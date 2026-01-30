$42.850.08
18:51 • 4554 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
18:30 • 8628 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
18:21 • 11081 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
17:20 • 10087 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
15:18 • 12510 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 15764 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 17947 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 19764 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 21012 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 25082 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
США и россия на пороге безудержной гонки вооружений впервые со времен Холодной войны - СМИ

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Действие нового договора СНВ-3 истекает 5 февраля, что может привести к отсутствию ограничений на ядерные арсеналы большой дальности. путин предложил продлить действие договора на год, но Трамп не ответил.

США и россия на пороге безудержной гонки вооружений впервые со времен Холодной войны - СМИ

Соединенные Штаты и россия могут впервые со времен Холодной войны начать безудержную гонку вооружений, если они не достигнут соглашения в последнюю минуту до истечения срока действия последнего договора о контроле над вооружениями, который истечет менее чем через неделю, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание напоминает, что действие нового договора СНВ-3 истекает 5 февраля. Без него не было бы ограничений на ядерные арсеналы большой дальности впервые с тех пор, как Ричард Никсон и советский лидер Леонид Брежнев подписали два исторических соглашения в 1972 году во время первой в истории поездки президента США в москву.

Российский диктатор владимир путин предложил обеим сторонам соблюдать существующие ограничения на ракеты и боеголовки еще один год, чтобы выиграть время для решения того, что будет дальше, но президент США Дональд Трамп еще официально не ответил.

Трамп заявил в этом месяце, что "если срок действия договора истечет, то он истечет", и что договор следует заменить лучшим.

Некоторые американские политики утверждают, что Трамп должен отклонить предложение путина, что позволит Вашингтону расширить свой арсенал, чтобы противодействовать быстрому наращиванию ядерного оружия третьей державой: Китаем.

Трамп говорит, что хочет добиваться "денуклеаризации" как с россией, так и с Китаем. Но Пекин говорит, что неразумно ожидать, что он присоединится к переговорам о разоружении с двумя странами, чьи арсеналы все еще намного больше его собственных.

Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине27.01.26, 18:20 • 46471 просмотр

Антонина Туманова

Новости Мира
Ядерное оружие
Владимир Путин
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты