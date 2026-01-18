До 30–річчя станції "Академік Вернадський": науковці показали архівні кадри першої експедиції

Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) розпочав серію публікацій унікальних відеоматеріалів, присвячених історії української Антарктики. Оприлюднені кадри демонструють події середини 1990–х років, коли Україна лише готувалася стати антарктичною державою. Про це повідомляє УНН.

Цей проєкт приурочений до визначної дати: 6 лютого 2026 року виповнюється рівно 30 років з дня передачі Україні антарктичної станції від Великої Британії. Перша Українська антарктична експедиція (УАЕ) прибувала на станцію, яка тоді ще мала назву "Фарадей", трьома окремими групами.

Архівні зйомки фокусуються на першій групі з п’яти осіб, яка вирушила в дорогу в листопаді 1995 року. До її складу входили: Геннадій Міліневський – керівник експедиції, геофізик, Роман Братчик – радист, Володимир Бахмутов – геофізик, Віктор Ситов – метеоролог, Андрій Сидорівський – дизеліст.

Перша група їхала в листопаді 1995-го через Кембридж, щоб пройти стажування на науковій апаратурі та приладах із життєзабезпечення. Вже за два місяці після цього над об'єктом було піднято український прапор, а станцію перейменували на честь Володимира Вернадського