Конец соглашения о ядерном сдерживании между РФ и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины

5 февраля между США и Россией официально завершается действие договора СНВ-III – последнего действующего соглашения, которое ограничивало стратегические наступательные ядерные вооружения и предусматривало механизмы взаимного контроля. О том, что это означает для Украины и станет ли мир опаснее, рассказал журналистке УНН военный аналитик Иван Ступак.

Что такое "договор СНВ-III"

В четверг, 5 февраля, истекает срок действия договора СНВ-3 или New START – договор между США и Россией о широкомасштабном контроле над ядерными вооружениями, который был подписан в Праге в 2010 году президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым и вступил в силу в 2011 году. Договор подписали на 10 лет, однако в 2021 году Владимир Путин и Джо Байден продлили его на пять лет.

Такое соглашение обязывало США и РФ сократить количество своих ядерных боеголовок максимум до 1550 с каждой стороны, а количество систем доставки, таких как межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты с подводных лодок и бомбардировщики, до 800 с каждой стороны. Чтобы контролировать договоренность, была создана инспекция, которая проверяла обе страны на соблюдение соглашения.

Зачем существовал СНВ-III и что на самом деле означает его завершение для Украины и мира

Договор СНВ-III был подписан между США и Россией для ограничения количества стратегических ядерных боеголовок, носителей и систем доставки. Он также предусматривал взаимные инспекции, обмен информацией и предупреждения о перемещении вооружений, чтобы избежать случайной эскалации или ложного толкования действий сторон, объясняет военный аналитик.

Этот договор возник не по доброй воле, а из холодного расчета. Две ядерные державы понимали, что имеют столько оружия, что могут уничтожить планету несколько раз подряд. СНВ-III был нужен не для разоружения, а для того, чтобы стороны не боялись каждого движения друг друга и не воспринимали учения или перемещения ракет как начало войны - подчеркивает Иван Ступак.

Как объясняет Иван Ступак, на пике холодной войны, который пришелся на 1986 год, общее количество ядерных боеголовок в мире оценивалось примерно в 70 000 единиц. Эта цифра включает арсеналы всех ядерных держав того времени, прежде всего США (~23 000) и СССР (~45 000), чьи запасы составляли основную часть глобального арсенала.

Сегодня глобальные ядерные арсеналы значительно меньше. Так, на начало 2026 года общий мировой запас ядерных зарядов оценивался в около 12 300 боеголовок, из которых США принадлежит 5 177, а РФ 5 500 единиц. Однако и нынешних арсеналов более чем достаточно для катастрофических последствий. Именно поэтому ключевую роль играли не цифры, а механизмы контроля и предсказуемости.

"Инспекции, обмен данными, сообщения о передвижении стратегических систем – все это снижало риск фатальной ошибки. Это как когда два человека сидят за столом с заряженными пистолетами и заранее предупреждают, если тянутся к оружию, чтобы другая сторона не испугалась и не выстрелила первой" - говорит Иван Ступак.

В то же время эксперт подчеркивает: фактически договор уже длительное время не выполнялся в полном объеме. Из-за войны и разрыва дипломатических контактов инспекции между сторонами были остановлены, а доверие утрачено.

"По сути, этот договор уже давно работал только на бумаге. Двусторонние делегации не посещали друг друга, а Россия системно демонстрировала пренебрежение к любым международным договоренностям. Поэтому его завершение - это скорее юридическое оформление реальности, которая сложилась ранее", - объясняет военный аналитик.

Отдельный вопрос: означает ли конец СНВ-III начало новой гонки ядерных вооружений? По мнению аналитика, теоретически стороны получают больше свободы действий, но практически это не гарантирует массового наращивания арсеналов.

Гонка ядерных вооружений – это чрезвычайно дорого. Советский Союз в свое время не выдержал именно этой нагрузки и развалился экономически. Для России сегодня массовое наращивание ядерного потенциала – это финансово разрушительный сценарий, который может лишь ускорить ее деградацию – подчеркивает Иван Ступак.

Эксперт также обращает внимание на состояние ядерных арсеналов США и России. По его словам, даже содержание и модернизация существующих систем требует колоссальных ресурсов, а создание новых - еще больше.

"В США много шахт для межконтинентальных ракет остались еще со времен холодной войны. Их содержание и модернизация стоят миллиарды долларов. Это не кнопка, которую можно просто нажать, это десятилетия работы и огромные деньги", – подчеркивает аналитик.

Что касается Украины и Европы, Иван Ступак говорит, что не видит прямой угрозы, связанной именно с завершением договора, потому что ключевым сдерживающим фактором, по его словам, остается стратегия гарантированного взаимного уничтожения.

"У ядерных держав до сих пор работает Стратегия взаимного гарантированного уничтожения (англ. MAD – Mutually Assured Destruction). Это военная доктрина времен холодной войны, согласно которой применение ядерного оружия двумя противоборствующими сторонами (тогда США и СССР) приведет к полному уничтожению обеих, что делает первый удар бессмысленным. Она основана на "ядерном паритете" и неизбежности ответного удара, что удерживало сверхдержавы от прямого конфликта. Простыми словами: если ты ударишь - в ответ ударят по тебе, даже если уже не будет кому отдавать приказ, система сработает автоматически. Именно это сдерживает от использования ядерного оружия значительно сильнее, чем любой договор", - подчеркивает эксперт.

К тому же, на ситуацию влияют и геополитические факторы, в частности сдерживающим фактором является и позиция Китая, который выступает против применения Россией ядерного оружия, в том числе и по Украине.

Китай четко дал понять, что использование ядерного оружия неприемлемо. А Россия слишком зависима от Китая экономически, чтобы игнорировать эту позицию. Поэтому ядерные угрозы Кремля остаются скорее инструментом запугивания, чем реальным намерением – объясняет Иван Ступак.

Подытоживая, военный аналитик отмечает: завершение СНВ-III не меняет радикально баланс сил в мире, а страхи относительно немедленной ядерной эскалации преувеличены.