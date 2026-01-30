США и россия на пороге безудержной гонки вооружений впервые со времен Холодной войны - СМИ

Соединенные Штаты и россия могут впервые со времен Холодной войны начать безудержную гонку вооружений, если они не достигнут соглашения в последнюю минуту до истечения срока действия последнего договора о контроле над вооружениями, который истечет менее чем через неделю, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание напоминает, что действие нового договора СНВ-3 истекает 5 февраля. Без него не было бы ограничений на ядерные арсеналы большой дальности впервые с тех пор, как Ричард Никсон и советский лидер Леонид Брежнев подписали два исторических соглашения в 1972 году во время первой в истории поездки президента США в москву.

Российский диктатор владимир путин предложил обеим сторонам соблюдать существующие ограничения на ракеты и боеголовки еще один год, чтобы выиграть время для решения того, что будет дальше, но президент США Дональд Трамп еще официально не ответил.

Трамп заявил в этом месяце, что "если срок действия договора истечет, то он истечет", и что договор следует заменить лучшим.

Некоторые американские политики утверждают, что Трамп должен отклонить предложение путина, что позволит Вашингтону расширить свой арсенал, чтобы противодействовать быстрому наращиванию ядерного оружия третьей державой: Китаем.

Трамп говорит, что хочет добиваться "денуклеаризации" как с россией, так и с Китаем. Но Пекин говорит, что неразумно ожидать, что он присоединится к переговорам о разоружении с двумя странами, чьи арсеналы все еще намного больше его собственных.

