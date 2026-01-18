До 30–річчя станції "Академік Вернадський": науковці показали архівні кадри першої експедиції

$43.180.08
17 січня, 12:49 • 19576 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 38204 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 28017 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 39519 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 47899 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 39650 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 58817 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 29768 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 45571 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36901 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Іракська армія взяла під повний контроль авіабазу Айн–ель–Асад після виведення військ США17 січня, 21:28 • 5422 перегляди
Ізраїль висловив протест через склад "Виконавчої ради Гази", оголошений адміністрацією Трампа17 січня, 21:44 • 6246 перегляди
Авіація рф вдарила по житловому сектору в Сумах: серед поранених 7–річна дитина, пошкоджено 15 будинківPhoto18 січня, 00:35 • 3626 перегляди
Французьке командування визнало війну в Україні "реальною лабораторією сучасної війни" та впроваджує побачені технології18 січня, 00:40 • 22219 перегляди
Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанціюPhoto04:30 • 5250 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 25758 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 58813 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 33634 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 65199 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 94996 перегляди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Беньямін Нетаньягу
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Сполучені Штати Америки
Україна
Франція
Ґренландія
Данія
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"03:14 • 2182 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 21586 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 19343 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 17436 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 16927 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
M1 Abrams
M2 Bradley

До 30–річчя станції "Академік Вернадський": науковці показали архівні кадри першої експедиції

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Національний антарктичний науковий центр розпочав публікацію відеоматеріалів до 30-річчя станції "Академік Вернадський". Кадри демонструють події 1995 року, коли Україна готувалася стати антарктичною державою.

До 30–річчя станції "Академік Вернадський": науковці показали архівні кадри першої експедиції

Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) розпочав серію публікацій унікальних відеоматеріалів, присвячених історії української Антарктики. Оприлюднені кадри демонструють події середини 1990–х років, коли Україна лише готувалася стати антарктичною державою. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Цей проєкт приурочений до визначної дати: 6 лютого 2026 року виповнюється рівно 30 років з дня передачі Україні антарктичної станції від Великої Британії. Перша Українська антарктична експедиція (УАЕ) прибувала на станцію, яка тоді ще мала назву "Фарадей", трьома окремими групами.

Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном01.01.26, 10:01 • 302522 перегляди

Архівні зйомки фокусуються на першій групі з п’яти осіб, яка вирушила в дорогу в листопаді 1995 року. До її складу входили: Геннадій Міліневський – керівник експедиції, геофізик, Роман Братчик – радист, Володимир Бахмутов – геофізик, Віктор Ситов – метеоролог, Андрій Сидорівський – дизеліст.

Від стажування до "Академіка Вернадського"

Перша група їхала в листопаді 1995-го через Кембридж, щоб пройти стажування на науковій апаратурі та приладах із життєзабезпечення. Вже за два місяці після цього над об'єктом було піднято український прапор, а станцію перейменували на честь Володимира Вернадського

- повідомили в НАНЦ.

Науковці зазначають, що ці відео не лише фіксують побут перших полярників, а й дозволяють порівняти тогочасну логістику з можливостями нинішнього українського криголама "Ноосфера". 

Позаземний легендарний сигнал "Вау!" став ще загадковішим: нові дані підтвердили його рекордну потужність12.01.26, 04:31 • 5781 перегляд

Степан Гафтко

