Китай отменил смертный приговор канадцу в знак дипломатического потепления

Китай отменил смертный приговор канадцу Роберту Ллойду Шеленбергу, осужденному за наркоторговлю, что указывает на дипломатическое потепление. Это произошло после визита премьер-министра Канады Марка Карни в Китай для усиления торговых связей.
Детали
Адвокат Шеленберга Чжан Доншуо в Пекине подтвердил в субботу, что решение об отмене смертного приговора было объявлено в пятницу высшим судом Китая. Теперь Шелленберг будет повторно судим Высшим народным судом провинции Ляонин, добавил Чжан. Дата повторного судебного разбирательства еще не определена.
Представительница канадского МИД Тида Ит заявила, что Министерство иностранных дел Канады проинформировано о решении Верховного народного суда КНР по делу Шеленберга и "продолжит оказывать консульские услуги господину Шеленбергу и его семье".
Шеленберг был задержан по обвинению в наркоторговле в 2014 году, а в 2018 году в Ванкувере задержали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, после чего отношения между Китаем и Канадой резко ухудшились. Этот арест разозлил Пекин, который задержал двух канадцев – Майкла Спавора и Майкла Коврига – по обвинению в шпионаже, что было осуждено Оттавой как акт мести.
Затем в январе 2019 года суд на северо-востоке Китая пересмотрел дело Шеленберга, которому на тот момент было 36 лет, и приговорил его к смертной казни, заявив, что 15-летний срок заключения за наркоторговлю был слишком мягким. Суд в ходе однодневного повторного рассмотрения дела заявил, что он был ключевой фигурой в схеме поставки наркотиков в Австралию.
Карни, который стремится расширить экспортные рынки Канады и уменьшить торговую зависимость от США, посетил Китай в январе. Он встретился с китайским лидером Си Цзиньпином и возвестил об улучшении эры в отношениях, заявив, что две страны заключили "новое стратегическое партнерство" и предварительное торговое соглашение.
Карни говорит, что, несмотря на длительные напряжения, включая обвинения во вмешательстве Китая в канадские выборы, Оттава нуждается в функциональных отношениях с Пекином для обеспечения своего экономического будущего.
МИД Канады не комментировал, повлиял ли на решение китайского суда по делу Шелленберга визит Карни.
