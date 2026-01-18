$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 января, 12:49 • 19997 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 39097 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 28347 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 39849 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 48172 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 39804 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 59117 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 29806 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 45626 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36927 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Графики отключений электроэнергии
К 30-летию станции "Академик Вернадский": ученые показали архивные кадры первой экспедиции

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Национальный антарктический научный центр начал публикацию видеоматериалов к 30-летию станции "Академик Вернадский". Кадры демонстрируют события 1995 года, когда Украина готовилась стать антарктическим государством.

Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) начал серию публикаций уникальных видеоматериалов, посвященных истории украинской Антарктики. Обнародованные кадры демонстрируют события середины 1990-х годов, когда Украина только готовилась стать антарктическим государством. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Этот проект приурочен к знаменательной дате: 6 февраля 2026 года исполняется ровно 30 лет со дня передачи Украине антарктической станции от Великобритании. Первая Украинская антарктическая экспедиция (УАЭ) прибывала на станцию, которая тогда еще называлась "Фарадей", тремя отдельными группами.

Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном01.01.26, 10:01 • 302523 просмотра

Архивные съемки фокусируются на первой группе из пяти человек, которая отправилась в путь в ноябре 1995 года. В ее состав входили: Геннадий Милиневский – руководитель экспедиции, геофизик, Роман Братчик – радист, Владимир Бахмутов – геофизик, Виктор Сытов – метеоролог, Андрей Сидоровский – дизелист.

От стажировки до "Академика Вернадского"

Первая группа ехала в ноябре 1995-го через Кембридж, чтобы пройти стажировку на научной аппаратуре и приборах по жизнеобеспечению. Уже через два месяца после этого над объектом был поднят украинский флаг, а станцию переименовали в честь Владимира Вернадского

- сообщили в НАНЦ.

Ученые отмечают, что эти видео не только фиксируют быт первых полярников, но и позволяют сравнить тогдашнюю логистику с возможностями нынешнего украинского ледокола "Ноосфера". 

Внеземной легендарный сигнал "Вау!" стал еще загадочнее: новые данные подтвердили его рекордную мощность12.01.26, 04:31 • 5789 просмотров

Степан Гафтко

Общество
Техника
Владимир Вернадский
Великобритания
Украина