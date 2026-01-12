$42.990.00
11 января, 18:21 • 11064 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 18305 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 19488 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 21091 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 38214 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 29761 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 33455 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 43589 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 67906 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 45071 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Внеземной легендарный сигнал "Вау!" стал еще загадочнее: новые данные подтвердили его рекордную мощность

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Легендарный радиосигнал "Вау!" из космоса, зафиксированный почти 50 лет назад, оказался значительно сильнее. Новый анализ данных телескопа "Большое ухо" показал пиковую плотность сигнала более 250 Янски и уточнил его частоту.

Внеземной легендарный сигнал "Вау!" стал еще загадочнее: новые данные подтвердили его рекордную мощность

Легендарный радиосигнал из глубокого космоса, зафиксированный почти 50 лет назад, оказался значительно сильнее, чем считалось ранее. Новый цифровой анализ 75 000 страниц архивных данных телескопа "Большое ухо" позволил ученым пересчитать интенсивность вспышки и уточнить ее характеристики. Об этом сообщает Indian defence review, пишет УНН.

Детали

Исследовательская группа под руководством Абеля Мендеса из Университета Пуэрто-Рико провела монументальную работу по оцифровке бумажных распечаток 1977 года. Благодаря современным вычислительным методам было установлено, что пиковая плотность сигнала превышала 250 Янски. Это делает его одним из самых мощных узкополосных всплесков, когда-либо фиксировавшихся в пределах линии водорода (1420 МГц).

НАСА досрочно возвращает 4 астронавтов с МКС из-за медицинских проблем09.01.26, 09:49 • 7570 просмотров

Обновленный анализ также уточнил частоту сигнала - 1420,726 МГц. Это почти идеально совпадает с линией водорода, которую астрономы долгое время считали наиболее вероятным каналом для межзвездной связи из-за ее универсальности во Вселенной.

Происхождение сигнала остается тайной

Несмотря на сужение вероятных координат источника в созвездии Стрельца, ученые до сих пор не могут объяснить природу сигнала. Исследование подтвердило, что "Вау!" имел идеальный гауссовский профиль, что характерно для сигнала от далекого космического источника, а не для случайного наземного шума или помех от спутников.

Возвращение на Луну: NASA выводит мегаракету Artemis 2 на финальный старт11.01.26, 06:00 • 13198 просмотров

Ученые исключили возможность отражения радиоволн от Луны или случайных аппаратных сбоев. Сигнал длился 72 секунды и больше никогда не повторялся. Сохранение оригинальных распечаток волонтерами на протяжении десятилетий позволило науке 2026 года снова вернуться к вопросу: был ли этот всплеск первым зафиксированным сообщением от внеземной цивилизации.

Комета уничтожила мамонтов и первые культуры Америки: новые доказательства ученых06.01.26, 03:01 • 18181 просмотр

Степан Гафтко

