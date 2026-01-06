Комета уничтожила мамонтов и первые культуры Америки: новые доказательства ученых
Киев • УНН
Новое исследование подтверждает гипотезу удара младшего дриаса, где фрагментированная комета взорвалась над Северной Америкой. Это привело к исчезновению мамонтов и упадку древней культуры Кловис.
Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, предоставляет веские доказательства «гипотезы удара младшего дриаса». Согласно полученным данным, примерно 12 800 лет назад фрагментированная комета взорвалась в атмосфере над Северной Америкой, что привело к глобальной катастрофе, исчезновению мамонтов и упадку древней культуры Кловис. Об этом пишет УНН.
Детали
Группа геологов под руководством Джеймса Кеннетта из Калифорнийского университета изучила три участка в Аризоне, Нью-Мексико и Калифорнии. Главным открытием стал «шокированный кварц» — зерна песка со специфическими расплавленными прожилками, которые образуются только под воздействием экстремального давления и температур, что невозможно при вулканической активности или обычных пожарах.
В древних слоях осадочных пород, известных как «черный коврик», ученые также обнаружили: наноалмазы, металлические микрошарики, расплавленные горные породы, высокую концентрацию углерода.
Катастрофа без кратера
Отсутствие гигантского кратера исследователи объясняют тем, что комета взорвалась в воздухе, не коснувшись земли. Это породило колоссальный огненный шар и ударные волны. Событие напоминало Тунгусскую катастрофу 1908 года, однако в значительно больших масштабах, что повлекло за собой резкое похолодание планеты и массовую гибель мегафауны.
По мнению ученых, именно этот небесный взрыв поставил точку в истории мамонтов, мастодонтов и первых охотников континента, навсегда изменив экосистему Земли.
