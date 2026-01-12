Позаземний легендарний сигнал "Вау!" став ще загадковішим: нові дані підтвердили його рекордну потужність

$42.990.00
11 січня, 18:21 • 11256 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 18833 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 19861 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 21426 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 38751 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 29942 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 33514 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 43647 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 68040 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 45133 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Публікації
Ексклюзиви
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ДТП на Київщині 11 січня: частково перекрито рух на трасі Київ - ОдесаPhoto11 січня, 16:56 • 5170 перегляди
Снігопад у Запорізькій області припинився, комунальники продовжують роботу - ОВАVideo11 січня, 17:27 • 4712 перегляди
Українців чекають відключення світла 12 січня: Укренерго опублікувало графіки11 січня, 17:42 • 10058 перегляди
Словаччина припиняє військову допомогу Україні та відмовляється від участі в гарантіях кредиту ЄС11 січня, 18:48 • 7586 перегляди
Відключення світла і негода в Україні: Зеленський повідомив про надскладну ситуацію у низці областей11 січня, 20:01 • 2414 перегляди
Публікації
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 38751 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 58548 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 106969 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 133412 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 102523 перегляди
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto00:45 • 1664 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту23:46 • 1920 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 22111 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 24793 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 80572 перегляди
Позаземний легендарний сигнал "Вау!" став ще загадковішим: нові дані підтвердили його рекордну потужність

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Легендарний радіосигнал "Вау!" із космосу, зафіксований майже 50 років тому, виявився значно сильнішим. Новий аналіз даних телескопа "Велике вухо" показав пікову щільність сигналу понад 250 Янскі та уточнив його частоту.

Позаземний легендарний сигнал "Вау!" став ще загадковішим: нові дані підтвердили його рекордну потужність

Легендарний радіосигнал із глибокого космосу, зафіксований майже 50 років тому, виявився значно сильнішим, ніж вважалося раніше. Новий цифровий аналіз 75 000 сторінок архівних даних телескопа "Велике вухо" дозволив вченим перерахувати інтенсивність спалаху та уточнити його характеристики. Про це повідомляє Indian defence review, пише УНН.

Деталі

Дослідницька група під керівництвом Абеля Мендеса з Університету Пуерто-Рико провела монументальну роботу з оцифрування паперових роздруківок 1977 року. Завдяки сучасним обчислювальним методам було встановлено, що пікова щільність сигналу перевищувала 250 Янскі. Це робить його одним із найпотужніших вузькосмугових сплесків, які будь-коли фіксували в межах лінії водню (1420 МГц).

NASA достроково повертає 4 астронавтів з МКС через медичні проблеми09.01.26, 09:49 • 7576 переглядiв

Оновлений аналіз також уточнив частоту сигналу - 1420,726 МГц. Це майже ідеально збігається з лінією водню, яку астрономи тривалий час вважали найбільш імовірним каналом для міжзоряного зв’язку через її універсальність у Всесвіті.

Походження сигналу залишається таємницею

Попри звуження ймовірних координат джерела у сузір'ї Стрільця, вчені досі не можуть пояснити природу сигналу. Дослідження підтвердило, що "Вау!" мав ідеальний гауссівський профіль, що характерно для сигналу від далекого космічного джерела, а не для випадкового наземного шуму чи перешкод від супутників.

Повернення до Місяця: NASA виводить мегаракету Artemis 2 на фінальний старт11.01.26, 06:00 • 13203 перегляди

Вчені виключили можливість відбиття радіохвиль від Місяця або випадкових апаратних збоїв. Сигнал тривав 72 секунди і більше ніколи не повторювався. Збереження оригінальних роздруківок волонтерами протягом десятиліть дозволило науці 2026 року знову повернутися до питання: чи був цей сплеск першим зафіксованим повідомленням від позаземної цивілізації.

Комета знищила мамонтів та перші культури Америки: нові докази вчених06.01.26, 03:01 • 18181 перегляд

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології