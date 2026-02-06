$43.140.03
Эксклюзив
16:00 • 444 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
14:58 • 2998 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 4038 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 6664 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
12:09 • 8666 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 19477 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 16350 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 19218 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 61139 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 53505 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
Графики отключений электроэнергии
США обвинили Китай в секретных ядерных испытаниях в 2020 году - Reuters

Киев • УНН

 • 998 просмотра

США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания в 2020 году, призывая к новому договору о контроле над вооружениями. Китай отрицает обвинения, называя их преувеличением ядерной угрозы.

США обвинили Китай в секретных ядерных испытаниях в 2020 году - Reuters

Соединенные Штаты в пятницу обвинили Пекин в проведении тайного ядерного испытания в 2020 году и призвали к новому, более широкому договору о контроле над вооружениями, который включал бы Китай наряду с Россией. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Заявления на глобальной конференции по разоружению подчеркнули серьезную напряженность между Вашингтоном и Пекином в критический момент контроля над ядерными вооружениями, через день после того, как истек срок действия договора, ограничивавшего развертывание ракет и боеголовок США и России.

Могу сообщить, что правительство США располагает сведениями о том, что Китай проводил ядерные взрывные испытания, в частности готовился к испытаниям с определенной мощностью в сотни тонн

- заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно на Конференции по разоружению в Женеве.

По его словам, китайская армия "пыталась скрыть испытания, затемняя ядерные взрывы, поскольку понимала, что эти тесты нарушают обязательства по запрету испытаний. Китай применял метод "разъединения" для уменьшения эффективности сейсмического мониторинга, чтобы скрыть свои действия от мира".

ДиНанно сообщил, что Китай провел одно такое "испытание с определенной мощностью" 22 июня 2020 года.

Китай не намерен участвовать в переговорах по ядерному разоружению - МИД КНР05.02.26, 18:46 • 4102 просмотра

Посол Китая по вопросам разоружения Шэнь Цзян не ответил прямо на обвинения ДиНанно, но заявил, что Пекин всегда действует осмотрительно и ответственно в отношении ядерных вопросов.

Китай отмечает, что США продолжают в своих заявлениях преувеличивать так называемую ядерную угрозу со стороны Китая. Китай решительно выступает против таких ложных нарративов. Это США являются виновником обострения гонки вооружений

- сказал он.

Дипломаты на конференции отметили, что обвинения США являются новыми и вызывают беспокойство.

По оценке Reuters, эти заявления подчеркивают серьезную напряженность в отношениях между США и Китаем в критический момент для глобального контроля над ядерными вооружениями — сразу после завершения действия договора, ограничивавшего развертывание ракет и боеголовок США и России.

Аналитики по безопасности отмечают, что любое новое ядерное соглашение вряд ли будет заключено в течение нескольких лет, оставляя вакуум в контроле вооружений на фоне обострения международной напряженности в отношении Украины, Ближнего Востока и других горячих точек.

Трамп отклонил предложение Путина о продлении ядерного договора СНВ-III06.02.26, 10:21 • 3456 просмотров

Ольга Розгон

