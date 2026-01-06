У североатлантических гладких китов наблюдается положительная динамика рождаемости, обнаружено 15 детенышей

Один из редчайших видов морских млекопитающих — североатлантический гладкий кит — демонстрирует обнадеживающие результаты в текущем сезоне размножения. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщило об обнаружении 15 детенышей у юго-восточного побережья США. Об этом пишет УНН.

В настоящее время популяция этих китов составляет примерно 384 особи. Хотя нынешний показатель выше, чем в предыдущие сезоны (прошлой зимой зафиксировали лишь 11 детенышей), ученые предостерегают от чрезмерного оптимизма. Для полного восстановления вида необходимо, чтобы рождалось не менее 50 детенышей ежегодно в течение длительного времени.

Главными угрозами для выживания остаются столкновения с крупными судами и запутывание в рыболовных снастях. Ситуацию усложняет мораторий на внедрение новых защитных правил для судоходства, который будет действовать до 2028 года.

Эксперты отмечают, что из-за низкого количества самок, способных к размножению, цифра в 50 китят в год пока остается недостижимой. Кроме того, травмы и недостаток пищи заставляют китов размножаться значительно реже, чем это необходимо для стабилизации популяции.

Мы не сможем самостоятельно восстановиться. Нам также нужно делать больше для борьбы с двумя основными причинами гибели гладких китов: запутыванием в рыболовных снастях и попаданием под удары лодок