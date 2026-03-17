Горбатий кит влаштував "прощальне шоу" українськими полярниками - зробив понад 50 стрибків

$44.080.0650.580.09
ukenru
13:37 • 3066 перегляди
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
8550 перегляди
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
12:18 • 10341 перегляди
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
11:42 • 16506 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
11:29 • 12900 перегляди
США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності
10:34 • 12147 перегляди
Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
17 березня, 07:54 • 16887 перегляди
Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
16 березня, 17:55 • 32739 перегляди
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
16 березня, 17:43 • 50917 перегляди
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
16 березня, 16:39 • 36309 перегляди
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.3м/с
50%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Барт Де Вевер
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Іран
Село
Реклама
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Дія (сервіс)
Опалення

Горбатий кит влаштував "прощальне шоу" українськими полярниками - зробив понад 50 стрибків

Київ • УНН

 • 1616 перегляди

В Антарктиці горбатий кит влаштував годинне шоу для учасників 30-ї експедиції. Тварина здійснила понад пів сотні стрибків різних типів поспіль.

Горбатий кит влаштував "прощальне шоу" учасникам 30-ї Української антарктичної експедиції. Під час зустрічі з вченими він зробив понад 50 стрибків поспіль, передає УНН із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Деталі

У НАНЦ нагадали, що команда 30-ї УАЕ завершує роботу на "Вернадському", тож її учасники роблять фінальні виходи в океан для виконання завдань.

До 30–річчя станції "Академік Вернадський": науковці показали архівні кадри першої експедиції18.01.26, 08:49 • 8114 переглядiв

Того дня полярники та полярниці двома човнами вирушили на південь від острова Галіндез, де розташована українська станція. Один екіпаж працював між групою островів Берселот та о. Дарбу. Саме там вдалося зустріти групу горбатих китів і взяти біопсію.Повертаючись назад, команда побачила ще двох горбанів. Біологи готувалися проводити дослідження, аж раптом один із велетнів почав стрибати і не міг зупинитися.

За зимівлю нам щастило постійно спостерігати китоподібних — горбанів, смугачів, косаток. Але цю зустріч ми точно запам’ятаємо на все життя! Кит зробив понад пів сотні стрибків поспіль — такого ніхто з нас ще не бачив 

— розказує біологиня 30-ї УАЕ Зоя Швидка.

За її словами, горбань встиг показати різні типи стрибків: і повні, коли тварина перевертається навколо своєї осі в повітрі; і часткові, коли кит вистрибує лише частиною тулуба (на фото це там, де видно його живіт), і стрибки боком.

Все продовжувалося десь годину, за яку ми зробили і фото, і відео з дрона. Можливо, "шоу" тривало б і більше, але нам треба було повертатися на станцію. Тим паче, крім "перегляду виступу", ми виконали й безпосередню роботу — зазнімкували хвіст кита для його верифікації у світовій базі даних 

— відзначає Зоя Швидка.

Біля станції "Вернадського" в Антарктиці помітили рідкісного королівського пінгвіна15.02.26, 17:15 • 6923 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоСвіт
Тварини
Антарктида