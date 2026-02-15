$42.990.00
Возле станции "Вернадский" в Антарктике заметили редкого королевского пингвина

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Украинские полярники зафиксировали редкое появление королевского пингвина вблизи станции "Вернадский" на острове Бут. Этот вид обычно обитает за тысячи километров, но исследователи увидели его во время учета птенцов.

Возле станции "Вернадский" в Антарктике заметили редкого королевского пингвина

Птица, которая обычно обитает за тысячи километров на субантарктических островах, неожиданно появилась во время научной высадки на остров Бут и стала четвертым видом пингвинов, которого исследователи увидели за один выезд.

Украинские полярники зафиксировали редкое появление королевского пингвина вблизи станции "Вернадский". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Детали

Для этой местности такое появление является большой редкостью, ведь королевские пингвины предпочитают более теплые субантарктические острова. Ближайшая их колония расположена примерно в двух тысячах километров от станции.

Иногда отдельные птицы все же доплывают до острова Галиндез, где работают украинские ученые, но на этот раз пингвина заметили на соседнем острове Бут. Туда биологи прибыли для учета птенцов трех местных видов пингвинов - субантарктических, антарктических и Адели, которые там гнездятся.

По словам биолога 30-й экспедиции Зои Швидкой, встреча произошла случайно: из-за сложной ледовой ситуации исследователям пришлось изменить место высадки, и именно там они увидели редкого гостя. В итоге ученые зафиксировали сразу четыре вида пингвинов вместо запланированных трех.

Всего в Антарктике обитает пять видов пингвинов. Королевские — вторые по размеру: они вырастают примерно до одного метра и весят до 18 килограммов. Их легко узнать по ярким оранжевым пятнам на щеках, шее и клюве. В отличие от субантарктических пингвинов, которые строят гнезда из камней, королевские откладывают одно яйцо и высиживают его на лапах, прикрывая складкой кожи.

Напомним

В начале декабря 2025 года на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" родился первый пингвиненок нового сезона. Это произошло раньше традиционных сроков, что может свидетельствовать о потеплении в Антарктике.

Александра Василенко

