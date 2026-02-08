$43.140.00
7 февраля, 20:45
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Китай отменил смертный приговор канадцу в знак дипломатического потепления

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Китай отменил смертный приговор канадцу Роберту Ллойду Шеленбергу, осужденному за наркоторговлю, что указывает на дипломатическое потепление. Это произошло после визита премьер-министра Канады Марка Карни в Китай для усиления торговых связей.

Китай отменил смертный приговор канадцу в знак дипломатического потепления

Китай отменил смертный приговор канадцу Роберту Ллойду Шеленбергу, что является признаком дипломатического потепления, поскольку премьер-министр Канады Марк Карни стремится усилить торговые связи с Пекином. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Адвокат Шеленберга Чжан Доншуо в Пекине подтвердил в субботу, что решение об отмене смертного приговора было объявлено в пятницу высшим судом Китая. Теперь Шелленберг будет повторно судим Высшим народным судом провинции Ляонин, добавил Чжан. Дата повторного судебного разбирательства еще не определена.

Представительница канадского МИД Тида Ит заявила, что Министерство иностранных дел Канады проинформировано о решении Верховного народного суда КНР по делу Шеленберга и "продолжит оказывать консульские услуги господину Шеленбергу и его семье".

Шеленберг был задержан по обвинению в наркоторговле в 2014 году, а в 2018 году в Ванкувере задержали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, после чего отношения между Китаем и Канадой резко ухудшились. Этот арест разозлил Пекин, который задержал двух канадцев – Майкла Спавора и Майкла Коврига – по обвинению в шпионаже, что было осуждено Оттавой как акт мести.

Затем в январе 2019 года суд на северо-востоке Китая пересмотрел дело Шеленберга, которому на тот момент было 36 лет, и приговорил его к смертной казни, заявив, что 15-летний срок заключения за наркоторговлю был слишком мягким. Суд в ходе однодневного повторного рассмотрения дела заявил, что он был ключевой фигурой в схеме поставки наркотиков в Австралию.

Карни, который стремится расширить экспортные рынки Канады и уменьшить торговую зависимость от США, посетил Китай в январе. Он встретился с китайским лидером Си Цзиньпином и возвестил об улучшении эры в отношениях, заявив, что две страны заключили "новое стратегическое партнерство" и предварительное торговое соглашение.

Карни говорит, что, несмотря на длительные напряжения, включая обвинения во вмешательстве Китая в канадские выборы, Оттава нуждается в функциональных отношениях с Пекином для обеспечения своего экономического будущего.

МИД Канады не комментировал, повлиял ли на решение китайского суда по делу Шелленберга визит Карни.

