Ексклюзив
19:29 • 7200 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 26562 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 51730 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 31533 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 35612 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 40704 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 100940 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70241 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95218 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99465 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Комета знищила мамонтів та перші культури Америки: нові докази вчених

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Нове дослідження підтверджує гіпотезу удару молодшого дріасу, де фрагментована комета вибухнула над Північною Америкою. Це призвело до зникнення мамонтів та занепаду давньої культури Кловіс.

Комета знищила мамонтів та перші культури Америки: нові докази вчених

Нове дослідження, опубліковане в журналі PLOS One, надає вагомі підтвердження "гіпотези удару молодшого дріасу". Згідно з отриманими даними, приблизно 12 800 років тому фрагментована комета вибухнула в атмосфері над Північною Америкою, що призвело до глобальної катастрофи, зникнення мамонтів та занепаду давньої культури Кловіс. Про це пише УНН.

Деталі

Група геологів під керівництвом Джеймса Кеннетта з Каліфорнійського університету вивчила три ділянки в Аризоні, Нью-Мексико та Каліфорнії. Головним відкриттям став "шокований кварц" - зерна піску зі специфічними розплавленими прожилками, які утворюються лише під впливом екстремального тиску та температур, що неможливо при вулканічній активності чи звичайних пожежах.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS здійснила найближчий проліт до Землі: що про неї кажуть у NASA19.12.25, 15:29 • 10106 переглядiв

У стародавніх шарах осадових порід, відомих як "чорний килимок", вчені також виявили: наноалмази, металеві мікрокульки, розплавлені гірські породи, високу концентрацію вуглецю.

Катастрофа без кратера

Відсутність гігантського кратера дослідники пояснюють тим, що комета вибухнула в повітрі, не торкнувшись землі. Це породило колосальну вогняну кулю та ударні хвилі. Подія нагадувала Тунгуську катастрофу 1908 року, проте в значно більших масштабах, що спричинило різке похолодання планети та масову загибель мегафауни.

На думку вчених, саме цей небесний вибух поставив крапку в історії мамонтів, мастодонтів та перших мисливців континенту, назавжди змінивши екосистему Землі. 

Нове дослідження вчених може допомогти пояснити існування планет, подібних до Землі22.12.25, 10:44 • 8301 перегляд

Степан Гафтко

Новини Світу
Тварини
Метеорит
Нью-Мексико
Аризона
Каліфорнія
Північна Америка