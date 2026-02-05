$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
14:39 • 104 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 5372 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 17345 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 42082 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 23527 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 24017 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 20204 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 13857 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13738 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 19831 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.2м/с
83%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - ГенштабPhoto5 лютого, 04:49 • 20626 перегляди
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падаєPhoto5 лютого, 05:01 • 26103 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto5 лютого, 05:37 • 27166 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto5 лютого, 07:12 • 25875 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися12:00 • 17275 перегляди
Публікації
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 42089 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 59435 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 89396 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 89410 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 127920 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Київська область
Реклама
УНН Lite
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 5684 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 12256 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 33717 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 19546 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 19157 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Опалення
Starlink

Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України

Київ • УНН

 • 114 перегляди

5 лютого завершується дія договору СНО-III, останньої угоди, що обмежувала стратегічні ядерні озброєння. Військовий аналітик Іван Ступак розповів про наслідки для України та світу.

Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України

5 лютого між США та росією офіційно завершується дія договору СНО-III – останньої чинної угоди, яка обмежувала стратегічні наступальні ядерні озброєння та передбачала механізми взаємного контролю. Про те, що це означає для України та чи стане світ небезпечнішим, розповів журналістці УНН військовий аналітик Іван Ступак.

Що таке "договір СНО-III"

У четвер, 5 лютого, спливає термін дії договору СНО-3 або New START – договір між США та росією, щодо широкомасштабного контролю над ядерними озброєннями, який був підписаний у Празі 2010 року президентом США Бараком Обамою та президентом росії дмитром медведєвим і набув чинності у 2011 році. Договір підписали на 10 років, однак у 2021 році володимир путін і Джо Байден продовжили його на п'ять років.

Така угода зобов’язувала США та рф скоротити кількість своїх ядерних боєголовок максимум до 1550 з кожного боку, а кількість систем доставки, таких як міжконтинентальні балістичні ракети, ракети з підводних човнів і бомбардувальники, до 800 з кожного боку. Щоб контролювати домовленість, було утворено інспекцію, яка перевіряла обидві країни на дотримання угоди.

Навіщо існував СНО-III і що насправді означає його завершення для України та світу

Договір СНО-III був підписаний між США та росією для обмеження кількості стратегічних ядерних боєголовок, носіїв і систем доставки. Він також передбачав взаємні інспекції, обмін інформацією та попередження про переміщення озброєнь, аби уникнути випадкової ескалації або хибного тлумачення дій сторін, пояснює військовий аналітик.

Цей договір виник не з доброї волі, а з холодного розрахунку. Дві ядерні держави розуміли, що мають стільки зброї, що можуть знищити планету кілька разів поспіль. СНО-III був потрібен не для роззброєння, а для того, щоб сторони не боялися кожного руху одна одної і не сприймали навчання чи переміщення ракет як початок війни

- наголошує Іван Ступак.

Як пояснює Іван Ступак, ​​на піку холодної війни, який припав на 1986 рік, загальна кількість ядерних боєголовок у світі оцінювалася приблизно в 70 000 одиниць. Ця цифра включає арсенали всіх ядерних держав того часу, насамперед США (~23 000) та СРСР (~45 000), чиї запаси становили основну частину глобального арсеналу.

Сьогодні глобальні ядерні арсенали значно менші. Так, на початок 2026-го загальний світовий запас ядерних зарядів оцінювався у близько 12 300 боєголовок, з яких США належить 5 177, а рф 5 500 одиниць. Однак і нинішніх арсеналів більш ніж достатньо для катастрофічних наслідків. Саме тому ключову роль відігравали не цифри, а механізми контролю й передбачуваності.

"Інспекції, обмін даними, повідомлення про пересування стратегічних систем – усе це знижувало ризик фатальної помилки. Це як коли дві людини сидять за столом із зарядженими пістолетами і заздалегідь попереджають, якщо тягнуться до зброї, щоб інша сторона не злякалася і не вистрілила першою" - каже Іван Ступак.

Водночас експерт наголошує: фактично договір уже тривалий час не виконувався в повному обсязі. Через війну та розрив дипломатичних контактів інспекції між сторонами були зупинені, а довіра втрачена.

"По суті, цей договір уже давно працював лише на папері. Двосторонні делегації не відвідували одна одну, а росія системно демонструвала зневагу до будь-яких міжнародних домовленостей. Тому його завершення - це радше юридичне оформлення реальності, яка склалася раніше", - пояснює військовий аналітик.

Окреме питання: чи означає кінець СНО-III початок нової гонки ядерних озброєнь? На думку аналітика, теоретично сторони отримують більше свободи дій, але практично це не гарантує масового нарощування арсеналів.

Гонка ядерних озброєнь – це надзвичайно дорого. Радянський Союз свого часу не витримав саме цього навантаження і розвалився економічно. Для росії сьогодні масове нарощування ядерного потенціалу – це фінансово руйнівний сценарій, який може лише прискорити її деградацію

– наголошує Іван Ступак.

Експерт, також звертає увагу на стан ядерних арсеналів США та росії. За його словами, навіть утримання та модернізація існуючих систем потребує колосальних ресурсів, а створення нових - ще більше.

"У США багато шахт для міжконтинентальних ракет залишилися ще з часів холодної війни. Їх утримання і модернізація коштують мільярди доларів. Це не кнопка, яку можна просто натиснути, це десятиліття роботи і величезні гроші", – наголошує аналітик.

Що стосується України та Європи, Іван Ступак каже, що не вбачає прямої загрози, пов’язаної саме із завершенням договору, бо ключовим стримувальним чинником, за його словами, залишається стратегія гарантованого взаємного знищення.

"У ядерних держав досі працює Стратегія взаємного гарантованого знищення (англ. MAD – Mutually Assured Destruction). Це військова доктрина часів холодної війни, згідно з якою застосування ядерної зброї двома протиборчими сторонами (тоді США і СРСР) призведе до повного знищення обох, що робить перший удар безглуздим. Вона заснована на "ядерному паритеті" і неминучості удару у відповідь, що утримувало наддержави від прямого конфлікту. Простими словами: якщо ти вдариш - у відповідь ударять по тобі, навіть якщо вже не буде кому віддавати наказ, система спрацює автоматично. Саме це стримує від використання ядерної зброї значно сильніше, ніж будь-який договір", - наголошує експерт.

До того ж, на ситуацію впливають і геополітичні чинники, зокрема стримуючим чинником є і позиція Китаю, який виступає проти застосування росією ядерної зброї, зокрема і по Україні.

Китай чітко дав зрозуміти, що використання ядерної зброї є неприйнятним. А росія надто залежна від Китаю економічно, щоб ігнорувати цю позицію. Тому ядерні погрози кремля залишаються радше інструментом залякування, ніж реальним наміром

– пояснює Іван Ступак.

Підсумовуючи, військовий аналітик зазначає: завершення СНО-III не змінює радикально баланс сил у світі, а страхи щодо негайної ядерної ескалації є перебільшеними.

Україна і Європа вже пройшли пік ядерного шантажу. Ми своє відбоялись. Цей договір був важливим елементом безпеки, але його кінець не означає, що світ завтра опиниться на межі ядерної війни

- наголосив Іван Ступак.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Війна в Україні
Володимир Путін
Прага
Барак Обама
Європа
Джо Байден
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна