В Сиэтле заметили трех косаток, которых ранее не фиксировали в этом районе, они, вероятно, с Аляски

Три косатки, ранее не регистрировавшиеся в водах близ Сиэтла, несколько раз появлялись у города и привлекли внимание наблюдателей за китами. Об этом сообщают американские медиа и исследователи, изучающие популяции косаток в Салишском море. Об этом говорится в материале AP, пишет УНН.

По данным специалистов, необычная группа впервые привлекла внимание после появления в Ванкувере в марте. Позже косаток заметили также вблизи Сиэтла и других участков побережья региона. Исследователи установили, что речь идет о взрослой самке и, вероятно, двух ее потомках, среди которых молодой самец.

Специалисты обычно идентифицируют косаток по форме спинного плавника и характерным светлым пятнам на теле. Однако эта троица не совпала ни с одним из известных местных каталогов, что и вызвало интерес среди ученых.

По словам представительницы Центра охраны природы косаток в штате Вашингтон Шари Тарантино, сейчас основная версия заключается в том, что эти животные могли прибыть с Аляски или Алеутского региона.

Мы еще не знаем их точного происхождения со 100% уверенностью, но ведущая гипотеза заключается в том, что они с Аляски