ukenru
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.1м/с
52%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Барт Де Вевер
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Иран
Село
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto12:55 • 4504 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 15654 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 21347 просмотра
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 42369 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 52177 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Дія (сервис)
Отопление

Горбатый кит устроил "прощальное шоу" украинским полярникам - совершил более 50 прыжков

Киев • УНН

 • 1890 просмотра

В Антарктике горбатый кит устроил часовое шоу для участников 30-й экспедиции. Животное совершило более полусотни прыжков различных типов подряд.

Горбатый кит устроил "прощальное шоу" участникам 30-й Украинской антарктической экспедиции. Во время встречи с учеными он совершил более 50 прыжков подряд, передает УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Детали

В НАНЦ напомнили, что команда 30-й УАЭ завершает работу на "Вернадском", поэтому ее участники совершают финальные выходы в океан для выполнения задач.

В тот день полярники и полярницы на двух лодках отправились к югу от острова Галиндез, где расположена украинская станция. Один экипаж работал между группой островов Берселот и о. Дарбу. Именно там удалось встретить группу горбатых китов и взять биопсию. Возвращаясь назад, команда увидела еще двух горбачей. Биологи готовились проводить исследования, как вдруг один из великанов начал прыгать и не мог остановиться.

За зимовку нам посчастливилось постоянно наблюдать китообразных — горбачей, полосатиков, косаток. Но эту встречу мы точно запомним на всю жизнь! Кит совершил более полусотни прыжков подряд — такого никто из нас еще не видел 

— рассказывает биолог 30-й УАЭ Зоя Швидкая.

По ее словам, горбач успел показать различные типы прыжков: и полные, когда животное переворачивается вокруг своей оси в воздухе; и частичные, когда кит выпрыгивает лишь частью туловища (на фото это там, где виден его живот), и прыжки боком.

Все продолжалось около часа, за который мы сделали и фото, и видео с дрона. Возможно, "шоу" длилось бы и больше, но нам нужно было возвращаться на станцию. Тем более, кроме "просмотра выступления", мы выполнили и непосредственную работу — засняли хвост кита для его верификации в мировой базе данных 

— отмечает Зоя Швидкая.

Антонина Туманова

Общество • Новости Мира
Животные
Антарктида