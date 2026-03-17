Горбатий кит влаштував "прощальне шоу" українськими полярниками - зробив понад 50 стрибків

Горбатий кит влаштував "прощальне шоу" учасникам 30-ї Української антарктичної експедиції. Під час зустрічі з вченими він зробив понад 50 стрибків поспіль, передає УНН із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

У НАНЦ нагадали, що команда 30-ї УАЕ завершує роботу на "Вернадському", тож її учасники роблять фінальні виходи в океан для виконання завдань.

Того дня полярники та полярниці двома човнами вирушили на південь від острова Галіндез, де розташована українська станція. Один екіпаж працював між групою островів Берселот та о. Дарбу. Саме там вдалося зустріти групу горбатих китів і взяти біопсію.Повертаючись назад, команда побачила ще двох горбанів. Біологи готувалися проводити дослідження, аж раптом один із велетнів почав стрибати і не міг зупинитися.

За зимівлю нам щастило постійно спостерігати китоподібних — горбанів, смугачів, косаток. Але цю зустріч ми точно запам’ятаємо на все життя! Кит зробив понад пів сотні стрибків поспіль — такого ніхто з нас ще не бачив

За її словами, горбань встиг показати різні типи стрибків: і повні, коли тварина перевертається навколо своєї осі в повітрі; і часткові, коли кит вистрибує лише частиною тулуба (на фото це там, де видно його живіт), і стрибки боком.

Все продовжувалося десь годину, за яку ми зробили і фото, і відео з дрона. Можливо, "шоу" тривало б і більше, але нам треба було повертатися на станцію. Тим паче, крім "перегляду виступу", ми виконали й безпосередню роботу — зазнімкували хвіст кита для його верифікації у світовій базі даних