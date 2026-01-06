$42.290.12
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 9528 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 29537 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 55751 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 34128 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 37667 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 41670 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 102556 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70450 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 95533 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99690 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
публикации
Эксклюзивы
Комета уничтожила мамонтов и первые культуры Америки: новые доказательства ученых

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Новое исследование подтверждает гипотезу удара младшего дриаса, где фрагментированная комета взорвалась над Северной Америкой. Это привело к исчезновению мамонтов и упадку древней культуры Кловис.

Комета уничтожила мамонтов и первые культуры Америки: новые доказательства ученых

Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, предоставляет веские доказательства «гипотезы удара младшего дриаса». Согласно полученным данным, примерно 12 800 лет назад фрагментированная комета взорвалась в атмосфере над Северной Америкой, что привело к глобальной катастрофе, исчезновению мамонтов и упадку древней культуры Кловис. Об этом пишет УНН.

Детали

Группа геологов под руководством Джеймса Кеннетта из Калифорнийского университета изучила три участка в Аризоне, Нью-Мексико и Калифорнии. Главным открытием стал «шокированный кварц» — зерна песка со специфическими расплавленными прожилками, которые образуются только под воздействием экстремального давления и температур, что невозможно при вулканической активности или обычных пожарах.

Межзвездная комета 3I/ATLAS совершила ближайший пролет к Земле: что о ней говорят в NASA19.12.25, 15:29 • 10106 просмотров

В древних слоях осадочных пород, известных как «черный коврик», ученые также обнаружили: наноалмазы, металлические микрошарики, расплавленные горные породы, высокую концентрацию углерода.

Катастрофа без кратера

Отсутствие гигантского кратера исследователи объясняют тем, что комета взорвалась в воздухе, не коснувшись земли. Это породило колоссальный огненный шар и ударные волны. Событие напоминало Тунгусскую катастрофу 1908 года, однако в значительно больших масштабах, что повлекло за собой резкое похолодание планеты и массовую гибель мегафауны.

По мнению ученых, именно этот небесный взрыв поставил точку в истории мамонтов, мастодонтов и первых охотников континента, навсегда изменив экосистему Земли. 

Новое исследование ученых может помочь объяснить существование планет, подобных Земле22.12.25, 10:44 • 8301 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Животные
Метеорит
Нью-Мексико
Аризона
Калифорния
Северная Америка