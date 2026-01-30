$42.850.08
18:51
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
18:30
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
18:21
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
17:20
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
15:18
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
США та росія на порозі нестримної гонки озброєнь вперше з часів Холодної війни - ЗМІ

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Дія нового договору СНО-3 закінчується 5 лютого, що може призвести до відсутності обмежень на ядерні арсенали великої дальності. Путін запропонував продовжити дію договору на рік, але Трамп не відповів.

США та росія на порозі нестримної гонки озброєнь вперше з часів Холодної війни - ЗМІ

Сполучені Штати та росія можуть вперше з часів Холодної війни розпочати нестримну гонку озброєнь, якщо вони не досягнуть угоди в останню хвилину до закінчення терміну дії останнього договору про контроль над озброєннями, який закінчиться менш ніж за тиждень, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання нагадує, що дія нового договору СНО-3 закінчується 5 лютого. Без нього не було б обмежень на ядерні арсенали великої дальності вперше з тих пір, як Річард Ніксон та радянський лідер Леонід Брежнєв підписали дві історичні угоди в 1972 році під час першої в історії поїздки президента США до москви.

Російський диктатор володимир путін запропонував обом сторонам дотримуватися існуючих обмежень на ракети та боєголовки ще один рік, щоб виграти час для вирішення того, що буде далі, але президент США Дональд Трамп ще офіційно не відповів.

Трамп заявив цього місяця, що "якщо термін дії договору закінчиться, то він закінчиться", і що договір слід замінити кращим.

Деякі американські політики стверджують, що Трамп повинен відхилити пропозицію путіна, що дозволить Вашингтону розширити свій арсенал, щоб протидіяти швидкому нарощуванню ядерної зброї третьою державою: Китаєм.

Трамп каже, що хоче домагатися "денуклеаризації" як з росією, так і з Китаєм. Але Пекін каже, що нерозумно очікувати, що він приєднається до переговорів про роззброєння з двома країнами, чиї арсенали все ще набагато більші за його власні.

Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні27.01.26, 18:20 • 46469 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ядерна зброя
Володимир Путін
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки