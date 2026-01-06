Комета знищила мамонтів та перші культури Америки: нові докази вчених
Нове дослідження підтверджує гіпотезу удару молодшого дріасу, де фрагментована комета вибухнула над Північною Америкою. Це призвело до зникнення мамонтів та занепаду давньої культури Кловіс.
Нове дослідження, опубліковане в журналі PLOS One, надає вагомі підтвердження "гіпотези удару молодшого дріасу". Згідно з отриманими даними, приблизно 12 800 років тому фрагментована комета вибухнула в атмосфері над Північною Америкою, що призвело до глобальної катастрофи, зникнення мамонтів та занепаду давньої культури Кловіс. Про це пише УНН.
Деталі
Група геологів під керівництвом Джеймса Кеннетта з Каліфорнійського університету вивчила три ділянки в Аризоні, Нью-Мексико та Каліфорнії. Головним відкриттям став "шокований кварц" - зерна піску зі специфічними розплавленими прожилками, які утворюються лише під впливом екстремального тиску та температур, що неможливо при вулканічній активності чи звичайних пожежах.
У стародавніх шарах осадових порід, відомих як "чорний килимок", вчені також виявили: наноалмази, металеві мікрокульки, розплавлені гірські породи, високу концентрацію вуглецю.
Катастрофа без кратера
Відсутність гігантського кратера дослідники пояснюють тим, що комета вибухнула в повітрі, не торкнувшись землі. Це породило колосальну вогняну кулю та ударні хвилі. Подія нагадувала Тунгуську катастрофу 1908 року, проте в значно більших масштабах, що спричинило різке похолодання планети та масову загибель мегафауни.
На думку вчених, саме цей небесний вибух поставив крапку в історії мамонтів, мастодонтів та перших мисливців континенту, назавжди змінивши екосистему Землі.
