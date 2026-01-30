США та росія на порозі нестримної гонки озброєнь вперше з часів Холодної війни - ЗМІ

Сполучені Штати та росія можуть вперше з часів Холодної війни розпочати нестримну гонку озброєнь, якщо вони не досягнуть угоди в останню хвилину до закінчення терміну дії останнього договору про контроль над озброєннями, який закінчиться менш ніж за тиждень, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання нагадує, що дія нового договору СНО-3 закінчується 5 лютого. Без нього не було б обмежень на ядерні арсенали великої дальності вперше з тих пір, як Річард Ніксон та радянський лідер Леонід Брежнєв підписали дві історичні угоди в 1972 році під час першої в історії поїздки президента США до москви.

Російський диктатор володимир путін запропонував обом сторонам дотримуватися існуючих обмежень на ракети та боєголовки ще один рік, щоб виграти час для вирішення того, що буде далі, але президент США Дональд Трамп ще офіційно не відповів.

Трамп заявив цього місяця, що "якщо термін дії договору закінчиться, то він закінчиться", і що договір слід замінити кращим.

Деякі американські політики стверджують, що Трамп повинен відхилити пропозицію путіна, що дозволить Вашингтону розширити свій арсенал, щоб протидіяти швидкому нарощуванню ядерної зброї третьою державою: Китаєм.

Трамп каже, що хоче домагатися "денуклеаризації" як з росією, так і з Китаєм. Але Пекін каже, що нерозумно очікувати, що він приєднається до переговорів про роззброєння з двома країнами, чиї арсенали все ще набагато більші за його власні.

