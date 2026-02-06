$43.140.03
Трамп отклонил предложение Путина о продлении ядерного договора СНВ-III

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Президент США Дональд Трамп отказался продлить ядерный договор СНВ-III, назвав его «плохо согласованной сделкой». Он заявил, что США сосредоточены на создании нового, модернизированного договора.

Трамп отклонил предложение Путина о продлении ядерного договора СНВ-III

Президент США Дональд Трамп официально отклонил инициативу Владимира Путина о добровольном продлении ограничений на развертывание стратегических ядерных вооружений еще на один год. Американский лидер заявил, что вместо поддержки старого соглашения Вашингтон должен сосредоточиться на создании принципиально нового и модернизированного договора, который бы отвечал современным вызовам безопасности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Свою позицию Трамп выразил 5 февраля на платформе Truth Social. Он назвал "Новый СНВ-3" (New START) "плохо согласованным соглашением", которое Россия грубо нарушает. Это утверждение основывается на решении Кремля от 2023 года прекратить взаимные инспекции на ядерных объектах. Трамп подчеркнул, что ядерные эксперты США уже работают над усовершенствованным документом, который должен стать долгосрочным фундаментом стабильности.

Трамп хочет новый и модернизированный ядерный пакт между США и рф05.02.26, 21:30 • 4046 просмотров

Отказ США стал прямым ответом на предложение Путина соблюдать лимиты 2010 года – не более 1550 боеголовок на 700 системах доставки (ракетах, подводных лодках и самолетах). Оппоненты действующего договора в США утверждают, что пакт устарел, поскольку он не учитывает стремительный рост ядерного потенциала Китая и ограничивает возможности Пентагона по сдерживанию одновременно двух мощных противников.

Перспективы новых переговоров и риски эскалации

Несмотря на отказ от продления старого соглашения, Белый дом сигнализирует о готовности к дальнейшему диалогу. Пресс-секретарь администрации Каролин Ливитт подтвердила, что США будут продолжать переговоры с Москвой, но на новых условиях. В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к дискуссиям, если Вашингтон продемонстрирует конструктивный подход.

Сторонники контроля над вооружениями и представители ООН выражают обеспокоенность, что окончательное прекращение действия СНВ-III может спровоцировать неконтролируемую гонку ядерных вооружений, подобную временам Холодной войны.

США и Россия как минимум полгода будут соблюдать условия договора СНВ-III на время новых переговоров - СМИ05.02.26, 16:48 • 3154 просмотра

Степан Гафтко

