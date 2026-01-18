К 30-летию станции "Академик Вернадский": ученые показали архивные кадры первой экспедиции

Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) начал серию публикаций уникальных видеоматериалов, посвященных истории украинской Антарктики. Обнародованные кадры демонстрируют события середины 1990-х годов, когда Украина только готовилась стать антарктическим государством. Об этом сообщает УНН.

Этот проект приурочен к знаменательной дате: 6 февраля 2026 года исполняется ровно 30 лет со дня передачи Украине антарктической станции от Великобритании. Первая Украинская антарктическая экспедиция (УАЭ) прибывала на станцию, которая тогда еще называлась "Фарадей", тремя отдельными группами.

Архивные съемки фокусируются на первой группе из пяти человек, которая отправилась в путь в ноябре 1995 года. В ее состав входили: Геннадий Милиневский – руководитель экспедиции, геофизик, Роман Братчик – радист, Владимир Бахмутов – геофизик, Виктор Сытов – метеоролог, Андрей Сидоровский – дизелист.

Первая группа ехала в ноябре 1995-го через Кембридж, чтобы пройти стажировку на научной аппаратуре и приборах по жизнеобеспечению. Уже через два месяца после этого над объектом был поднят украинский флаг, а станцию переименовали в честь Владимира Вернадского