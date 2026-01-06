У североатлантических гладких китов наблюдается положительная динамика рождаемости, обнаружено 15 детенышей

$42.290.12
Эксклюзив
19:29 • 6384 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 25469 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 50315 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 30628 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 34934 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 40342 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 100329 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70132 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 95044 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99334 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
В Мариуполе появились новые траншеи для захоронений: смертность среди горожан растетPhoto5 января, 13:44
Агентку рф, взорвавшую авто военного на Оболони, задержали в столичном ТРЦ5 января, 14:06
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: адвоката привлекли к ответственности за затягивание судебного процесса5 января, 14:45
США примут участие в заседании «коалиции желающих» в Париже - СМИ5 января, 15:32
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия18:15
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия18:15
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 50314 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 37804 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 100329 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 159472 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж21:31
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22
Дамиано Давид из Måneskin и Дов Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58
У североатлантических гладких китов наблюдается положительная динамика рождаемости, обнаружено 15 детенышей

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщило об обнаружении 15 детенышей североатлантических гладких китов. Для полного восстановления вида необходимо, чтобы рождалось не менее 50 детенышей ежегодно.

У североатлантических гладких китов наблюдается положительная динамика рождаемости, обнаружено 15 детенышей
Фото: AP

Один из редчайших видов морских млекопитающих — североатлантический гладкий кит — демонстрирует обнадеживающие результаты в текущем сезоне размножения. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщило об обнаружении 15 детенышей у юго-восточного побережья США. Об этом пишет УНН.

Детали

В настоящее время популяция этих китов составляет примерно 384 особи. Хотя нынешний показатель выше, чем в предыдущие сезоны (прошлой зимой зафиксировали лишь 11 детенышей), ученые предостерегают от чрезмерного оптимизма. Для полного восстановления вида необходимо, чтобы рождалось не менее 50 детенышей ежегодно в течение длительного времени.

Главными угрозами для выживания остаются столкновения с крупными судами и запутывание в рыболовных снастях. Ситуацию усложняет мораторий на внедрение новых защитных правил для судоходства, который будет действовать до 2028 года.

Проблемы репродукции

Эксперты отмечают, что из-за низкого количества самок, способных к размножению, цифра в 50 китят в год пока остается недостижимой. Кроме того, травмы и недостаток пищи заставляют китов размножаться значительно реже, чем это необходимо для стабилизации популяции.

 Мы не сможем самостоятельно восстановиться. Нам также нужно делать больше для борьбы с двумя основными причинами гибели гладких китов: запутыванием в рыболовных снастях и попаданием под удары лодок

- подчеркнул Гиб Броган, директор экологической организации Oceana.

Пятиметровая акула-бык впервые зафиксирована у Майорки - Bild13.11.25, 16:27 • 19660 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Животные
Соединённые Штаты