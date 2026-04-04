У Сіетлі помітили трьох косаток, яких раніше не фіксували в цьому районі, вони ймовірно з Аляски
Київ • УНН
Дослідники зафіксували біля Сіетла самку з двома нащадками, яких немає у місцевих каталогах. Тварини мають шрами від акул і могли прибути з Аляски.
Три косатки, яких раніше не реєстрували у водах поблизу Сіетла, кілька разів з’явилися біля міста і привернули увагу спостерігачів за китами. Про це повідомляють американські медіа та дослідники, які вивчають популяції косаток у Салішському морі. Про це йдеться у матеріалі AP, пише УНН.
За даними фахівців, незвична група вперше привернула увагу після появи у Ванкувері в березні. Пізніше косаток помітили також поблизу Сіетла та інших ділянок узбережжя регіону. Дослідники встановили, що йдеться про дорослу самку та, ймовірно, двох її нащадків, серед яких молодий самець.
Фахівці зазвичай ідентифікують косаток за формою спинного плавця та характерними світлими плямами на тілі. Однак ця трійця не збіглася з жодним із відомих місцевих каталогів, що й викликало інтерес серед науковців.
За словами представниці Центру охорони природи косаток у штаті Вашингтон Шарі Тарантіно, наразі основна версія полягає в тому, що ці тварини могли прибути з Аляски або Алеутського регіону.
Ми ще не знаємо їхнього точного походження зі 100% впевненістю, але провідна гіпотеза полягає в тому, що вони з Аляски
Особливу увагу дослідників привернули круглі шрами на тілах тварин, які, ймовірно, залишили акули. Це може свідчити про те, що косатки тривалий час перебували у відкритому океані, а не лише в прибережних водах.
