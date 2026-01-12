Позаземний легендарний сигнал "Вау!" став ще загадковішим: нові дані підтвердили його рекордну потужність

Легендарний радіосигнал із глибокого космосу, зафіксований майже 50 років тому, виявився значно сильнішим, ніж вважалося раніше. Новий цифровий аналіз 75 000 сторінок архівних даних телескопа "Велике вухо" дозволив вченим перерахувати інтенсивність спалаху та уточнити його характеристики. Про це повідомляє Indian defence review, пише УНН.

Деталі

Дослідницька група під керівництвом Абеля Мендеса з Університету Пуерто-Рико провела монументальну роботу з оцифрування паперових роздруківок 1977 року. Завдяки сучасним обчислювальним методам було встановлено, що пікова щільність сигналу перевищувала 250 Янскі. Це робить його одним із найпотужніших вузькосмугових сплесків, які будь-коли фіксували в межах лінії водню (1420 МГц).

Оновлений аналіз також уточнив частоту сигналу - 1420,726 МГц. Це майже ідеально збігається з лінією водню, яку астрономи тривалий час вважали найбільш імовірним каналом для міжзоряного зв’язку через її універсальність у Всесвіті.

Походження сигналу залишається таємницею

Попри звуження ймовірних координат джерела у сузір'ї Стрільця, вчені досі не можуть пояснити природу сигналу. Дослідження підтвердило, що "Вау!" мав ідеальний гауссівський профіль, що характерно для сигналу від далекого космічного джерела, а не для випадкового наземного шуму чи перешкод від супутників.

Вчені виключили можливість відбиття радіохвиль від Місяця або випадкових апаратних збоїв. Сигнал тривав 72 секунди і більше ніколи не повторювався. Збереження оригінальних роздруківок волонтерами протягом десятиліть дозволило науці 2026 року знову повернутися до питання: чи був цей сплеск першим зафіксованим повідомленням від позаземної цивілізації.

