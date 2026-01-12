Внеземной легендарный сигнал "Вау!" стал еще загадочнее: новые данные подтвердили его рекордную мощность

Легендарный радиосигнал из глубокого космоса, зафиксированный почти 50 лет назад, оказался значительно сильнее, чем считалось ранее. Новый цифровой анализ 75 000 страниц архивных данных телескопа "Большое ухо" позволил ученым пересчитать интенсивность вспышки и уточнить ее характеристики. Об этом сообщает Indian defence review, пишет УНН.

Детали

Исследовательская группа под руководством Абеля Мендеса из Университета Пуэрто-Рико провела монументальную работу по оцифровке бумажных распечаток 1977 года. Благодаря современным вычислительным методам было установлено, что пиковая плотность сигнала превышала 250 Янски. Это делает его одним из самых мощных узкополосных всплесков, когда-либо фиксировавшихся в пределах линии водорода (1420 МГц).

Обновленный анализ также уточнил частоту сигнала - 1420,726 МГц. Это почти идеально совпадает с линией водорода, которую астрономы долгое время считали наиболее вероятным каналом для межзвездной связи из-за ее универсальности во Вселенной.

Происхождение сигнала остается тайной

Несмотря на сужение вероятных координат источника в созвездии Стрельца, ученые до сих пор не могут объяснить природу сигнала. Исследование подтвердило, что "Вау!" имел идеальный гауссовский профиль, что характерно для сигнала от далекого космического источника, а не для случайного наземного шума или помех от спутников.

Ученые исключили возможность отражения радиоволн от Луны или случайных аппаратных сбоев. Сигнал длился 72 секунды и больше никогда не повторялся. Сохранение оригинальных распечаток волонтерами на протяжении десятилетий позволило науке 2026 года снова вернуться к вопросу: был ли этот всплеск первым зафиксированным сообщением от внеземной цивилизации.

