативу по двусторонним каналам так и не было получено. Публичные комментарии с американской стороны также не дают никаких оснований сделать вывод о готовности Вашингтона соблюдать порядок действий в сфере СНВ, предложенный рф. По сути, речь идет о том, что наши идеи намеренно оставлены без ответа. Такой подход представляется ошибочным и вызывает сожаление 

- заявили в российском министерстве. 

Напомним 

Соединенные Штаты и россия могут впервые со времен Холодной войны начать безудержную гонку вооружений, если они не достигнут соглашения в последнюю минуту до истечения срока действия последнего договора о контроле над вооружениями, который истечет менее чем через неделю. 

Павел Башинский

Новости Мира
Ядерное оружие
Владимир Путин
Вашингтон
Джо Байден
Соединённые Штаты