Горбатый кит устроил "прощальное шоу" украинским полярникам - совершил более 50 прыжков

Горбатый кит устроил "прощальное шоу" участникам 30-й Украинской антарктической экспедиции. Во время встречи с учеными он совершил более 50 прыжков подряд, передает УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Детали

В НАНЦ напомнили, что команда 30-й УАЭ завершает работу на "Вернадском", поэтому ее участники совершают финальные выходы в океан для выполнения задач.

В тот день полярники и полярницы на двух лодках отправились к югу от острова Галиндез, где расположена украинская станция. Один экипаж работал между группой островов Берселот и о. Дарбу. Именно там удалось встретить группу горбатых китов и взять биопсию. Возвращаясь назад, команда увидела еще двух горбачей. Биологи готовились проводить исследования, как вдруг один из великанов начал прыгать и не мог остановиться.

За зимовку нам посчастливилось постоянно наблюдать китообразных — горбачей, полосатиков, косаток. Но эту встречу мы точно запомним на всю жизнь! Кит совершил более полусотни прыжков подряд — такого никто из нас еще не видел — рассказывает биолог 30-й УАЭ Зоя Швидкая.

По ее словам, горбач успел показать различные типы прыжков: и полные, когда животное переворачивается вокруг своей оси в воздухе; и частичные, когда кит выпрыгивает лишь частью туловища (на фото это там, где виден его живот), и прыжки боком.

Все продолжалось около часа, за который мы сделали и фото, и видео с дрона. Возможно, "шоу" длилось бы и больше, но нам нужно было возвращаться на станцию. Тем более, кроме "просмотра выступления", мы выполнили и непосредственную работу — засняли хвост кита для его верификации в мировой базе данных — отмечает Зоя Швидкая.

