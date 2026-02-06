Соединенные Штаты в пятницу обвинили Пекин в проведении тайного ядерного испытания в 2020 году и призвали к новому, более широкому договору о контроле над вооружениями, который включал бы Китай наряду с Россией. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Заявления на глобальной конференции по разоружению подчеркнули серьезную напряженность между Вашингтоном и Пекином в критический момент контроля над ядерными вооружениями, через день после того, как истек срок действия договора, ограничивавшего развертывание ракет и боеголовок США и России.

Могу сообщить, что правительство США располагает сведениями о том, что Китай проводил ядерные взрывные испытания, в частности готовился к испытаниям с определенной мощностью в сотни тонн - заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно на Конференции по разоружению в Женеве.

По его словам, китайская армия "пыталась скрыть испытания, затемняя ядерные взрывы, поскольку понимала, что эти тесты нарушают обязательства по запрету испытаний. Китай применял метод "разъединения" для уменьшения эффективности сейсмического мониторинга, чтобы скрыть свои действия от мира".

ДиНанно сообщил, что Китай провел одно такое "испытание с определенной мощностью" 22 июня 2020 года.

Китай не намерен участвовать в переговорах по ядерному разоружению - МИД КНР

Посол Китая по вопросам разоружения Шэнь Цзян не ответил прямо на обвинения ДиНанно, но заявил, что Пекин всегда действует осмотрительно и ответственно в отношении ядерных вопросов.

Китай отмечает, что США продолжают в своих заявлениях преувеличивать так называемую ядерную угрозу со стороны Китая. Китай решительно выступает против таких ложных нарративов. Это США являются виновником обострения гонки вооружений - сказал он.

Дипломаты на конференции отметили, что обвинения США являются новыми и вызывают беспокойство.

По оценке Reuters, эти заявления подчеркивают серьезную напряженность в отношениях между США и Китаем в критический момент для глобального контроля над ядерными вооружениями — сразу после завершения действия договора, ограничивавшего развертывание ракет и боеголовок США и России.

Аналитики по безопасности отмечают, что любое новое ядерное соглашение вряд ли будет заключено в течение нескольких лет, оставляя вакуум в контроле вооружений на фоне обострения международной напряженности в отношении Украины, Ближнего Востока и других горячих точек.

