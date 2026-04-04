В Сиэтле заметили трех косаток, которых ранее не фиксировали в этом районе, они, вероятно, с Аляски
Исследователи зафиксировали возле Сиэтла самку с двумя детенышами, которых нет в местных каталогах. Животные имеют шрамы от акул и могли прибыть с Аляски.
Три косатки, ранее не регистрировавшиеся в водах близ Сиэтла, несколько раз появлялись у города и привлекли внимание наблюдателей за китами. Об этом сообщают американские медиа и исследователи, изучающие популяции косаток в Салишском море. Об этом говорится в материале AP, пишет УНН.
По данным специалистов, необычная группа впервые привлекла внимание после появления в Ванкувере в марте. Позже косаток заметили также вблизи Сиэтла и других участков побережья региона. Исследователи установили, что речь идет о взрослой самке и, вероятно, двух ее потомках, среди которых молодой самец.
Специалисты обычно идентифицируют косаток по форме спинного плавника и характерным светлым пятнам на теле. Однако эта троица не совпала ни с одним из известных местных каталогов, что и вызвало интерес среди ученых.
По словам представительницы Центра охраны природы косаток в штате Вашингтон Шари Тарантино, сейчас основная версия заключается в том, что эти животные могли прибыть с Аляски или Алеутского региона.
Мы еще не знаем их точного происхождения со 100% уверенностью, но ведущая гипотеза заключается в том, что они с Аляски
Особое внимание исследователей привлекли круглые шрамы на телах животных, которые, вероятно, оставили акулы. Это может свидетельствовать о том, что косатки длительное время находились в открытом океане, а не только в прибрежных водах.
