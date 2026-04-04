У Сіетлі помітили трьох косаток, яких раніше не фіксували в цьому районі, вони ймовірно з Аляски

Київ • УНН

 • 1676 перегляди

Дослідники зафіксували біля Сіетла самку з двома нащадками, яких немає у місцевих каталогах. Тварини мають шрами від акул і могли прибути з Аляски.

У Сіетлі помітили трьох косаток, яких раніше не фіксували в цьому районі, вони ймовірно з Аляски
Фото: AP

Три косатки, яких раніше не реєстрували у водах поблизу Сіетла, кілька разів з’явилися біля міста і привернули увагу спостерігачів за китами. Про це повідомляють американські медіа та дослідники, які вивчають популяції косаток у Салішському морі. Про це йдеться у матеріалі AP, пише УНН.

Деталі

За даними фахівців, незвична група вперше привернула увагу після появи у Ванкувері в березні. Пізніше косаток помітили також поблизу Сіетла та інших ділянок узбережжя регіону. Дослідники встановили, що йдеться про дорослу самку та, ймовірно, двох її нащадків, серед яких молодий самець.

У північноатлантичних гладких китів спостерігається позитивна динаміка народжуваності, виявлено 15 дитинчат06.01.26, 01:44 • 3756 переглядiв

Фахівці зазвичай ідентифікують косаток за формою спинного плавця та характерними світлими плямами на тілі. Однак ця трійця не збіглася з жодним із відомих місцевих каталогів, що й викликало інтерес серед науковців.

Фото: AP

За словами представниці Центру охорони природи косаток у штаті Вашингтон Шарі Тарантіно, наразі основна версія полягає в тому, що ці тварини могли прибути з Аляски або Алеутського регіону.

Ми ще не знаємо їхнього точного походження зі 100% впевненістю, але провідна гіпотеза полягає в тому, що вони з Аляски

– зазначила вона.
Фото: AP

Особливу увагу дослідників привернули круглі шрами на тілах тварин, які, ймовірно, залишили акули. Це може свідчити про те, що косатки тривалий час перебували у відкритому океані, а не лише в прибережних водах.

Горбатий кит влаштував "прощальне шоу" українськими полярниками - зробив понад 50 стрибків17.03.26, 16:03 • 5371 перегляд

Степан Гафтко

Світ
Тварини
Аляска
Ванкувер